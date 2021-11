Protesty na Kubie. Władze pokazują siłę i oskarżają Jankesów

Ponowne otwarcie kraju dla turystów miało stać się pretekstem do kolejnych masowych demonstracji przeciwko komunistycznym władzom. Tym razem jednak rząd zdusił je w zarodku, opozycję wrzucając do więzień wręcz zapobiegawczo.

Zapowiedzi rozpowszechniane w mediach społecznościowych i pocztą pantoflową brzmiały bardzo szumnie. Przeciwnicy reżimu spodziewali się nawet kilkunastotysięcznych tłumów na ulicach Hawany. Na największym opozycyjnym forum dyskusyjnym w kubańskim internecie – prywatnej grupie facebookowej o nazwie Archipiélago dało się wyczuć bojowy nastrój. I przekonanie, że tym razem, podobnie jak w lipcu, Kubańczycy wyrażą swoje niezadowolenie z bieżącej sytuacji politycznej i ekonomicznej w kraju w sposób wręcz masowy. Głównie dlatego, że obiektywnie jest ona w tej chwili bardzo zła. Wywołane pandemią koronawirusa zamknięcie wyspy dla turystów z zagranicy oznaczało praktycznie całkowite odcięcie tamtejszej gospodarki od dopływu dewiz, a wielu tak zwanych cuentapropistas, zalegalizowanych przez prezydenta Miguela Díaz Canela drobnych przedsiębiorców, na nowo wróciło do szarej strefy. Kwitł też przemyt dóbr z Meksyku i innych krajów Ameryki Centralnej – zwłaszcza środków sanitarnych. Do tego galopująca inflacja, spadająca wydajność z rolnictwa, majacząca na horyzoncie klęska głodu i problemy z zaopatrzeniem praktycznie wszystkich sektorów gospodarki (w tym służby zdrowia) sprawiły, że wyspa stanęła na progu kryzysu, który można nazwać kryzysem totalnym.

Czytaj także: Kuba bez Castro

Protesty Kubańczyków, pokaz siły władz

15 listopada został wybrany na datę protestów nieprzypadkowo. To pierwszy dzień po pandemicznym otwarciu kraju dla turystów oraz rocznica założenia stolicy. Opozycyjni przywódcy liczyli, że dzięki tej podwójnej wadze symbolicznej łatwiej będzie o międzynarodowy rozgłos dla demonstracji, a rządowi – trudniej spacyfikować je siłą. Tak jak miało to miejsce w lipcu, kiedy przez Kubę przetoczyły się największe antyrządowe protesty od wywołanego upadkiem ZSRR kryzysu gospodarczego na początku lat 90. Cztery miesiące temu Díaz Canel został wzięty z zaskoczenia – nie spodziewał się, że recesja tak bardzo dotyka Kubańczyków, dodatkowo sfrustrowanych brakiem efektów reform gospodarczych, które sam wprowadził (jak chociażby wyeliminowanie podwójnego obiegu walutowego czy poszerzenie prawa do działalności gospodarczej).

Na wielotysięczne protesty zareagował pokazem siły. W wyniku tamtych wydarzeń aresztowanych zostało ponad 1,2 tys. osób, z czego 600 nadal przebywa w więzieniu. Obrońcy praw człowieka szacują, że blisko 200 z nich postawiono już zarzuty, w tym oskarżenia o inicjowanie zamachu stanu i działanie na szkodę państwa – za co grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Tak ostra reakcja reżimu na długie miesiące znów zepchnęła opozycję do podziemia i uniemożliwiła skuteczną mobilizację – pomimo faktu, że sytuacja w kraju stawała się coraz gorsza praktycznie z dnia na dzień.

Artur Domosławski: Wyspa, jak wulkan gorąca

Tym razem reżim nie zaspał

Nie znaczy to jednak, że przeciwnicy Díaz Canela przestali w ogóle działać. Przenieśli się do internetu, planując na jesień kolejne wydarzenia. Rosnący niepokój i społeczna frustracja ośmieliły ich nawet do poszerzenia wachlarza swoich postulatów. W lipcu Kubańczycy wyszli na ulicę z powodów czysto materialnych – niedoborów żywności, przerw w dostawach prądu, obaw o zapatrzenie szpitali. Tym razem do tej listy opozycjoniści dopisali żądania natury politycznej: uwolnienie więźniów politycznych, poszanowanie praw człowieka, a nawet – rozpoczęcie transformacji demokratycznej. Liczono, że w Hawanie pojawią się tysiące osób, bo coraz więcej z nich nie ma już po prostu nic do stracenia.

Inaczej niż w lipcu – wczoraj reżim jednak nie zaspał. Jeszcze przed 15 listopada przypuścił szturm na opozycyjne kryjówki, aresztując tych, których nie udało się zamknąć cztery miesiące temu. Rozpoczął też własną akcję propagandową, skomponowaną na dobrze znaną na Kubie nutę. Miguel Díaz Canel próbuje teraz wmówić swoim obywatelom, że lokalna opozycja jest i lokalna, i opozycyjna tylko z nazwy, bo stanowi przykrywkę dla amerykańskich działań szpiegowskich w kraju. To Jankesi są za wszystko odpowiedzialni, również za twój głód – mówi Kubańczykom prezydent. I choć coraz mniej z nich traktuje te argumenty poważnie, to w połączeniu z prewencyjnymi aresztowaniami i represjami wydają się skuteczne.

Czytaj także: Kubańczycy mają już swoją pierestrojkę. Odkrywają uroki kapitalizmu

Władze Kuby znów uciekły spod topora

Większość organizatorów poniedziałkowego protestu zostało wyłapanych w ubiegłym tygodniu. Relacje dysydentów w mediach społecznościowych mówią o samochodach służb bezpieczeństwa monitorujących ich każdy ruch, agentach wyczekujących pod oknami, aresztowaniach przez funkcjonariuszy w cywilu w biały dzień. Ci nieliczni, którym udało się dotrwać na wolności do 15 listopada, zostali zabrani prosto z ulic wręcz ostentacyjnie, w ramach kolejnej odsłony rządowej pokazówki. Największa była jednak grupa tych, którzy zdecydowali zostać w domach. Polityka zastraszania podziałała, demonstrację w dużej mierze można było uznać za nieodbytą.

Można przyjąć, że komunistyczne władze Kuby uciekły po raz kolejny spod topora. To jednak iluzja, bo nawet w mocno ocenzurowanej, restrykcyjnej kubańskiej rzeczywistości informacje przedostają się na zewnątrz – dzięki temu wiadomo, że społeczeństwo nie zmieniło nagle zdania na bardziej przychylne rządowi, a tylko zostało przezeń sparaliżowane strachem. Díaz Canel co najwyżej kupił sobie w ten sposób trochę czasu. Nie spadnie na niego gigantyczna fala krytyki ze strony społeczności międzynarodowej, nawet jeśli Biały Dom już potępił ubiegłotygodniowe represje.

Czytaj także: W jakich okolicznościach Amerykanie opuścili Kubę

Kuba na rozdrożu

W żadnym stopniu nie rozwiązuje to jednak strukturalnych problemów na Kubie. Przez pierwsze dekady po upadku Związku Radzieckiego udawało się ten archaiczny model gospodarczo-polityczny utrzymać, bo w rolę Moskwy wszedł Hugo Chavez, zostając nowym sponsorem Havany. Teraz jednak Wenezuela sama pogrążona jest w chaosie, Chavez nie żyje, odszedł też Fidel Castro, a z nim spora część ideologicznej magii i chęci Kubańczyków do wyrzeczeń w imię rewolucyjnego dobra.

Obecne władze próbują dziury w gospodarce łatać, tworząc dziwną hybrydę małego kapitalizmu z centralnym planowaniem, ale mieszkańcy wyspy coraz głośniej dają do zrozumienia, że takie rozwiązanie ich nie satysfakcjonuje. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że Kuba stoi dzisiaj na rozdrożu. Nie pierwszy raz od końca zimnej wojny, ale niewykluczone, że ostatni. Przesilenie jest coraz bliżej, Miguel Díaz Canel zdaje się zresztą to rozumieć. Póki co jest w stanie protesty tłamsić, zanim się zmaterializują, ale opozycja ma poparcie coraz większej liczby Kubańczyków. Wszystkich ich zamknąć nie będzie w stanie.