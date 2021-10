Facebook, Instagram, WhatsApp znów działają. Co to była za awaria?

Użytkownicy na całym świecie przez kilka godzin nie mogli skorzystać z najpopularniejszych platform społecznościowych w internecie. Facebook, Instagram i WhatsApp należą do imperium Marka Zuckerberga. Tak długotrwała awaria to rzadkość.

„Nie znaleziono takiej strony”, „Nie można odświeżyć kanału”, „Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie”. Na takie komunikaty użytkownicy popularnych platform społecznościowych natrafiali od ok. godz. 18 w poniedziałek do późnej nocy. Facebook, Instagram i WhatsApp należą do wirtualnego imperium Marka Zuckerberga. Jeśli ulegają awariom, to zwykle wszystkie jednocześnie. Nie działał również Messenger, przynależący do Facebooka komunikator tekstowy. A nawet jego gogle do rozszerzonej rzeczywistości Oculus. Logowanie do innych stron za pomocą facebookowego konta też było niemożliwe. W imperium zapanowała ciemność. W środku nocy Facebook przepraszał i ogłaszał, że wraca: powoli i przynajmniej dla niektórych.

Z problemów serwis Zuckerberga tłumaczył się na Twitterze, ostatniej tak dużej platformie, która akurat działała i nie należy do rodziny, przeciwnie, raczej z nią konkuruje. Sam Twitter nawet z tego zażartował: „Witamy dosłownie wszystkich”, napisał... u siebie.

Opublikowany na Twitterze komunikat Facebooka był mniej dowcipny, za to równie lakoniczny: „Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mają problem z zalogowaniem się do naszych aplikacji i narzędzi. Pracujemy nad tym, by wszystko szybko wróciło do normy, i przepraszamy za wszelkie niedogodności”. Rzecznik prasowy Facebooka Andy Stone w zasadzie ten komunikat na Twitterze powtórzył. WhatsApp pisał w podobnym tonie i dziękował za cierpliwość, a Instagram „witał się z poniedziałkiem”, który rzadko wróży coś dobrego.

Facebook, Instagram, WhatsApp. Globalna awaria

Wygląda na to, że problem nie dotyczył tylko „niektórych” użytkowników, ale znacznej ich części. O awarii piszą m.in. internauci z obu Ameryk i Europy, a strona downdetector.com, identyfikująca problemy w sieci, zgłosiła ponad 120 tys. nieprawidłowości na Facebooku w szczytowym momencie awarii, czyli na jej samym początku. Portal przyjął ponad 5,5 mln zgłoszeń z problemami od użytkowników z całego świata, dlatego stwierdza, że awaria miała zasięg globalny.

Zdaniem ekspertów problem dotyczy infrastruktury sieciowej Facebooka, a konkretnie protokołu DNS, który kieruje ruch do poszczególnych witryn Facebooka. DNS jest porównywany do książki telefonicznej, kierującej zapytania z przeglądarek internetowych do właściwego systemu komputerowego. Albo inaczej: DNS tłumaczy nazwy hostów na adresy IP. Jak tłumaczy magazynowi „Wired” Troy Mursch, ekspert od spraw cyberzagrożeń z firmy Bad Packets, awaria DNS to tylko symptom większego problemu, a zaczęło się od tego, że Facebook – z niejasnych przyczyn – wycofał tzw. Border Gateway Protocol (BGP). „Jeśli DNS jest książką telefoniczną, to BGP jest nawigacją, która wytycza tym danym trasę”, wyjaśnia Mursch. Dlatego wpisując adres facebook.com, trafialiśmy w próżnię. „Problemem Facebooka jest to, że wszystko prowadzi za pośrednictwem Facebooka” – napisał przytomnie Alex Hern, dziennikarz „Guardiana”.

Kłopoty z połączeniem mieli też pracownicy Facebooka walczący z awarią zdalnie (w pandemii wielu z nich przeniosło się z pracą do domu). Paradoksalnie zamknięta sieć firmy nie pozwalała im działać. „Wired” przypomina podobny incydent w Google w 2019 r., który stawiał zaporę ludziom pracującym zdalnie, jeszcze wydłużając czas naprawy.

Poprzednim razem tak duża awaria miała miejsce 13 marca 2019 r. Wielu użytkowników nie mogło zalogować się do narzędzi Facebooka nawet przez 24 godziny. I wtedy, i dziś wyklucza się cyberatak.

Mark Zuckerberg w opałach

Facebook przeżywa kryzys dzień po dniu. W niedzielę w popularnym programie „60 Minutes” stacji CBS gościła Frances Haugen, niegdyś pracowniczka tej firmy. Dziś oskarża ją o przedkładanie własnego interesu nad dobro publiczne i bezpieczeństwo. Nie jest gołosłowna – opuściła Facebooka z dokumentami, które udostępnia magazynowi „Wall Street Journal” i amerykańskim organom ścigania.

Z jej doniesień wynika, że firma oszukuje opinię publiczną, zapewniając o swojej walce z hejtem, mową nienawiści i dezinformacją. Zdaniem Haugen Facebook, jakim znamy go dziś, głównie dzieli społeczeństwa i przyczynia się do przemocy m.in. na tle etnicznym, nastawiając ludzi przeciwko sobie. Haugen od 2019 r. do maja 2021 pracowała w zespole ds. uczciwości obywatelskiej i przyglądała się, jak w sieci przebiegają wybory i dyskusje z nimi związane. Jak ujawniła, nauczeni doświadczeniem administratorzy Facebooka nadali treściom politycznym mniejszy priorytet w okolicach amerykańskich wyborów prezydenckich w 2020 r., ale nie trwało to długo, algorytmy w końcu wróciły na stare tory, premiując treści, które angażują (czyli na ogół te, które antagonizują). Według Haugen wrzenie w sieci mogło doprowadzić do zamieszek na Kapitolu 6 stycznia tego roku, a przynajmniej sprzyjać radykalizacji nastrojów.

Frances Haugen zastrzegła, że Facebook (i Zuckerberg) nigdy nie chciał tworzyć nieprzyjaznego środowiska, i ma narzędzia, by sobie poradzić. Tyle że z nich nie korzysta, bo nadrzędnym celem firmy jest „optymalizacja zysku”. Po tych doniesieniach akcje Facebooka poszybowały na łeb na szyję. Podobnie jak po aferze Cambridge Analytica z wyciekiem danych. Przeciętnego użytkownika to zapewne i tak nie zrazi – nie ma dokąd iść, a z utratą prywatności w jakiejś mierze się pogodził (niestety). Jak donosi agencja Reutera, Haugen już we wtorek wezwie Kongres USA do uregulowania statusu Facebooka.

Facebook. Rosnące imperium

Przypomnijmy, jak imperium Marka Zuckerberga stopniowo się rozrastało: w 2012 r. Facebook kupił Instagrama, platformę do udostępniania zdjęć i relacji, za miliard dolarów. Komunikator tekstowy WhatsApp był wart o wiele więcej – transakcja opiewająca na horrendalną kwotę 19 mld dol. została sfinalizowana w 2014 r. W 2018 r. założyciel WhatsAppa Jan Koum opuścił statek, wówczas funkcjonujący już pod banderą Facebooka. Messenger działa od 2011 r., a od 2014 – ze względu na rosnącą popularność – powstała dla niego osobna aplikacja, sprzężona z Facebookiem i połączona z nim bazą danych.

Facebook ma co dzień ok. 2 mld aktywnych użytkowników. Instagram zgromadził ok. 1,3 mld kont, także WhatsApp w tym roku dobił do 2 mld. Tej ostatniej aplikacji przysłużyła się zwłaszcza pandemia – zanotowała w rok aż 40-procentowy wzrost. Nieobecność Facebooka i jego narzędzi była w poniedziałek odczuwalna, ale cały ruch zapewne prędzej niż później wróci do normy. Jak mówią eksperci: to nie tragedia, ale dowód, że sieć to naczynia połączone, podatne zarówno na błędy techniczne, jak i ludzkie.

Czytaj też: Nadchodzi potężny supercyfrowy świat. Kto za tym stoi?