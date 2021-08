Trzęsienie ziemi, a potem sztorm Grace. Na Haiti brakuje już nadziei

Po tragicznym trzęsieniu ziemi z 2010 r. przyszła dekada biedy, wojen gangów i autokratycznych polityków. Tylko w tym roku do listy haitańskich nieszczęść doszło morderstwo prezydenta, kolejne trzęsienie i zalewający zgliszcza sztorm tropikalny.

Sekwencja tych katastrof na pierwszy rzut oka wyda się prawie nierealna, wręcz wyjęta prosto ze scenariusza hollywodzkiego filmu apokaliptycznego.

W nocy z 6 na 7 lipca, a więc niewiele ponad miesiąc temu, zamordowany we własnej rezydencji został sprawujący urząd prezydenta kraju Jovenel Moïse. Haiti rządził od 2017 r., ale tylko pierwsze dwa lata jego władzy upłynęło w relatywnym spokoju. Już od 2019 r. większość opozycyjnych polityków wzywała go do dymisji, bo pod pretekstem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa odwołał wybory do parlamentu. Nie przeprowadził ich aż do swojej śmierci, przed dwa lata rządząc za pomocą dekretów, już całkowicie autorytarnie. W lutym zignorował wyznaczony przez konstytucję koniec swojej kadencji, upierając się, że powinna być liczona nie od wyborów z 2016 r., ale od powtórzonego rok później głosowania. Za pierwszym razem Moïse doszukał się oszustw wyborczych ze strony przeciwników, wyniki kontestowali też jego rywale ze względu zaledwie 18-proc. frekwencję.

Kiedy w styczniu zapowiedział, że chce porządzić jeszcze rok, Haitańczycy wyszli na ulicę w największych od lat demonstracjach. Od prezydenta odwrócili się też partnerzy na arenie międzynarodowej. USA zagroziły wstrzymaniem pomocy humanitarnej, Unia Europejska odmówiła wsparcia przy organizacji wyborów. Ostatecznie Moïse nie wprowadził głęboko antydemokratycznej reformy konstytucyjnej, bo nie zdążył. Zginął w lipcu od kul zamachowców. A miesiąc później na Haiti sezon problemów politycznych ustąpił miejsca sezonowi katastrof naturalnych.

Liczenie ofiar trzęsienia ziemi na Haiti wciąż trwa

14 sierpnia na Haiti ziemia zatrzęsła się jeszcze mocniej niż w pamiętnym roku 2010 r. Wtedy było to 7.0 w skali Richtera, tym razem – 7,2. Liczba ofiar i skala zniszczeń jest jednak mniejsza, bo 11 lat temu epicentrum wstrząsów znajdowało się zaledwie 25 km od stolicy kraju, gęsto zaludnionego Port-au-Prince, podczas gdy sobotnie trzęsienie uderzyło przede wszystkim w znacznie mniej ludny departament Sud na półwyspie Tiburon, 96 km na zachód od regionu stołecznego.

Liczenie ofiar wciąż trwa, bo służbom ratunkowym, niedofinansowanym i często pozbawionym odpowiedniego sprzętu, nie udało się jeszcze dotrzeć do wielu z dotkniętych katastrofą miejsc. Według środowego komunikatu krajowej Agencji Ochrony Cywilnej trzęsienie pochłonęło już życie 1941 osób. Ponad 10 tys. odniosło poważne obrażenia, a władze spodziewają się, że obie liczby jeszcze wzrosną w najbliższych dniach, bo tysiące Haitańczyków są wciąż uznawane za zaginione.

Według danych amerykańskiej USAID, największej działającej na Haiti organizacji pomocowej, trzęsienie ziemk całkowicie zniszczyło lub trwale uszkodziło ponad 80 tys. domów. W ruinach są też szkoły i kościoły, odgrywające w tym kraju kluczową rolę w dystrybucji pomocy humanitarnej. Przy słabo funkcjonującym i nieobecnym na wielu obszarach państwie to właśnie tam Haitańczycy szukali wsparcia w czasie kolejnych katastrof naturalnych, tam też mogli liczyć na pomoc medyczną, ciepły posiłek czy schronienie przed prześladowaniami gangów. Obecni w kraju przedstawiciele UNICEF szacują z kolei, że natychmiastowej pomocy, głównie z powodu odniesionych w trzęsieniu ziemi obrażeń, wymaga 385 tys. osób. Udzielenie wsparcia tylko tej grupie na przestrzeni najbliższych kilku tygodni będzie kosztować co najmniej 15 mln dolarów.

Sztorm Grace wcale nie wyhamowuje

Jakby tego było mało, wciąż nieodbudowane zgliszcza z 2010 r. i powstałe w sobotę ruiny zostały ze sobą wymieszane i zalane przez tropikalny sztorm Grace, który wtargnął na ląd w nocy z 16 na 17 sierpnia. Burza nie tylko przyniosła kolejne ofiary, ale i utrudniła akcje ratunkowe prowadzone od trzęsienia ziemi. Zarówno władze Haiti, jak i organizacje pozarządowe są niechętne podawaniu osobnych danych dotyczących ofiar sztormu, również dlatego, że niemożliwe jest już oddzielenie od siebie osób dotkniętych przez dwie, następujące po sobie niemal dzień po dniu katastrofy.

Suma wszystkich nieszczęść, które dotknęły Haiti w ciągu ostatnich tygodni, jest przerażająca. UNICEF szacuje ją na 1,2 mln osób, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi i szkód wyrządzonych przez Grace. W tej liczbie jest ponad 540 tys. dzieci, zdecydowana większość bez dostępu do bieżącej wody, środków medycznych i stałej edukacji.

Wydarzenia na Haiti z uwagą obserwują pozostałe kraje regionu. Po pierwsze, dlatego że Grace wcale nie wyhamowuje. Wręcz przeciwnie, przybiera na sile, przemieszczając się na zachód. W wybrzeże Meksyku uderzając już z taką mocą, że z tropikalnego sztormu stała się huraganem. Po drugie, kolejna fala nieszczęść na Haiti oznaczać będzie w niedalekiej perspektywie czasowej duże ruchy migracyjne w regionie. Uchodźcy z tego kraju już teraz należą do największych grup migrantów w całej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, choć często przenoszą się do miejsc, w których wcale nie żyje im się o wiele lepiej niż w ojczyźnie. Wiele państw w tej części świata nie ma odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań systemowych, by uchodźcami odpowiednio się zaopiekować. Kryzys polityczny i humanitarny na Haiti lada moment może więc przerodzić się w kryzys uchodźczy w całym regionie.

Haiti. Najbardziej brakuje nadziei

Haiti w ostatnich dniach stało się krajem, w którym brakuje dosłownie wszystkiego. Najbardziej jednak chyba zaczyna brakować tam nadziei na jakkolwiek, nawet najszerzej rozumianą normalność. Wprawdzie na 7 listopada wyznaczono potrójne głosowanie: wybory prezydenta, dawno odkładane wybory parlamentarne i referendum konstytucyjne, jednak eksperci i obserwatorzy z organizacji międzynarodowych wątpią, że uda się je przeprowadzić bez jakichkolwiek zakłóceń i naruszeń procedury demokratycznej.

Na ręce obecnie rządzącego krajem premiera Ariela Henry’ego patrzeć próbują Narody Zjednoczone w osobie Helen La Lime, specjalnej wysłanniczki ONZ w Port-au-Prince, ale kontrola ta jest w najlepszym razie tylko częściowa. Jego pozycja zależy tyleż od politycznych negocjacji, co układów z bardzo silnymi na Haiti gangami. Rozejm z nimi, choćby nawet tymczasowy, jest kluczowy dla powodzenia akcji humanitarnych po trzęsieniu ziemi i Grace – konwoje z pomocą są dla gangów atrakcyjnym i łatwym łupem, więc bez zawieszenia broni liczba ofiar ostatnich katastrof mogłaby wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Ktokolwiek więc teraz na Haiti patrzy w przyszłość, robi to ze wstrzymanym oddechem. Ludzie w tym kraju doskonale wiedzą, że kolejna katastrofa zdarzyć się może nawet za chwilę.