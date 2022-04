55. dzień wojny. Rosjanie ruszyli na Donbas. Silne natarcie i poważne błędy

Właśnie ruszyła pełną parą rosyjska ofensywa w Donbasie. Armia Rosji coraz bardziej przeraża i zdumiewa swoim okrucieństwem, oślim uporem i coraz większymi kompromitacjami na polu walki.

W efekcie przełamania obrony pod Kreminną rosyjskie zgrupowanie pancerno-zmechanizowane doszło do miejscowości Zariczne, jakieś 20 km na zachód od rejonów wyjściowych natarcia. Tutaj albo wojska same się zatrzymały, albo w końcu zostały powstrzymane przez ukraińską obronę. Na szczęście na pozostałych kierunkach, czyli na południe od Iziuma oraz pod Łozowe, nieco na wschód od Iziumia, po wschodniej stronie rzeki Oskil, rosyjskie wojska zostały powstrzymane. Także w rejonie miejscowości Popasna na południowy zachód od Siewierodoniecka oraz w rejonie miejscowości Awdijiwka na północ od Doniecka – nigdzie Rosjanie nie posunęli się do przodu, choć wyprowadzili na tych kierunkach równie silne natarcie.

Niestety, w jednym miejscu im się udało. Po ciężkich walkach Rosjanie zajęli miasteczko Kreminna. Miejscowość ta leży na północny zachód od Siewierodoniecka, miasta liczącego ok. 105 tys. mieszkańców, w którym przebywa obecnie blisko 20 tys. cywili. Ciężko jest opuścić własny dom… W obliczu nadchodzących wojsk rosyjskich z Kreminnej też ewakuowano, kogo się dało. Nie udało się jej utrzymać, ponieważ według szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej (OWA) Siergieja Gajdaja na każdy ukraiński pluton (etatowo liczący mniej więcej 30 żołnierzy) przypadało 30–40 rosyjskich wozów bojowych. Trudno jest się utrzymać przy takiej przewadze. Wygląda na to, że na ukraińskie wojska nacierała tu cała 57. Krasnogrodzka Brygada Zmechanizowana Gwardii z 5. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego. Jest to nowo sprowadzona do rejonu działań armia, które nie brała udziału w dotychczasowych walkach, a zatem może mieć jeszcze pełne ukompletowanie, a jej żołnierze nie są przemęczeni dotychczasowymi działaniami wojennymi. Możliwe, że na ten kierunek rzucono też 127. Dywizję Zmechanizowaną z tej samej armii, przypuszczalnie walczy ona pod Rubiżnem, pomiędzy Kreminną a Siewierodonieckiem i pod samym Siewierodonieckiem.

Wygląda na to, że Rosjanie ruszyli. Całą noc ostrzeliwali ukraińskie pozycje bardzo silnym ogniem artylerii. Prowadzono ostrzał nie tylko samych ukraińskich okopów, stanowisk artyleryjskich, rejonów koncentracji odwodów pancernych, ale też i miast – Słowiańska, Kramatorska, Siewierodoniecka, a nawet Mikołajowa i Charkowa. Po co Rosjanie marnowali cenną amunicję na Mikołajów czy Charków? Oczywiście – nie mogli się powstrzymać. Mikołajów nie jest nawet na osi planowanego natarcia – cofnęli się spod niego, odrzuceni pod sam Chersoń ukraińską kontrofensywą. A na zajęcie Charkowa nie mają szans.

Rosjanie wypychają Ukraińców z worka

Nie mogę się powstrzymać od kąśliwej uwagi. Gdyby chcieć okrążyć ukraińskie wojska w kotle pomiędzy Iziumem, Ługańskiem, Donieckiem, Kramatorskiem a Słowiańskiem, to trzeba by obronę przełamać chyba gdzieś pod Iziumem i gdzieś pod Donieckiem lub pod Horliwką, a następnie wyjść na Słowiańsk i Kramatorsk, by tam się spotkało północne ramię „kleszczy” z południowym. Wówczas mamy w saku: 57. Brygadę Zmechanizowaną im. Otomana Kostia Gordienka, 128. Karpacką Brygadę Górsko-Szturmową, 79. Brygadę Desantowo-Szturmową, 24. Brygadę Zmechanizowaną im. Króla Daniła i 30. Brygadę Zmechanizowaną im. Kniazia Constantina Ostroskiego. Pięć elitarnych, zaprawionych w boju brygad i zapewne inne jednostki wsparcia, artylerii, saperów, łączności, itp. Nazwy ukraińskich jednostek pochodzą od niezależnych analityków śledzących działania, ale wynika z tego, że te pięć bojowych, doświadczonych brygad dla Rosjan stanowiłoby znakomity kąsek. Nawet na papierze jest to ekwiwalent blisko dwóch rosyjskich armii, choć rosyjskie armie mają bardziej rozbudowane jednostki wsparcia, artyleryjskie, rakietowe i przeciwlotnicze.

Tyle tylko że pod Iziumem i Donieckiem Rosjanie walą głową w mur. Niestety, walą silnie, co kosztuje Ukraińców nadludzki wysiłek, by ich powstrzymać. Wojska rosyjskie odnoszą za to sukces na wschodzie, na północ od Siewierodoniecka. Czyli na tym kierunku, który miał ukraińskie wojska związać walką, utrzymać je w worku, podczas gdy za ich plecami zacisną się kleszcze właściwego rosyjskiego natarcia. Ale Rosjanom wyszło inaczej. Rosjanom udaje się wypychać ukraińskie wojska z planowanego worka. Czyli jak w końcu to okrążenie zamkną, to najpierw planowany kocioł całkiem opróżnią, i nagle okaże się, że kiedy już go zamkną, to będzie on pusty. Jestem pełen podziwu dla takiej koncepcji taktycznej. To coś absolutnie nowatorskiego.

Mariupol się broni i umiera



O Mariupolu piszę mało. Nie jestem w stanie. To, co dzieje się w tym mieście, przekracza ludzkie pojęcie. Kiedy myślę o tych obrońcach i o tym, że są oni wszyscy skazani na zagładę, żal po prostu nie pozwala mi złożyć kilku sensownych zdań na ten temat. Na naszych oczach giną najdzielniejsi z dzielnych, nieustraszeni. I zginą, prędzej czy później, bo przecież na żadną pomoc z zewnątrz liczyć nie mogą. Niby jak? Tymczasem ich heroiczny wysiłek bardzo trafnie ocenił Sławomir Sierakowski: „Do teraz wiążą ogromne siły Rosji. Skutecznie opóźniali atak na Donbas, dając Ukrainie czas na przygotowanie obrony i odbiór ciężkiego sprzętu od Zachodu (idzie z Australii, Kanady, USA, Czech, Polski i mam nadzieję, że nie tylko). To przez nich Rosja zaczęła właśnie ofensywę w Donbasie w zmniejszonym składzie i może ją przegrać”.

Dokładnie tak. Dali czas na przygotowanie się do obrony. Związali rosyjskie siły. Można też zaryzykować twierdzenie, że to przez ich konsekwentny opór nie udało się rosyjskie natarcie na Zaporoże prowadzone przez pierwsze dni marca. Nie wyszło też natarcie na Mikołajów i dalej na Odessę, bo Rosjanie musieli trzymać całą 8. Armię Gwardii pod Mariupolem. Mariupol broni się już 55 dni, zaledwie tygodnia brakuje im do słynnych 63 dni powstania warszawskiego.

A teraz Mariupol umiera. Na naszych oczach. Nie sądzę, by ktokolwiek z obrońców tego miasta przeżył rosyjską niewolę, jeśli ktokolwiek do niej pójdzie.

Rosyjskiej kompromitacji ciąg dalszy

Właśnie się dowiedziałem, że 18 kwietnia prezydent Putin nadał 64. Brygadzie Zmechanizowanej zaszczytny tytuł „gwardyjskiej”. Tak, tej 64. Brygadzie, rzeźnikom z Buczy. Można powiedzieć, że jest to jakaś pośrednia wskazówka co do linii rosyjskiego ludobójstwa. Czym bowiem wyróżniła się owa brygada? Doszła wraz z innymi pod sam Kijów i połamała sobie zęby na Irpieniu. Wzięła zatem odwet na mieszkańcach Buczy. Jeżeli za cokolwiek można tę brygadę wyróżnić, to tylko za ową masakrę.

Ale są też zdarzenia kuriozalne. Jedna z najdziwaczniejszych historii tej wojny to taka, że Ukraińcy odtworzyli nowe ugrupowanie rosyjskich wojsk na podstawie różnych informacji, ale częściowo pomógł też nakradziony sprzęt elektroniczny. Wiele nowoczesnych urządzeń z wyższej półki ma swoje lokalizatory GPS. Rozmieszczenie wojsk pod Kijowem było znane dzięki jeńcom wziętym do niewoli na takim czy innym terenie. Wiadomo więc, na jakim terenie (której rosyjskiej jednostki) zginęła określona partia elektroniki. Później te urządzenia były śledzone przez właścicieli (i ukraiński wywiad), jak sobie podróżowały przez Białoruś, a następnie przez Rosję, by często znów wkroczyć na Ukrainę, ale do Donbasu. Między innymi właśnie w ten sposób Ukraińcy ustalili położenie rosyjskich jednostek. Bo rozpoznawczy dron pokaże, gdzie i ile jest wrogich czołgów, transporterów, dział. Ale nie powie, jaka to jest jednostka, jakie dotąd poniosła straty, kto nią dowodzi, jak dotąd owa jednostka działała. Powiedziały zaś o tym skradzione ukraińskie smartfony, słuchawki bezprzewodowe, tablety czy laptopy, te z odpowiednim lokalizatorem.

Dlatego właśnie mam nadzieję, że rosyjska armia wtopi i tę ofensywę. Poniesie ciężkie straty i przejdzie do obrony, choć lepiej by było, gdyby się całkiem wycofała do siebie.

