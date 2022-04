Oglądamy rosyjskie obiekty wojskowe w Google Maps. Ale bałagan!

Google Maps na prośbę poszczególnych krajów cenzuruje zdjęcia swoich wrażliwych miejsc. Kiedyś całkiem je zamazywano, dziś tylko się je rozmywa, żeby widok był nieostry. Cała Rosja od niedawna jest jednak całkiem „ostra”. Co widać?

Od bardzo dawna korzystam z Google Maps i uważam tę aplikację za niezwykle pożyteczną. Trudno byłoby np. komentować wojnę w Ukrainie, nie widząc terenu, sieci dróg itd. Co prawda w Google słabo widać linie kolejowe, rzeki i kanały. Ale weźmy taką sytuację. Słyszę, że rosyjskie wojska przemieściły się do jakiejś wsi i ją zajęły. Oczywiście miejsce to błyskawicznie wyszukuje dla mnie Google Maps. I faktycznie: jest wieś i wiedzie z niej droga. Można tędy nacierać, czy da się dowieźć zaopatrzenie? Sprawdzam widok satelitarny – a droga wąziutka, rowy po bokach, mało miejsca, dwie ciężarówki nie mogą się minąć. Krajobraz jeszcze gorszy: lasek, zabudowania, pagórki... Setki miejsc do urządzenia zasadzki, punktów, gdzie doskonale da się zorganizować obronę, ukryć żołnierzy i sprzęt.

Gdy oglądam efekty własnego „przeglądu”, zastanawiam się, czy rosyjscy dowódcy też czasem korzystają z tej aplikacji. Najwyraźniej nie, inaczej nie pchaliby się w takie mało „pancerne” tereny. Jak się kiedyś mawiało: jest teren „pancerny”, lekko-piechotny, i jest teren „niegodny uwagi”, np. wielkie góry, jak Tatry. Trzeba je omijać z daleka albo słać tam specjalne, odpowiednio wyszkolone jednostki górskie.

Google Maps. Zamazane i rozmyte

Na Google Maps są dwa poziomy cenzury. Pierwszy to całkowite zamazanie jakiegoś terenu, drugi – tylko rozmycie go, wycinek obszaru dostajemy nieostry. Ta „ostra”, nieocenzurowana część też miewa różną rozdzielczość, zdjęcia pochodzą bowiem z satelitów o rozmaitych możliwościach. Ale to już nie jest zamierzone.

W Polsce nadal stosuje się drugi poziom cenzury. Gdy popatrzmy na Centrum Operacji Powietrznych w Pyrach na południowych przedmieściach Warszawy, to same budynki koszarowe przy ulicy Puławskiej są normalnie widoczne. Ale idźmy dalej ulicą Leśną do Lasu Kabackiego, a zobaczymy drugą, ważniejszą część COP między drzewami. Ta część jest całkiem zamazana, choć właściwie nie wiadomo po co, skoro to, co najważniejsze, znajduje się głęboko pod ziemią.

To samo z Jednostką Wojskową GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z Rembertowa. Na stronie MON nie znajdziemy jej adresu, podano tylko numer skrytki pocztowej. Ale jest kod pocztowy i kiedy wpisze się go do Google Maps, wyskakuje urząd pocztowy przy ulicy Korkowej w Rembertowie. 500 m dalej, przy ulicy Marsa, na terenie lasku rembertowskiego należącego w całości do wojska widać zamazany kompleks budynków wyglądających na koszarowe. Po drugiej stronie znajduje się Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej. Jego budynki są już bardzo wyraźne, rozdzielczość duża. Najwyraźniej zupy wojskowe nie skrywają tylu tajemnic co jednostka GROM, choć i one jakieś mają...

Co Google odsłonił w Rosji?

Takie właśnie miejsca zniknęły niegdyś w przypadku Rosji. Niby wojskowe instalacje nie były wcześniej dokładnie schowane i coś od biedy dało się obejrzeć. Ale teraz można dokładnie przyjrzeć się wielu obiektom (w wolnej chwili wszystko sobie pooglądam). W mediach pojawiają się doniesienia o domniemanym bunkrze Putina widocznym na mapach, ale szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie miałby się znajdować. Trudno to ustalić, bo kraj wielki, a poza tym schron na pewno jest ukryty głęboko pod ziemią. I jak odróżnić zwykły budynek od wejścia do bunkra rosyjskiego prezydenta?

Można za to znaleźć słynną willę Anastasa Mikojana. Według artykułu Aleksandra Bobylewa na portalu Maxpark dacza Zubałowo 2 między miejscowościami Kałczuga Mała i Gorki 2 po zachodniej stronie Moskwy, gdzie w przeszłości mieszkał Feliks Dzierżyński, później Kliment Woroszyłow, a w końcu Mikojan służący wiernie partii od Iljicza (Lenina) do Iljicza (Breżniewa), należy obecnie do gen. armii Wiktora Zołotowa, dowódcy Rosgwardii, czyli wojsk wewnętrznych. Ujawnia to też Aleksiej Nawalny na swojej stronie internetowej.

Popatrzmy na Google Maps: we wskazanym miejscu jest las, a w nim ni to willa, ni pałacyk. Ma jakieś 20–25 m x 20–25 m, czyli powierzchnia parteru to blisko 600 m kw., do tego dodajmy dwa piętra. Razem jakieś 1800 m kw. Jeśli Nawalny ma rację, to żyje ten człek ascetycznie w domku o powierzchni 1800 m kw., w środku lasu, jak pustelnik...