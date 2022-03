Fronty wojny. Plan Putina zaczyna się sypać

W Europie trwa największa wojna od 75 lat. Zaskakuje nieporadność najeżdżających Ukrainę Rosjan. Ale też rosną obawy, co może wyniknąć z ich desperacji.

Cel Rosjan stał się jasny po kilku godzinach agresji: jak najszybciej zmusić do kapitulacji stolicę Ukrainy i doprowadzić do ustąpienia legalnych władz. Najważniejsze bitwy tej wojny toczą się o Kijów, choć nadal na jego przedpolach. W mieście grasują grupy dywersyjne, ale to nie one zdecydują o jego losie. Po tym, jak Ukraińcy powstrzymali kilka prób szybkiego desantu na stołecznych lotniskach, na miasto z czterech stron ruszyły rosyjskie wojska pancerne. Mogą nacierać z marszu albo zamknąć okrążenie i wydać ultimatum: poddajecie się albo zaczynamy szturm.