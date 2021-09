Andrzej Duda w wywiadzie dla Fox News. Dyplomatyczny samobój

Wystąpienie prezydenta RP w programie sztandarowego ultrasa, który stał się propagandową tubą Trumpa, wciąż kwestionującego legitymację Bidena do rządzenia, trudno uznać za wzór publicznej dyplomacji.

Tylko ok. 5 minut trwał szumnie zapowiadany przez Pałac Prezydencki wywiad Andrzeja Dudy z gwiazdą prawicowej telewizji Fox News Tuckerem Carlsonem. Prezydent RP rozmawiał z nim w piątek w czasie swej wizyty na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, ale Carlson – którego program jest znanym forum zajadłej opozycji wobec demokratycznej administracji Joe Bidena – nadał wywiad dopiero w poniedziałek wieczorem (czasu USA) i wykorzystał w nim najwyżej około połowy nagranego materiału, do obejrzenia reszty odsyłając na stronę internetową stacji. Poprzedziwszy wywiad kilkoma materiałami piętnującymi ekipę Bidena za zmuszanie Amerykanów do szczepień i noszenia masek, Carlson przedstawił polskiego prezydenta jako „przywódcę, który dba o swój naród”.

Duda w Fox News. Trzy wejścia na wizję

W poniedziałkowym programie „Tucker Carlson Tonight” Duda, zapytany o politykę imigracyjną Polski, przypomniał sprzeciw rządu PiS wobec próby wprowadzenia przez Unię Europejską kwot uchodźców w czasie ich napływu do Europy z krajów Bliskiego Wschodu w 2015 r. Powiedział, że rząd „nie zgodził się sprowadzić ich do Polski na siłę” – jak to prezentowano wtedy w mediach publicznych – i podkreślił, że jego zdaniem polityka imigracyjna władz jest popierana przez większość społeczeństwa.

Carlson przytoczył następnie wypowiedzi Bidena, w których mówił on o rządach w Polsce i na Węgrzech jako systemach „autorytarnych”, i poprosił Dudę o komentarz. Prezydent odpowiedział, że został na swój urząd wybrany, i to dwukrotnie, w wolnych wyborach, w których dwukrotnie wybrano również obecny parlament. Trzecie i ostatnie wejście Dudy na wizję pozwoliło mu opowiedzieć amerykańskim widzom o programie 500 plus, który przedstawił jako fundament propopulacyjnej polityki socjalnej. „Jestem konserwatystą, chrześcijaninem i politykiem pro-life”, powiedział, podkreślając, że rodzina powinna mieć jak najsilniejsze poparcie państwa.

W wyemitowanej w poniedziałek części wywiadu nie znalazły się fragmenty na temat cenzurowania politycznych wypowiedzi na Twitterze (Duda powiedział, że nie zna podobnych przypadków w Polsce) i odpowiedź na pytanie o finansowanie organizacji pozarządowych przez George′a Sorosa („Jest wiele organizacji w Polsce. Mamy wolność wypowiedzi i wolność zgromadzeń”). Carlson pominął też podany przez Dudę opis sytuacji z uchodźcami na granicy z Białorusią i odpowiedź na pytanie, jaką „radę” prezydent RP chciałby dać Amerykanom („Amerykanie cieszą się demokracją od stuleci i myślę, że sami dobrze wiedzą, czego potrzebują”).

Orbán po angielsku, Duda po polsku

Na początku sierpnia Carlson przyjechał na Węgry, które wychwalał w swym programie jako kraj rządzony demokratycznie. „Politycy opozycji tu się nie martwią”, powiedział, sugerując, że za krytykę rządu grożą większe sankcje w USA. W Budapeszcie przeprowadził dłuższy wywiad z Viktorem Orbánem, któremu przypomniał, że Biden zaliczył go do grona „totalitarnych” autokratów, jak przywódcy Turcji, Białorusi i Korei Północnej. W rozmowie, która toczyła się po angielsku (Duda mówił w Fox News po polsku, z symultanicznym tłumaczeniem), węgierski premier wygłaszał apologię swego nieliberalnego systemu i prawicowo-populistycznej, nacjonalistycznej ideologii. Mówił przy tym o „wrogach” Węgier, którzy „nie są narodowi, tylko międzynarodowi, nie wierzą w pracę, tylko spekulują pieniędzmi”, i „nie mają swojej ojczyzny, tylko uważają, że są posiadaczami całego świata”. Jego tyrada przeciwko globalnym, kosmopolitycznym elitom – w której w USA odczytano podteksty antysemickie (Soros jako emanacja tych elit) – spotkała się z pełną aprobatą Carlsona, który uchodzi za czołowego rzecznika trumpizmu.

W wywiadzie Andrzeja Dudy nie było, na szczęście, podobnych akcentów, chociaż Carlson wyraźnie zachęcał go do ataku na demokratów i Bidena. Według źródeł w Waszyngtonie polski rząd nie kokietuje skrajnej, trumpistycznej prawicy republikańskiej tak, jak to czynią dyplomaci węgierscy. Jednak wystąpienie prezydenta RP w programie sztandarowego ultrasa, który stał się propagandową tubą Trumpa, wciąż kwestionującego legitymację Bidena do rządzenia, trudno uznać za wzór publicznej dyplomacji. Jeśli naszemu rządowi zależy na dobrych stosunkach z Waszyngtonem, wywiad Dudy to samobój.

