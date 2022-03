Co z członkostwem Ukrainy w Unii? Długa, wyboista droga

Czy Ukraina ma szanse na członkostwo w UE? Trwająca wojna błyskawicznie zmienia Unię, więc może obejmie to również sprawę europejskiej perspektywy dla Kijowa. Jednak przed Ukrainą bardzo wyboista droga.

O szybkie nadanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej zabiega Polska – podczas zeszłotygodniowego szczytu UE taki pisemny apel wystosowali wspólnie premierzy Mateusz Morawiecki i Słoweniec Janez Jansza (z perspektywą akcesji Ukrainy już w 2030 r.). A w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda wypromował wspólny list otwarty prezydentów dziewięciu krajów Unii, czyli Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Bułgarii, wzywający do prac nad „natychmiastowym” przyznaniem Ukrainie statusu kraju kandydującego. Dziś ten apel poparł też prezydent Chorwacji, a również rząd Węgier za pośrednictwem swego rzecznika prasowego dołączył do wezwania o jak najszybsze przychylenie się do prośby Kijowa.

Parlament Europejski popiera

Wniosek Ukrainy o wstąpienie do Unii, podpisany w dzień wcześniej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, został formalnie złożony we wtorek 1 marca w Brukseli. Konkretnie oznacza to wniosek o przyznanie statusu „kraju kandydującego” do Unii, co z kolei – po spełnieniu kolejnych warunków – stanowiłoby wstęp do żmudnych, co najmniej kilkuletnich negocjacji akcesyjnych. Jednak sam status kandydata do Unii niczego nie gwarantuje. Skrajnym przykładem jest Turcja, którą uznano za kandydatkę w 1999 r., a negocjacje akcesyjne z Unią oficjalnie rozpoczęto w 2004 r. Pomimo to Turcja obecnie nie ma żadnych szans na wejście do Unii w przewidywalnej przyszłości.

Europosłowie we wtorek ogromną większością 637 głosów (przy 13 przeciwnych i 26 wstrzymujących się) przyjęli rezolucję o wojnie w Ukrainie, która m.in. „wzywa instytucje UE do podjęcia starań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE”. Tyle że to tylko odezwa polityczna, a Parlament Europejski nie ma uprawnień do podejmowania decyzji co do wniosku o wejście do UE.

Co dalej z wnioskiem Ukrainy

Wniosek o członkostwo w UE trafił do Rady UE (przedstawiciele 27 krajów Unii), która powinna teraz – to wymóg proceduralny – zwrócić się do Komisji Europejskiej o opinię. A następnie – przy wymogu jednomyślności 27 państw UE – podjąć kluczową decyzję, czy nadać Ukrainie status państwa kandydackiego. W przeszłości sporządzanie takich opinii zabierało Komisji Europejskiej po kilkanaście miesięcy. Teoretycznie możliwy jest tryb bardzo pilny, ale technicznie najłatwiejszym rozwiązaniem byłaby raczej szybka wspólna deklaracja 27 krajów Unii, że widzą perspektywę członkostwa czy też „otwarte drzwi” do Unii dla Kijowa. Problem w tym, że wśród krajów UE na razie nie ma zgody, by złożyć Ukraińcom taką obietnicę.

Charles Michel, szef Rady Europejskiej, który w ostatnich dniach prowadził konsultacje na temat unijnych aspiracji Kijowa, przyznał w Parlamencie Europejskim, że jest to skomplikowane. – To od nas, Europejczyków, będzie zależało, czy staniemy na wysokości zadania. I oczywiście wiemy, że jest to trudny temat, bo dotyczy rozszerzenia. I wiemy, że w UE istnieją różne opinie – powiedział Michel.

Rozszerzenie – sporny temat

Dalsze rozszerzenie Unii na wschód było we Wspólnocie od dawna tematem bardzo spornym, a Kijów dotychczas nie składał oficjalnego wniosku z obawy, że od razu dostanie negatywny sygnał od Brukseli w tej kwestii. Dla części krajów Zachodu rozszerzanie Unii osiągnęło już swe geograficzne granice (może poza Bałkanami zachodnimi), a teraz Europa powinna zająć się wzmocnieniem eurointegracji w dotychczasowym gronie. Sprzeciw wobec Ukrainy w Unii datuje się na czasy sprzed rządów PiS w Polsce, choć również ataki na praworządność w Polsce bywały przywoływane jako argument przeciw dalszemu rozszerzaniu na wschód.

Także teraz w Unii – przynajmniej na razie – nie ma zgody „dużych krajów” na jasną deklarację o otwartych drzwiach dla Ukrainy. Berlin unika publicznych deklaracji. Czy oba kraje zmienią stanowisko, co pozwoliłoby przekonać innych sceptyków m.in. z Belgii, Holandii, Hiszpanii? Nasi rozmówcy w euroinstytucjach doradzają wielką ostrożność wobec potencjalnych zmian w nastawieniu „dużych państw członkowskich”, choć „czasem wydarzenia w okamgnieniu wpływają na zmianę postaw”.

