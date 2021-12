„Jesteś dzieckiem bohatera, pamiętaj”. Ukraińskie święta bez taty

Za niespełna trzy tygodnie do 4 tys. domów na Ukrainie zapukają Super Elfy. Zostawią prezent, odwrócą się i pójdą dalej.

Ola, córka Miszy, nie może pamiętać swojego taty. Wiosną 2014 r., gdy wyjechał na wschód Ukrainy, by walczyć z prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez zielone ludziki z Rosji, miała trzy lata. Dziś ma dziesięć, a Misza nadal nie wrócił z wojny. Kontakt urwał się podczas bitwy pod Iłowajskiem, jednej z najkrwawszych. Ani Ola, ani jej mama nie wiedzą, czy Misza żyje. Choć gorąco w to wierzą.

O tym, że nie są same, w każde święta Bożego Narodzenia (na Ukrainie obchodzone 7 stycznia) przypominają im Super Elfy. W tym roku zapukają do ich drzwi po raz ósmy. Prócz prezentu na Olę będzie czekał list. A w nim rytualne zdanie: „Jesteś dzieckiem bohatera, pamiętaj o tym”.

Z Warszawy na front

„Święta bez taty” to zbiórka dla dzieci osieroconych przez wojnę na Ukrainie. Prowadzi ją Fundacja Uniters (United Volunteers) założona przez Wiktorię Batryn i jej matkę, Ukrainki od lat mieszkające w Polsce. Pomysł narodził się w warszawskich szpitalach, do których trafiali ranni podczas manifestacji w Majdanie. Wiktoria i jej mama pomagały jako wolontariuszki – pośredniczyły w kontaktach z lekarzami, informowały rodziny rannych.

Zaczęło się od Miszy. Kobiety poznały go na oddziale okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, gdzie trafił po jednej z manifestacji. Pierwszą rzeczą, o którą je poprosił, była cebula – Misza uwielbiał jeść z nią kanapki. W trakcie kilkumiesięcznego leczenia sytuacja na Ukrainie nie tylko się nie ustabilizowała, ale pogorszyła. Dlatego prosto z Warszawy ruszył na ukraiński front, do Donbasu.

– Na ten sam ruch decydował się niemal każdy weteran Majdanu, który mógł jeszcze walczyć – opowiada Wiktoria. – Ci, których poznałyśmy w Warszawie, przesyłali nam wieści z frontu. Coraz częściej dostawałyśmy informacje o zmarłych lub zaginionych. W domach zostawiali młode rodziny: żony i małe dzieci. Postanowiłyśmy im jakoś pomóc.

Tak narodziły się „Święta bez taty”. W grudniu 2014 r. ludzie z całej Polski przekazywali słodycze i prezenty dla dzieci pierwszych poległych na froncie żołnierzy. Wolontariusze, nazwani roboczo Super Elfami, pakowali prezenty w Ukraińskim Domu w Warszawie, a następnie wyruszali z nimi do ukraińskich domów. – Tak sobie myślałyśmy, że sukcesem będzie zebranie paczek dla 50 rodzin – wyjaśnia Wiktoria. – Tymczasem darów było tyle, że przygotowałyśmy ich aż 900.

Elfy jak czarodzieje

Pierwsza zbiórka miała być jednocześnie ostatnią. Nikt nie przypuszczał wtedy, że wojna dopiero się zacznie, a liczby osieroconych dzieci wzrosną do tysięcy. W ten sposób „Święta bez taty” stały się tradycją. Smutną tradycją.

Od 2014 r. Super Elfy przeprowadziły siedem zbiórek i wręczyły ponad 20 tys. imiennych prezentów dzieciom, których mama lub tata nigdy nie wrócili z frontu. W styczniu zapukają do blisko 4 tys. drzwi. „Przesyłka od Elfów” – powiedzą jedynie, po czym odwrócą się i pójdą. Tak to wygląda, że dzieci nie wiedzą, od kogo dokładnie dostają prezenty.

Na dołączonej kartce przeczytają: „Cześć, z tej strony Elfy, piszemy do Ciebie z różnych stron świata z Polski, Ukrainy, Niemiec i nawet Indii. Już od ośmiu lat robimy prezenty dzieciom obrońców Ukrainy, o których wie i pamięta cały świat. W tym roku fabryka Elfów została zamknięta ze względu na pandemię, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by ten symboliczny prezent dotarł do Ciebie w te święta. Życzymy Ci zdrowych i spokojnych świąt. Jesteś dzieckiem bohatera, pamiętaj o tym”.

Niektóre z nich odpiszą Elfom, tak jak robiły to w poprzednich latach. Maria z Melitopolu, uczennica trzeciej klasy podstawówki, nie mogła uwierzyć w przenikliwość Elfów: „Bardzo mnie zaskoczyliście swoim prezentem. Skąd wiedzieliście, że zgubiłam swoją deskorolkę i marzę o nowej? Tylko prawdziwi czarodzieje mogą to wiedzieć! Dziękuję Wam za prezenty!!! Otrzymałam od Was list i mam nadzieję, że się spotkamy”.

Jak zostać Super Elfem?

Dotarcie do rodzin, które ucierpiały przez wojnę, nigdy nie było łatwym zadaniem. Nazwiska poległych lub zaginionych nie widniały w żadnym rejestrze. Wolontariusze dowiadywali się o nich pocztą pantoflową – od tych, którzy przeżyli, lub postronnych, którzy coś wiedzą. Zdarzało się, że do fundacji zgłaszali się sami małżonkowie, których drugie połówki nie wróciły z wojny (często po to, by zostać wolontariuszami). Ale to rzadkość, bo Elfy mają już wprawę w ich lokalizowaniu. Od jakiegoś czasu współpracują z wojskiem i policją. Wiktoria Batryn szacuje, że w tym momencie prezenty docierają do ponad 99 proc. skrzywdzonych rodzin.

Nic dziwnego, że rośnie też liczba samych Elfów. W tym momencie anonimowych wolontariuszy jest ok. 180. Od dwóch lat nie pakują już prezentów w Warszawie, bo uniemożliwiła to pandemia (aktualnie pakowane są w 11 ukraińskich miastach). Zamiast zabawek od dwóch lat zbierane są pieniądze (www.zrzutka.pl/swietabeztaty), za które później kupione zostają jednakowe prezenty. Tym razem były to słodycze, książka i czapka z logo Super Elfów. Część środków pochodzi z licytacji przedmiotów przekazanych przez znane osoby. W ostatnich dniach na facebookowym profilu „Święta bez taty” można było znaleźć m.in. rękawice bokserskie podpisane przez Witalija Kliczkę.

– Wielu darczyńców jest z nami od początku – mówi Wiktoria Batryn. – Jeszcze zanim zdążymy ogłosić zbiórkę, piszą do nas z zapytaniem, jak w tym roku mogą pomóc.

