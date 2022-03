Mityczna rodzina Putina. Czy Zachód ukarze jego najbliższych?

Zniszczenie Ukrainy to dla Putina sprawa osobista. Analogicznie powinien zareagować Zachód: uderzyć rosyjskiego przywódcę w miękkie podbrzusze, czyli obłożyć sankcjami jego rodzinę. Tę oficjalną i tę ukrywaną.

Chodzi o „oficjalne” córki Putina z pierwszego małżeństwa, jego partnerkę życiową Alinę Kabajewą, byłą żonę, byłą kochankę i jej córkę. Wszystkie one stronią od polityki, ale nie od korzyści posiadania ojca czy partnera w osobie prezydenta Rosji. Żadna z nich nie wypowiada się publicznie w sprawie inwazji na Ukrainę. Spekuluje się, że mogą dziś przebywać w przygotowanym na wypadek wojny nuklearnej bunkrze w górach Ałtaj. Według innych przypuszczeń Kabajewa z dziećmi pozostaje w swojej rezydencji w szwajcarskim Lugano.

Czytaj też: Oligarchowie. Zachód ich karze, Putin trzyma w garści

Putin i Kabajewa. Związek owiany tajemnicą

Dlatego ponad 63 tys. osób podpisało opublikowaną na stronie Change.org petycję do rządu Szwajcarii, domagając się wydalenia z kraju rosyjskiej gimnastyczki artystycznej, wielokrotnej medalistki olimpijskiej i partnerki życiowej Putina. „Pora ponownie połączyć Ewę Braun ze jej Führerem” – piszą autorzy.

Kabajewa jest od dawna związana ze Szwajcarią. Tutaj w 2015 r. przyszły na świat bliźniaczki ze związku z Putinem. Dwaj synowie mieli urodzić się cztery lata później w Moskwie. Według źródeł portalu Page Six dzieci mają szwajcarskie obywatelstwo, a „New York Post” twierdzi, że Kabajewa również.

Putin nigdy nie przyznał się do związku z młodszą o 31 lat gimnastyczką. Kiedy w 2008 r. dziennik „Moskiewski Korespondent” opublikował rewelacje na temat jego rozwodu i planów poślubienia Kabajewej, zaciekle to dementował, a sama gazeta została wkrótce zlikwidowana. Tymczasem śledztwo Aleksieja Nawalnego potwierdziło, że z żoną Ludmiłą rozwiódł się w 2013 r. i prawie natychmiast poślubił Alinę.

Była już wtedy deputowaną jego partii Jedna Rosja. W 2007 r. zakończyła karierę sportową, zajęła się polityką, a siedem lat później weszła do zarządu kremlowskiego holdingu medialnego National Media Group z roczną pensją w wysokości – według doniesień rosyjskiego portalu śledczego The Insider – 785 mln rubli (12,7 mln dol.). NMG ma jedną czwartą udziałów w Kanale Pierwszym, stacji telewizyjnej, w której 14 marca na wizję, przypomnijmy, wtargnęła Marina Owsjannikowa z transparentem „Zatrzymajcie wojnę!”. NMG kontroluje również inne media, m.in. dziennik „Izwiestia”.

28 lutego, tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Szwajcarska Rada Federalna przyłączyła się do sankcji na Rosję. Nie objęły Kabajewej, choć według spekulacji kolejny pakiet kar już ją uwzględni. Nie wiadomo, czy podobny los spotka „oficjalne córki” Putina.

„Oficjalne” córki Putina

Władimir i Ludmiła byli małżeństwem od 1983 r. Ich córki Maria i Katerina to w Rosji osoby publiczne, choć Putin nigdy wprost się do nich nie przyznał. Maria (ur. 1985) zmieniła nazwisko na Vorontsova, po babci. Ukończyła medycynę w Sankt Petersburgu, a po studiach przeniosła się do Holandii, gdzie w 2010 r. wyszła za mąż za biznesmena Jorrita Faassena. Zajmuje się badaniami chorób genetycznych u dzieci. Jeszcze trzy lata temu, jak opisywała „Izwiestia”, małżonkowie planowali stworzyć sieć najbardziej zaawansowanych kompleksów medycznych na świecie. Tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę źródła Insidera podały, że związek się rozpadł.

Katerina Tichonowa jest rok młodsza. Zawodowo związana jest z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym, dwa lata temu została szefową instytutu zajmującego się badaniami nad sztuczną inteligencją. Prowadzi prócz tego firmę Innopraktika o wartości szacowanej na 1,7 mld dol. To ją miał na myśli Putin, chwaląc się 11 sierpnia 2020 r., że jedna z jego córek bierze udział w pracach nad rosyjską szczepionką Sputnik V.

Tichonowa jest także utalentowaną zawodniczką rock′n′rolla akrobatycznego. W 2013 r. wraz z partnerem zdobyli piąte miejsce w mistrzostwach świata w Szwajcarii, a rok później wicemistrzostwo Rosji. Prywatnie jest rozwódką. W 2018 r. rozstała się z Kiryłem Szałamowem, synem wpływowego bankiera, współwłaściciela Banku Rossija, zaprzyjaźnionego z Putinem od czasów Leningradu. Szałamow senior zaczynał karierę jako dentysta, w latach 90. razem z Putinem wszedł do polityki. Junior jest wiceprezesem Sibur Holding, koncernu zajmującego się przetwarzaniem gazu i petrochemią. W 2016 r. trafił na listę najbogatszych rosyjskich miliarderów magazynu „Forbes”.

Do willi byłego zięcia Putina i Tichonowej we francuskim kurorcie Biarritz 15 marca wdarło się dwóch aktywistów. W sieci ogłosili, że zmienili jej nazwę na „Ukraina”, wymienili zamki i oferują klucze ukraińskim uchodźcom. Sergiej Sawieljew, jeden z nich, jest znanym krytykiem Kremla i aktywistą antykorupcyjnym. Rok temu – jak donosi BBC – przekazywał dowody wideo w sprawie tortur w rosyjskich więzieniach.

Czytaj też: Tajemnice rodziny Putinów

Trzecia córka? „Nie zaprzeczam, nie potwierdzam”

Przypuszcza się, że córką Putina może być także 18-letnia Luiza Rozowa, owoc związku ze Swietłaną Kriwonogich. Kiedyś sprzątaczka, dziś milionerka, z Putinem była związana najpewniej jeszcze w okresie petersburskim, zanim trafił na szczyty władzy. Jej nazwisko wypłynęło w raporcie Pandora Papers ujawniającym raje podatkowe polityków, Putina także. W świetle dokumentów Kriwonogich jest właścicielką apartamentu w Monako wartego ponad 4 mln dol. A cały jej dobytek szacowany jest na 100 mln, uwzględniając staż w Banku Rossija, gdzie pracowała jeszcze w 2001 r. Co ciekawe, jest również właścicielką Igora Ski Resort, jednego z ulubionych kurortów Putina w Soczi. To tam w 2013 r. odbyło się wesele Kateriny Tichonowej z Kiryłem Szałamowem.

Rozowa studiuje z kolei zarządzanie w dziedzinie sztuki i kultury w Sankt Petersburgu, nie interesuje się polityką, dorabia jako DJ-ka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 84 tys. osób. O ile matka nigdy nie komentowała swojej relacji z Putinem, o tyle Luiza niczemu „nie zaprzecza ani niczego nie potwierdza”. Nastolatka stała się popularna po publikacji wyników śledztwa dziennikarskiego Andrieja Zacharowa z portalu Projekt, który ujawnił jej domniemane pokrewieństwo z Putinem. W obliczu wojny musiała zawiesić swoją aktywność w internecie.

Czytaj też: Pucz albo rewolucja. Czy da się położyć kres rządom Putina?

Francuskie nieruchomości byłej żony

A co z pierwszą żoną Putina? Po rozwodzie Ludmiła wróciła do panieńskiego nazwiska Szkriebniowa, a w 2016 r. wyszła za mąż za dużo młodszego Artura Oczeretnego. Dawniej organizował on wydarzenia kulturalno-rozrywkowe dla Jednej Rosji i Gazpromu. Para zamieszkała we francuskiej posiadłości w Anglet niedaleko Biarritz. Ma też willę w Paryżu, która podzieliła los rezydencji Kateriny: tuż po wybuchu wojny na jej ogrodzeniu wymalowano antyputinowskie hasła.

Jaką odpowiedzialność poniesie „rodzina” Putina, tego jeszcze nie wiadomo. Grozi im utrata luksusowych posiadłości, zamrożenie kont bankowych, a przede wszystkim odcięcie od komfortowego życia poza Rosją. Nie może się to równać z ceną, jaką płacą mieszkańcy równanego z ziemią Mariupola, Kijowa czy Charkowa. Ale jeśli uderzać boleśnie, to nie można pomijać najbliższych Putina. Dla niego zniszczenie Ukrainy to sprawa prywatna, więc i jego straty powinny być osobiste.

Czytaj też: Zagadka niemocy rosyjskiej armii? Korupcja