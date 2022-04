50. dzień wojny. „Moskwa” trafiona. Ukraina jest precyzyjna jak snajper

Rosjanie kontynuują ostrzał ukraińskich pozycji, rozpoznają teren bojem. Wydaje się, że wielka ofensywa ruszy już niedługo – w ciągu najbliższych godzin, może dni.

Rozpoznanie bojem to specyficzna metoda, najbardziej kojarzona z Sowietami, a obecnie z Rosjanami. Na czym polega? Wysyła się do lokalnego ataku niewielkie siły. Przeciwnik otwiera gwałtowny ogień, a napastnicy wracają na pozycje wyjściowe. Wtedy się ich liczy. Ocenia się, że tam, gdzie ponieśli najmniejsze straty, obrona jest najsłabsza. Na tym kierunku należy więc przeprowadzić przygotowanie artyleryjskie i główny atak.

Karny batalion idzie przez pole śmierci

Oczywiście trochę sprawę przerysowałem, ale nie tak bardzo. Rzecz w tym, że w żadnej armii na świecie nie prowadzi się takiego rozpoznania. Używa się dronów, radarów, zwiadowcy pod osłoną nocy podchodzą do przeciwnika z noktowizyjnymi przyrządami obserwacyjnymi... Pole walki z bezpiecznej odległości oglądają też śmigłowce, a szerszy obraz dają zdjęcia satelitarne. Tylko w Rosji zbiera się największych podpadziochów, których dowódca najchętniej by się pozbył, formuje z nich szturmową grupę uderzeniową i wpierod – pod ogień broni maszynowej i moździerzy. Żołnierze idą przez pola śmierci, a dowódcy patrzą przez lornetki, skąd strzela moździerz, a skąd karabin maszynowy... Kredki w ruch – rysują na mapie, co zdołali zauważyć.

W czasie II wojny światowej takie rozpoznanie bojem prowadziły słynne sztrafbaty (sztrafnoj batalion, batalion karny). Trafiali do nich za różne przewinienia przeważnie kryminaliści, z którymi nie bardzo było wiadomo co robić. Żołnierze przyłapani już w wojsku na grubszych przestępstwach, ale też dezerterzy, defetyści i skazani za „tchórzostwo”, czyli załamanie nerwowe w obliczu wroga. Wszystkich, łącznie z dowódcami, którzy trafiali tu za karę, zapędzano do sztrafbatu, by „krwią zmyli własne winy”. Niewielu wróciło do „zwykłych” jednostek, większość zginęła.

Jak widać, ta metoda nadal jest stosowana. I bardzo skuteczna – i przeciwnika tak rozpoznamy, i „elementu” się łatwo pozbędziemy.

„Elementu” wszak nie brakuje. Przy jeńcu ze 136. Umańsko-Berlińskiej Brygady Zmechanizowanej Gwardii z 58. armii znaleziono np. książeczkę wojskową, a w niej pieczątkę z napisem: „Skłonien k priedatielstwu, łży i obmanu” (skłonny do zdrady, kłamstwa i oszustwa). Na pieczątce podpis: naczelnik wydziału kadr 136. BZmechGw kapitan K. Żarow. Wyobrażacie sobie, by w dokumentach wysłanego do Iraku żołnierza US Marines znajdowała się pieczątka „Prone to betrayal, lies and deception”? W rosyjskiej armii, jak widać, jest na to specjalny stempel.

Czytaj też: Żelazem i mięsem. Chaos i okrucieństwo rosyjskiej armii

Cisza przed ofensywą w Ukrainie

Rosyjskie lotnictwo bojowe też zmniejszyło aktywność. Ostatniej doby wykonało ok. 100 wylotów, prawie trzy razy mniej, niż wyniosła średnia z poprzednich dni. Zapewne znów zużyło amunicję i czeka na dostawy. I trudno się dziwić, skoro cennymi rakietami kierowanymi niszczy się toaletę publiczną, jak to się zdarzyło pod miejscowością Hulajpołe. Może tym razem zamiast bombardować bloki mieszkalne, lotnictwo zostanie rzucone do wsparcia wojsk?

Istnieją obawy, że Rosjanie w jakimś stopniu odrobili lekcje, i wydaje się, że nowe natarcie spadnie na słaby punkt obrony. Na północ od Iziuma zgromadzono takie siły, że Rosjanie mogą stąd w zasadzie pójść w różnych kierunkach. 13 kwietnia ostrzeliwali Barwinkowe leżące na południowy zachód. Tędy prowadzi droga na Pawłohrad, a dalej na Dniepr – to miasto jest celem ofensywy w ramach operacji „duże kleszcze”.

Barwinkowe znajduje się na zachód od Słowiańska, a wygląda na to, że 2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii nie odniosła większych sukcesów na przedpolach tego miasta. Ruszy tu jej siostra, 4. Kantemirowska Dywizja Pancerna Gwardii. Jeszcze dalej na północ szykują się do skoku na zachód 106. Tulska Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii i 47. Niżnodnieprowska Dywizja Pancerna Gwardii. Desantowcy mogą osłonić północne skrzydło zgrupowania idącego na Pawłohrad, a 47. Dywizja Pancerna wzmocni atak 4. Kantemirowskiej Dywizji Pancernej Gwardii, z której pozostały tylko dwa pułki manewrowe, pancerny i zmechanizowany, nie licząc artylerii i wsparcia.

Czytaj też: Zagadka niemocy rosyjskiej armii? Korupcja