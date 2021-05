Jerozolima w ogniu. Lecą rakiety i narasta nowa fala przemocy

W zamieszkach na Wzgórzu Świątynnym ucierpiało setki Palestyńczyków. Wśród rannych są izraelscy policjanci, a nawet niemowlę. W stronę Izraela ze Strefy Gazy znów lecą rakiety.

W poniedziałek w Izraelu obchodzony jest Dzień Jerozolimy, święto upamiętniające przyłączenie do Izraela w wyniku wojny sześciodniowej wschodniej części miasta, w tym Starego Miasta. Na jego terenie znajduje się m.in. Ściana Płaczu – miejsce szczególnie ważne dla Żydów oraz położone powyżej Wzgórze Świątynne z meczetem Al-Aksa i Kopułą na Skale – drugie pod względem wagi miejsce dla muzułmanów. Tego dnia policja stawiana jest na nogi, bo od zawsze jest on okazją dla obu stron pokazania „czyja jest Jerozolima”, a to zwykle kończy się zamieszkami. W tym roku jest podobnie, chociaż jeszcze intensywniej.

Kamienie kontra armatki wodne

W poniedziałek rano zamieszki z nową mocą wybuchły na Wzgórzu Świątynnym; zgromadzeni muzułmanie rzucali kamienie w kierunku policjantów, w odpowiedzi użyto armatek wodnych i granatów hukowych. Izraelskie media donosiły o setkach rannych Palestyńczyków, kilkunastu policjantach oraz 7-miesięcznym niemowlęciu, które zostało ranne w pobliżu Starego Miasta, skąd leciały kamienie. Ale kulminacja nastąpić miała po południu, kiedy jak co roku ulicami Starego Miasta przechodzi marsz izraelskich nacjonalistów z flagami.

Zwykle sam marsz jest prowokacją pod adresem Palestyńczyków, a w tym roku nawet bardziej, bo akurat trwa ramadan, co oznacza, że poszczący ludzie są głodni, spragnieni i zmęczeni, a przez to bardziej niespokojni i agresywni. Trasę przemarszu wyznaczono od Bramy Damasceńskiej i obejmowała muzułmańską dzielnicę Starego Miasta – mimo negatywnego stanowiska służb, w tym armii i Szin Bet, długo nie zapadały decyzje o zmianie lokalizacji marszu.

Jasne dla wszystkich było, że wpuszczenie marszu przez Bramę Damasceńską, którą na Stare Miasto wchodzą zwykle muzułmanie, tylko podgrzeje nastroje. Miejsce to jest pod szczególną ochroną policji. Wiadomo jednak, że wszelkie środki przez nią stosowane przez Palestyńczyków są przyjmowane z wrogością – np. ostatnio pod wpływem niezadowolenia muzułmanów izraelskie służby skapitulowały i usunęły barierki ograniczające dostęp do bramy.

W poniedziałek po południu przy bramie doszło do starć setek muzułmanów z policją, mimo że w ostatniej chwili premier Beniamin Netanjahu podjął w końcu decyzję o zmianie trasy marszu, by uniknąć konfrontacji z Palestyńczykami przy Bramie Damasceńskiej. Ze względu na zmianę trasy, organizatorzy odwołali całe wydarzenie, ale informacja ta nie dotarła do wszystkich uczestników, którzy i tak postanowili dotrzeć do Ściany Płaczu.

Czytaj też: Ile czasu ma Izrael

Rakiety lecą na Jerozolimę

W tym samym czasie pojawiło się ultimatum ze strony palestyńskiego Hamasu – żądanie wycofania do godz. 18 izraelskich sił ze Wzgórza Świątynnego i dzielnicy Szejch Dżarra we wschodniej części miasta, będącej jednym z ważnym punktów na mapie konfliktu. Hamas nie poinformował, jakie kroki zamierza podjąć w razie niespełnienia tych żądań, ale dla wszystkich było jasne, że można spodziewać się jedynie eskalacji przemocy.

Powściągliwości brakuje obu stronom. Kilka godzin wcześniej nad meczetem Al-Aksa powiewały flagi Hamasu, a w Szejch Dżarra pojawili się przedstawiciele skrajnie nacjonalistycznej izraelskiej partii Religijny Syjonizm i zarazem członkowie Knesetu Bezalel Smotricz i Itamar Ben-Gvir w otoczeniu swoich zwolenników. Wizyta polityków na pewno nie posłużyła złagodzeniu atmosfery w mieście.

Na granicy z Gazą utrzymywany wysoki alert, bo z enklawy już lecą rakiety, a Izrael szykuje się na kolejne uderzenia. Otwarto schrony w Aszkelonie, w Jerozolimie i w kilku miejscowościach przy granicy zawyły syreny ostrzegawcze, bo w kierunku miast odpalono rakiety. Jedna z nich miała spaść na samochód nieopodal granicy i ranić lekko mężczyznę znajdującego się pojeździe, inna – na niezamieszkały teren w okolicy Jerozolimy, kolejna – uderzyć w dom pod tym miastem. Policja zaczęła ewakuować ludność ze Starego Miasta, by uniknąć ofiar.

W Jerozolimie niespokojnie jest od wielu dni – jak zwykle w takich przypadkach trudno znaleźć punkt, od którego to wszystko się zaczęło. Teraz atmosfera w mieście napięta jest do granic możliwości, a nienawiść i przemoc rozlewa się daleko poza jego granice. Tak jest od początku rozpoczętego 14 kwietnia ramadanu. W samym mieście do gwałtownych zamieszek dochodziło głównie w piątki, kiedy na Wzgórzu Świątynnym zbierają się muzułmanie do modłów.

Eksmisje Palestyńczyków i presja międzynarodowa

W ostatnim czasie doszło do serii zdarzeń, które tylko podsyciły i tak mocny płomień wrogości obu stron. W Jerozolimie szczególnie gorąco jest wokół kilkunastu rodzin we wspomnianej dzielnicy Szejch Dżarra, które zmuszane są do opuszczenia swoich domów. Sprawa obija się o Sąd Najwyższy, który dziś miał podjąć decyzję w tej sprawie – ale na wniosek prokuratora generalnego rozprawę o odroczono o 30 dni.

Sąd niższej instancji uznał wcześniej roszczenia izraelskich osadników i zgodził się na eksmisję Palestyńczyków, co wywołało kolejną falę gniewu. Izraelski rząd próbował bagatelizować problem i sprowadzać go do zatargu dwóch stron o nieruchomości, ale jasne jest, że chodzi o coś więcej – czyli o usuwanie arabskich obywateli z terenów przez nich od lat zamieszkałych i poszerzanie żydowskiej bazy w mieście, które już chyba tylko w teorii ma być stolicą przyszłego państwa palestyńskiego.

Sprawa jest na tyle poważna, że wzbudziła zaniepokojenie w Białym Domu, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Watykanie oraz spotkała się z ostrą krytyką ze strony Jordanii i kilku państw Zatoki Perskiej. O tym, co dzieje się w Jerozolimie, ma również dyskutować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przesunięcie rozprawy w sprawie eksmisji palestyńskich rodzin odebrane zostało powszechnie za ugięcie się przed międzynarodową presją w tej sprawie. Optymizm może być jednak przedwczesny, bo jeśli izraelski Sąd Najwyższy przyjmie argumentację osadników i zgodzi się, by powstały tu nowe osiedla, za miesiąc wznieci to na pewno nową falę przemocy.

Ogień na Wzgórzu Świątynnym, rakiety z Gazy

W ostatni piątek wieczorem w starciach w pobliżu meczetu Al-Aksa rannych zostało ponad 200 Palestyńczyków i kilkunastu funkcjonariuszy sił porządkowych. W sobotni wieczór znów było niespokojnie – izraelska policja zatrzymała autobusy z Palestyńczykami jadącymi z arabskich miast do Jerozolimy na obchody Lajlat al-Kadr, najważniejszej nocy w ramadanie. Setki mężczyzn i kobiet 30 km odległość na Wzgórze Świątynne pokonać musiało pieszo. Zamieszki wybuchły zarówno w Szejch Dżarra, jak i wokół meczetu Al-Aksa – Palestyńczycy rzucali kamienie i koktajle Mołotowa na modlących się przy Ścianie Płaczu Żydów.

Od tygodni niespokojnie jest także w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Z Gazy w kierunku Izraela lecą balony wzniecające pożary oraz rakiety. Kilka dni temu głos zabrał nawet legendarny lider zbrojnego skrzydła Hamasu, Muhammed Deif, który zagroził, że Izrael zapłaci „wysoką cenę”, jeśli będzie wyrzucać Palestyńczyków z ich domów we Wschodniej Jerozolimie. Deif niezwykle rzadko zabiera publicznie głos, ostatnio stało się to siedem lat temu. Krążą słuchy, że jest sparaliżowany i przykuty do wózka, ale mimo to pozostaje nieuchwytny dla izraelskich służb. Ponoć niewiele osób wie, jak w ogóle wygląda, a Izraelczycy dysponują jedynie jego zdjęciem z dowodu, na którym miał około 30 lat. Stąd nowe wystąpienie Deifa musiało zrobić wrażenie na izraelskich służbach.

Czytaj też: Izrael zmierza w kierunku państwa religijnego

„To była egzekucja”. Śmierć na Zachodnim Brzegu

Na Zachodnim Brzegu w ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków, po których ofiary znów są po obu stronach: w wyniku ran postrzałowych zginął 19-letni izraelski student Jehuda Guetta, drugi został poważnie ranny. W zeszłym tygodniu izraelscy funkcjonariusze zastrzelili 16-letnia Palestynkę Said Odeh, która miała rzucać w ich kierunku koktajle Mołotowa. Zastrzelono też dwóch z trzech palestyńskich mężczyzn, którzy zaczęli strzelać w stronę straży granicznej.

Do tragicznego incydentu doszło też przy punkcie kontrolnym niedaleko Betlejem, gdzie 60-letnia Fehmija Hrub została postrzelona przez żołnierzy. Kobieta miała w ręku nóż, ale jak piszą Gideon Levy i Alex Levac z dziennika „Haarec”, nie miała zamiaru atakować funkcjonariuszy, lecz chciała odebrać sobie życie. Izraelscy dziennikarze po obejrzeniu nagrania z zajścia nie mają wątpliwości: „to była egzekucja” – piszą, bo ich zdaniem kobieta ani przez chwilę nie przedstawiała żadnego zagrożenia dla żołnierzy.

Mimo że na początku służby twierdziły, że celowano w jej w nogi, okazało się, że strzelono jej w brzuch. Kobieta zmarła w szpitalu, rodzinie nie pozwolono na odwiedziny. Jak ustalili dziennikarze, kobieta była od dawna w złym stanie psychicznym, miała za sobą próbę samobójczą, a jej stan się pogarszał w związku z plajtą jej salonów piękności, wywołaną covidowym kryzysem. Sprawę zakwalifikowano jednak jako próbę zamachu terrorystycznego, tak też opisywały ją izraelskie media.

Czytaj też: Na kogo może liczyć Palestyna?

Słabe przywództwo po obu stronach, Hamas skorzysta?

Również przywódców obu stron trawi polityczny kryzys. Premier Izraela Beniamin Netanjahu walczy o polityczne życie i na początku ramadanu zapewniał muzułmańskich obywateli Izraela, że ich religijne prawa na Wzgórzu Świątynnym będą respektowane. Ale wtedy zależało mu na przeciągnięciu na swoją stronę Mansura Abbasa, szefa islamskiej partii Ra’am, która miała mu zapewnić poparcie w Knesecie.

Plany spaliły na panewce, więc Netanjahu nie jest już specjalnie skłonny do ustępstw, o czym świadczy choćby to, że do ostatniej chwili nie chciał zgodzić się na zmianę trasy przemarszu w Jerozolimie. Premier czuje na plecach oddech opozycji, bo w tej chwili trwa montowanie koalicji, która może pozbawić go władzy. Jednak w obecnej sytuacji, nawet opozycja popiera odpowiedź rządu na groźby ze strony Hamasu.

Ale również po palestyńskiej stronie brakuje wiarygodności i umiaru. Zarówno władze Autonomii Palestyńskiej, jak i Hamasu dolewały tylko oliwy do ognia, de facto zachęcając do nowych protestów. Palestyńskie przywództwo jest skompromitowane i osłabione brakiem demokratycznej legitymacji – prezydent Mahmud Abbas z ulgą odwołał bezterminowo zaplanowane na maj wybory parlamentarne i lipcowe wybory prezydenckie, jako powód podając rzekomy sprzeciw Izraela wobec przeprowadzenia ich we Wschodniej Jerozolimie. Prezydent Autonomii w tej sprawie jednak przestrzelił i mija się z faktami – Izrael nigdy oficjalnie nie zajął takiego stanowiska. Dla wszystkich jest zresztą jasne, że wybory znowu nie były Abbasowi na rękę – i być może słusznie obawiał się, że podobnie jak w 2006 r. wygra je Hamas.

W najbliższych godzinach i dniach sytuacja może się zaostrzyć jeszcze bardziej, będzie oznaczać tylko większy rozlew krwi po obu stronach.

Czytaj też: Dlaczego nie da się rozwiązać konfliktu izraelsko-palestyńskiego?