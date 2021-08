Andrew Cuomo ustępuje. Ale co dalej z ruchem #MeToo?

Upadek Andrew Cuomo, do niedawna gwiazdy demokratów z prezydenckim potencjałem, wydaje się ogromnym sukcesem ruchu #MeToo. Ale niektórzy mają wątpliwości.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał się do dymisji po ogłoszeniu przez prokuratorów raportu potwierdzającego oskarżenia, że molestował seksualnie co najmniej 11 kobiet. Zapowiadał początkowo, że nie zrezygnuje, bo jest niewinny, ale zmienił zdanie, kiedy prominentni politycy Partii Demokratycznej z Joe Bidenem na czele wezwali go do ustąpienia, a stanowa legislatura zagroziła mu impeachmentem. Upadek Cuomo, do niedawna gwiazdy demokratów z prezydenckim potencjałem, wydaje się ogromnym sukcesem ruchu #MeToo. Ale niektórzy mają wątpliwości.

Cuomo nie przyznaje się do winy

Oznajmiając o swojej rezygnacji, Cuomo nie przyznał, że stawiane mu zarzuty są prawdziwe, i nie okazał skruchy. Jego oskarżycielki, przeważnie młode i atrakcyjne kobiety, twierdzą, że 61-letni gubernator obmacywał je bez ich zgody, dotykając ramion, pleców i talii, a w rozmowach czynił nieprzyzwoite aluzje, niedwuznacznie sugerując seks. Cuomo powiedział, że „w jego pojęciu” nie zrobił nic złego, a tylko „nie zdawał sobie sprawy”, że normy zachowania w damsko-męskich relacjach się zmieniły i to, co tolerowano pokolenie wcześniej, dziś już nie uchodzi płazem. Podkreślał, że za jego oskarżeniem kryją się motywy polityczne.

Cuomo ma trochę racji o tyle, że do jego dymisji mogła się przyczynić presja lewicowych demokratów w stanie, z którymi był skonfliktowany jako przedstawiciel partyjnego establishmentu gotów do współpracy z republikanami. Na molestowaniu rzecz się jednak nie kończy – okazało się, że jego administracja ukrywała prawdziwą, ogromną liczbę zgonów w domach opieki w czasie pandemii. Gubernator poza tym narobił sobie wrogów, rządząc twardą ręką i okazując arogancję. Tłumaczenie, że „nie zrozumiał”, iż czasy się zmieniły i trzeba inaczej zachowywać się z kobietami – jeśli jest uczciwe – też nie świadczy o nim dobrze jako polityku, bo wymagamy od nich właściwego i szybkiego osądu sytuacji.

Decydującym bodźcem do rezygnacji była najpewniej groźba impeachmentu. Gdyby gubernator został usunięty ze stanowiska przez stanowy parlament, nie mógłby kandydować w przyszłości do żadnego wybieralnego urzędu. Po dobrowolnym ustąpieniu legislatura Nowego Jorku może jeszcze, teoretycznie, wszcząć procedurę impeachmentu – tak jak to się stało np. w wypadku Trumpa, którego „proces” w Senacie odbył się już po zakończeniu jego rządów – ale raczej nie uważa się tego za prawdopodobne. Cuomo może więc, formalnie rzecz biorąc, powrócić jeszcze w przyszłości na polityczną scenę – a sugeruje, że ma na to ochotę – choć na razie nikt nie wróży mu powodzenia.

Co dalej z ruchem #MeToo?

Działaczki #MeToo na pewno mogą sobie pogratulować epilogu skandalu z gubernatorem. Jak przyznała inicjatorka ruchu Tarana Burke, nie przypomina sobie, by udało się strącić z piedestału tak potężnego polityka. Trwało to wiele miesięcy, bo Cuomo stosował tradycyjną i skuteczną zwykle linię obrony, twierdząc, że domniemane ofiary kłamią. Jego otoczenie próbowało dyskredytować oskarżycielki. Dotychczas do największych sukcesów feministycznego lobby należała dobrowolna dymisja demokratycznego senatora Ala Frankena, ale już podobne zarzuty wysunięte przeciw Trumpowi w czasie jego kampanii w 2016 r. nie przeszkodziły mu w zwycięstwie.

Ostatnio wszakże pojawiają się doniesienia o coraz to nowych oskarżeniach. W sądzie w Nowym Jorku wylądował pozew przeciw księciu Andrzejowi, bratu Karola, następcy brytyjskiego tronu, wniesiony przez Virginię Roberts Giuffre, która twierdzi, że „randy Andy” (Jurny Andrzejek to jego pseudonim) zmusił ją do seksu, gdy miała 17 lat, chociaż wiedział, że jest ofiarą pedofilskiej siatki osławionego Jeffreya Epsteina.

Tymczasem pojawiają się głosy, że sukces ruchu #MeToo, choć niezaprzeczalny, nie jest aż tak jednoznaczny. Na łamach „Newsweeka” Cathy Young wyraża sceptycyzm i zaleca ostrożność, ponieważ – jak zauważa – w raporcie prokuratorów potwierdzone zarzuty przeciw Cuomo lub takie, które wyglądają najbardziej przekonująco, pomieszano z oskarżeniami zupełnie niepotwierdzonymi. A także z zarzutami o czyny – cytowane skwapliwie przez media – zgoła trywialne, jak ten, że gubernator na spotkaniu ze swoją podwładną pozwolił sobie, o zgrozo, powiedzieć: „Mam nadzieję, że pani mąż nie wariuje, że pani tu dzisiaj jest”. Czyli na dowcipy, które nad Wisłą witane są uśmiechem lub wzruszeniem ramion. Tylko jedna kobieta oskarża Cuomo o złapanie ją za biust w listopadzie 2020 r., co podpada pod kategorię seksualnej napaści, ale oskarżycielka ujawniła ten fakt dopiero w marcu, jako jedna z ostatnich ofiar, a swoją tożsamość dwa dni temu.

Purytańska Ameryka. Jak nie przedobrzyć?

Konkluzja autorki „Newsweeka” jest o tyle sensacyjna, że opinie takie pojawiają się w USA coraz rzadziej, więc zacytujmy: „Retoryka #MeToo traktuje wszelką seksualnie zabarwioną dynamikę między kobietami a mężczyznami w miejscu pracy jako przykład męskiego przywileju i kobiecej wiktymizacji. To jednak zbytnie uproszczenie. (…) Wiele pracujących kobiet, wysokiego lub niskiego statusu, naprawdę cieszy się z flirtu i przekomarzania się, uważając, że interakcje tego rodzaju tworzą żywsze i bardziej ludzkie środowisko pracy. (…) Dążenie postępowców, by miejsce pracy było wyzbyte seksu, jest dziwnie purytańskie i paternalistyczne”, czytamy w artykule.

Jak widać, nie wszyscy w Ameryce dali się doszczętnie zwariować. Cathy Young przyznaje, że upadek Cumo jest ogromnym sukcesem ruchu #MeToo, ale ostrzega jego działaczki, żeby nie przedobrzyły. Chyba ma rację.

