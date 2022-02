NATO pierwszy raz sięga po swoją wojskową „szpicę”

W ten sposób chce wzmocnić swoją pozycję wojskową na wschodzie. „Szpicą” obecnie dowodzą Francuzi, a przerzucenie dodatkowych sił Sojuszu na wschodnią flankę może objąć – jak powiedział Stoltenberg – Amerykanów, Niemców i innych Europejczyków.

Sojusz Północnoatlantycki podczas dzisiejszego szczytu postanowił skierować na flankę wschodnią żołnierzy tzw. szpicy oraz inne wojskowe elementy Natowskich Sił Odpowiedzi (NATO Response Force). „Rozmieszczamy je na lądzie, na morzu i w powietrzu, by jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję wojskową oraz szybko reagować na wszelkie scenariusze” – powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Czytaj także: Rosjanie utknęli. Ukraińcy stawiają opór na wszystkich frontach

Co to jest „szpica” NATO?

„Szpica”, czyli siły bardzo szybkiego reagowania (VJTF), to wzmocniona brygada – czyli blisko 5 tys. wojskowych. Całe Siły Odpowiedzi to ok. 40 tys. żołnierzy. „Nie mówię, że rozmieszczamy całe Siły Odpowiedzi. To będą raczej tysiące żołnierzy – powiedział Stoltenberg. Odmówił wymienienia konkretnych krajów wschodniej flanki NATO, do której ma trafić najnowsze wzmocnienie wojskowe. Zdecydują o tym dowódcy wojskowi Sojuszu.

Decyzja o użyciu „szpicy”, którą NATO stworzyło po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 r., to pierwszy przypadek użycia tych wojsk dla kolektywnej obrony krajów Sojuszu. Powodem jest sytuacja krajów wschodniej flanki: w Ukrainie toczy się wojna, a niedaleko za ich granicami Rosja przeprowadziła zmasowaną koncentrację wojsk. „Będziemy dokonywać wszelkich rozmieszczeń niezbędnych do zapewnienia silnego i wiarygodnego odstraszania oraz obrony w całym Sojuszu, teraz i w przyszłości. Nasze środki są i pozostaną prewencyjne, proporcjonalne i nieeskalacyjne – głosi oświadczenie uczestników szczytu UE.

Czytaj też: Sankcje Bidena nie zatrzymają Putina. Dlaczego nie są surowsze?

Obawy przed Białorusią

Rosyjska wojna wzbudza w NATO obawy również z powodu nowej roli Białorusi już całkowicie podporządkowanej Kremlowi. M.in. Francuzi i kraje bałtyckie podnoszą temat ryzyka dla równowagi bezpieczeństwa w Europie, które jest związane z ewentualnym rozmieszczeniem na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej oraz dużych sił rosyjskich. Białoruś organizuje teraz referendum w sprawie zmian konstytucyjnych.

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział w piątek, że referendum – przeprowadzone bez demokratycznego nadzoru – może zakończyć status Białorusi jako państwa wolnego od broni jądrowej.

Czytaj też: Czy Ukraina ma się jak bronić?