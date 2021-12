Ukraińska wrzutka Putina. Czy NATO da się skusić?

Prezydent Rosji zaproponował Zachodowi nowy układ: prawne gwarancje nierozszerzania NATO na wschód w zamian za spokój i stabilność. Chce w ten sposób utrzymać Ukrainę w szarej strefie.

Czas i sposób złożenia nowej „negocjacyjnej” oferty nie są przypadkowe. W trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO, swoistego miniszczytu zdominowanego przez rosyjską groźbę ataku na Ukrainę, oraz w momencie, gdy Sojusz finalizuje dyskusję o swojej roli w nowym dziesięcioleciu. Dyktator z Kremla, przyjmując nowych ambasadorów, niby od niechcenia wygłasza fundamentalne oświadczenie: chce nowych rozmów z Zachodem dotyczących rozszerzania NATO. Sugeruje, że tylko prosi przybyłych, by przekazali jego przesłanie swoim przywódcom. Obecni na sali przedstawiciele Indii, Salwadoru czy Somalii tylko słuchają, ale nowi ambasadorowie z Włoch, Hiszpanii i Słowacji już wiedzą, że za chwilę słowa ich gospodarza trafią na czołówki globalnych mediów. Kreml sam zadba, by nowa oferta Rosji dla Zachodu szybko trafiła na oficjalne strony internetowe i była dostępna czarno na białym, również po angielsku.

Putin powtórzył stare i zgrane narzekania, że NATO przybliża swoją infrastrukturę wojskową do granic Rosji i zwiększa presję na Rosję. Że rosnąca obecność wojskowa na wschodniej flance Sojuszu stanowi dla Rosji zagrożenie. Że Rosja jest tak naprawdę przymuszona do militarno-technologicznej odpowiedzi, choć za jej rezultaty nie można Rosji obwiniać. Że interesy bezpieczeństwa Rosji są przez Zachód ignorowane. Wszystko to jest znaną narracją Kremla o okrążaniu Rosji przez NATO, prowokowaniu wyścigu zbrojeń i eskalowaniu przez Zachód napięcia. Nowy jest element negocjacyjny, który pojawia się w momencie, gdy Rosja z nową i niespotykaną siłą demonstruje zdolność destabilizacji i niepokojenia Zachodu – mowa oczywiście o koncentracji wojsk i sprzętu u granic Ukrainy, uznawanej w NATO za większą i groźniejszą niż na wiosnę. Putin zdaje się mówić Zachodowi: siądźcie do stołu, bo nigdy nie będziecie mieć gwarancji, co zrobię, a sami widzicie, co mogę zrobić.

Czego chce Moskwa?

Putin domaga się prawnych, a nie tylko ustnych, gwarancji, że NATO nie będzie rozszerzane na wschód. W praktyce chodzi więc głównie o Ukrainę i Gruzję, które od 2008 r. stoją w sojuszniczej poczekalni i wobec których Rosja podjęła zbrojne kroki mające również na celu zastopowanie ewentualnej akcesji.

Drugim elementem żądań Kremla jest to, by NATO nie rozmieszczało u granic Rosji broni, która będzie jej zagrażać. Putin nie sprecyzował, o jakie uzbrojenie chodzi, ale z wcześniejszych oświadczeń rosyjskich władz można wnioskować, że głównie o rakiety dużego zasięgu i rzecz jasna – broń jądrową. Oba postulaty są podobne do tych, które były przedmiotem negocjacji Zachodu z Rosją w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia przed pierwszym poszerzeniem NATO na wschód i które doprowadziły do przyjęcia przez obie strony deklaracji, tzw. Aktu Stanowiącego NATO-Rosja, w maju 1997 r. Dopiero później formalne zaproszenie do Sojuszu dostały Polska, Czechy i Węgry, co demonstrowało dobrą wolę państw zachodnich wobec Kremla i na ponad dekadę ustaliło zasadę nie prowokowania Rosji czymkolwiek. Z drugiej strony akt stanowiący nie jest prawnie wiążącym traktatem – dlatego dziś, gdy Putin chce jego odnowienia, wskazuje, że chodzi mu o gwarancje prawne, a nie ustne. O umowę, a nie deklarację.

Pierwsza reakcja NATO: nie ma mowy

Na słowa Putina jako pierwszy zareagował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „Rosja nie ma weta, Rosja nie ma głosu w sprawie zapraszania nowych członków do Sojuszu” – Norweg wypowiedział rutynową formułę, która od dłuższego czasu jest w NATO oficjalną mantrą. Ale oczywiście Putin nie mówił do Stoltenberga, nawet jeśli ten drugi starał się odpowiadać Putinowi. Kreml czeka na reakcję Waszyngtonu, Paryża, Berlina czy Rzymu i jest niemal pewne, że wszędzie może liczyć na jakieś wsparcie. Jest też niemal pewne, że nigdzie nie otrzyma odpowiedzi, na którą liczy, a na pewno nie teraz. Bardzo za to prawdopodobne, że pojawi się pomysł jakichś nowych rozmów, bez warunków wstępnych i bez zdefiniowanego na Kremlu rezultatu.

Między Rosją a Stanami Zjednoczonymi od kilku miesięcy trwają nowe rokowania strategiczne, które na krótką metę nie doprowadziły do ustanowienia „stabilnych i przewidywalnych” relacji – wręcz przeciwnie – ale których sensu nikt jeszcze nie przekreślił. Oferta Putina może ich sens zwiększyć, o ile zostanie pozbawiona elementu blokady natowskich ambicji Ukrainy, Gruzji i innych krajów. Rozmawiać zawsze lepiej, niż strzelać, ale zanim siądzie się do stołu, musi zapanować lepszy nastrój.

Putin wyciąga karabin

Nastroju do wyciągania ręki do Putina nie ma głównie dlatego, że Putin sam wyciąga karabin. NATO właśnie odbyło sesję, na której w mocnych słowach opowiedziało się za integralnością terytorialną Ukrainy i przeciwko rosyjskim groźbom. Sekretarz stanu USA powiedział nawet, że Ameryka zadba o to, by Ukraina miała się czym bronić, co w kontekście oferty Putina zabrzmiało jak jej zlekceważenie.

Dopóki więc Rosja nie odstąpi od granic Ukrainy i nie przestanie nękać zachodnich sąsiadów pospołu z Białorusią, o nowym układaniu się z Moskwą nie ma żadnej mowy. Sojusz musiałby też dokonać operacji na własnym kręgosłupie, by wyrzec się polityki otwartych drzwi i dać Rosji praktyczne prawo weta wobec nowych członków. Kwestie militarne wykluczają zaś ograniczenia co do wzmacniania obronnego wschodniej flanki, która i tak cierpi z powodu lokalnej nierównowagi sił. Pentagon właśnie ogłosił, że rozważa dodatkowe wzmocnienie zdolności odstraszania w Europie, niewykluczone, że w pobliżu granic Rosji. Putin próbuje rzutem na taśmę odwrócić trendy, które sam wywołał pierwszym atakiem na Ukrainę i ustawicznymi groźbami jego ponowienia. Akceptacja deeskalacji na jego warunkach byłaby ustępstwem, na które Zachód nie ma dziś ochoty.

