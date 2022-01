Zew Północy

Władimir Putin mimowolnie przekształcił szwedzką i fińską dyskusję o członkostwie w NATO z debaty seminaryjnej w realny plan polityczny.

Szwedzka Gotlandia, wyspa modna i tłumnie odwiedzana latem, zimą jest jednym z najspokojniejszych miejsc świata. Mało ludzi, nuda, pustka, brak śniegu. Jednak w połowie stycznia uliczkami malowniczego Visby sunęły czołgi i uzbrojeni po zęby żołnierze. W miejskim porcie i w okolicach lotniska wojska było tak dużo, że wyglądało to na przemyślaną demonstrację siły szwedzkiej armii. Nie przypadkiem – Gotlandia to strategiczny punkt: drzwi do militarnej dominacji na Morzu Bałtyckim.

Jan Hallenberg, ekspert ze szwedzkiego Instytutu Spraw Zagranicznych, przekonuje, że wyspa może się okazać celem rosyjskiej agresji.