„Pratasiewicz ma być wolny”. Europa ogłasza sankcje na Białoruś

Społeczeństwo

Upokorzyć belfrów. Trzeba się było PiS-owi nie stawiać

Jak PiS zechce, to co roku będzie dokładał belfrom dwie godziny do pensum. I co na to poradzicie? Minister Czarnek prowokuje ZNP do sprzeciwu, bo jest pewny bezsilności związkowców. Nie mają żadnego asa w rękawie.