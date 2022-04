59. dzień wojny. Trwa wyścig z czasem, Ukraina czeka na broń

Bitwa o Donbas wkracza w swoją decydującą fazę. Pod Iziumem nastąpiło niebezpieczne włamanie. Tymczasem Ukraina przejmuje dostawy broni z Zachodu, czy zdąży jej użyć dla opanowania trudnej sytuacji?

Do tego amunicja – tylko dla czołgów trzeba jakieś 1,2–1,3 tys. naboi dziennie, a to ze skrzyniami jakieś 50 ton. Drugie tyle dla artylerii (jak nie więcej), nie licząc innego uzbrojenia, ale lekko trzeba policzyć, że batalionowa grupa bojowa potrzebuje dziennie do 150–200 ton amunicji, czyli 20–25 ciężarówek, no i z dziesięć cystern samochodowych (takich wojskowych, na terenowych podwoziach). Razem do każdej grupy batalionowej dziennie musi dojechać jakieś 35 ciężarówek, minimalnie. Jeśli walczą trzy, mamy już ponad setkę. Ta setka musi przejechać z Kupiańska, dokąd zaopatrzenie dowozi kolej, a to 120 km, oczywiście tu te samochody trzeba załadować. Jeśli ta droga jest zawalona kolejnymi batalionowymi grupami bojowymi, to przez przeprawy przez Doniec w Iziumie jest mocno obciążona i wrażliwa na ostrzał artylerii. Jeśli faktycznie Rosjanie wepchnęli tu 25 batalionowych grup bojowych, a w walce uczestniczy ze sześć na raz, to muszą wysłać dziennie ponad 200 ciężarówek z zaopatrzeniem dla walczących i drugie 200 dla tych pozostałych, które choć nie walczą na pierwszej linii, to jednak potrzebują paliwa, amunicji dla artylerii, racji żywnościowych itd. Doliczając pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, to musi tu krążyć ze 600 ciężarówek dziennie, w jedną stronę wożąc zapasy, a z powrotem skradzione pralki, lodówki, telewizory, dywany, rowery i psie budy. Licząc załadunek i rozładunek, jedna ciężarówka nie zrobi więcej niż jeden kurs w ciągu doby.

Co prawda w normalnej sytuacji włamanie miałoby znaczenie wyłącznie lokalne, ale obecnie stało się niemal hubem, przez który mogłoby być dowożone zaopatrzenie. Przypomnijmy, że nacierają tu pododdziały 1. Armii Pancernej Gwardii, a jej dwie sztandarowe dywizje mogą wystawić osiem, dziewięć batalionowych grup bojowych (2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii) lub obecnie pięć, sześć takich grup (4. Kantemirowska Dywizja Pancerna Gwardii). Weźmy taką pancerną grupę batalionową – to ok. 30 czołgów, 10 bojowych wozów piechoty, 18–36 dział samobieżnych, kilkanaście innych pojazdów pancernych i do 50 ciężarówek. Każdy czołg w czasie walki zużywa dziennie ok. 600 l paliwa na samo funkcjonowanie jego systemów i na manewrowanie na polu walki, zakładając, że jest aktywny przez 15–20 godz. na dobę. Działo samobieżne podobnie. Dodając pozostałe pojazdy opancerzone i ciężarówki, mamy już jakieś 40–50 tys. l paliwa dziennie dla takiej grupy.

Włamania dokonano w rejonie Brażkiwki i rosyjskie wojska podeszły do Słowiańska od północnego zachodu na ok. 5 km od miasta. Niejasna była sytuacja w Barwenkowie, a to dość ważny węzeł drogowy, ale ostatecznie wyjaśniło się, że tu Rosjanie zostali odepchnięci. Obecnie, według najnowszych doniesień, walki toczą się w miejscowości Krasnopilja na głównej drodze Izium–Słowiańsk, jakieś 15 km od Słowiańska. I choć sytuacja wydaje się opanowana, wciąż jest bardzo niebezpiecznie. W tym rejonie Rosjanie zgromadzili bardzo wielkie siły, które pchają do walki, idąc ewidentnie „na ilość”.

Bryc: Zagadka niemocy rosyjskiej armii? Korupcja

Czy broń dotrze na czas?

Tymczasem do Ukrainy zaczyna docierać nowa partia uzbrojenia z Zachodu. Najważniejsze są w tej sytuacji amerykańskie haubice kal. 155 mm i 40 tys. pocisków do nich. Kolejnych 37 haubic kal. 155 mm, tym razem holowanych typu M777, ma dosłać Kanada, pierwsza bateria czterech jest już w drodze drogą powietrzną. Jeśli Ukraina zdoła wprowadzić do walki pod Iziumem dodatkowy jeden czy dwa dywizjony artylerii, to wraz z własnymi jednostkami i przy kierowaniu ogniem za pomocą bezpilotowców, takich jak choćby dostarczone z Polski flyeye firmy WB Electronics z Ożarowa, artyleria ta może srogo poharatać rosyjskie wojska, a także płynące dla nich zaopatrzenie. Gdyby się nagle okazało, że Rosjanie muszą oszczędzać w czasie walk amunicję, to znów mogliby ponieść poważne straty.

Wydaje się, że ponownie jako pierwsze dotarło lekkie uzbrojenie, a głównie przeciwlotnicze zestawy rakietowe bliskiego zasięgu odpalane z ramienia, znane w języku wojskowym jako MANPADS (Man Portable Air Defense System – Indywidualny System Przeciwlotniczy). Są to amerykańskie stingery, brytyjskie starstreaki, polskie gromy i ich rozwinięcie piorun (jeden z najlepszych tego typu pocisków na świecie, dzięki celownikowi noktowizyjnemu można też strzelać z niego w nocy – produkt MESKO ze Skarżyska Kamiennej). Pociski tego typu, także używane przez Ukraińców starsze, postsowieckie igły, mają ograniczony zasięg do ok. 5 km, a zwalczany samolot nie może lecieć wyżej niż 3–3,5 tys. m. We współczesnym świecie używa się ich głównie do walki ze śmigłowcami bojowymi i większymi dronami, dającymi tzw. ślad termiczny w podczerwieni, czyli mających jakieś gorące części, np. silnik. Współczesne samoloty bojowe latają bowiem na wysokościach 8–12 tys. m, obserwują cele kamerami w zasobnikach celowniczych i używają precyzyjnego uzbrojenia kierowanego. Ale Rosjanom najwyraźniej brakuje zarówno zasobników celowniczych (gdzie się podziała ich zapowiadana produkcja?), jak i amunicji kierowanej, którą zdążyli w większości zużyć. Dlatego są zmuszeni używać uzbrojenia lotniczego tej generacji, jakiej Zachód po raz ostatni użył na większą skalę w czasie Pustynnej Burzy, ponad 30 lat temu w czasie wyzwalania Kuwejtu spod okupacji irackiej. A żeby takiej amunicji używać i jeszcze nawet w coś trafić, to trzeba niestety schodzić nisko, chroniąc się przed ogniem na bardzo małej wysokości. Dlatego właśnie jak ulęgałki spadają nawet najnowsze rosyjskie bombowce Su-34 czy wielozadaniowe Su-30SM i Su-35.

Na lądzie jednak rosyjska koncentracja pod Iziumem jest naprawdę przytłaczająca dla obrońców. Muszą się zmagać z olbrzymią masą wciąż jednak groźnych czołgów i walczyć pod ogniem rosyjskiej artylerii, która na całe szczęście tłucze bardziej powierzchniowo, bowiem korygowanie ognia z dronów u Rosjan nieco kuleje. Nic dziwnego, jeśli ich podstawowy aparat rozpoznania taktycznego Orłan 10 produkowany w Sankt Petersburgu i sprzedawany wojsku za mniej więcej 100 tys. dol. lata z aparatem Canon EOS 750D, jaki na Allegro można sobie w Polsce kupić za jakieś 2,5–3 tys. zł. Oczywiście na aparacie jest system wysyłania fotografii na naziemne stanowisko dowodzenia. Dowcip polega jednak na tym, że znów do tego celu wykorzystuje się komercyjne modemy, które są zakłócane przez Ukraińców.

Czytaj też: Rosyjska mentalność, dusza. Dlaczego jest, jaka jest?

Artyleria – Bóg wojny

Celnie strzelająca artyleria to prawdziwy skarb. Musi działać jak dobrze naoliwiona maszyna – drony, radary artyleryjskie namierzające pozycje wrogich dział i moździerzy, kodowane systemy transmisji obrazu z jednych i drugich, komputerowy system kierowania ogniem, który przeliczy wszystkie dane do strzelania, i dobrze wyszkolone dywizjony artylerii. A gdzieś w tej pętli dowódca danego związku taktycznego, który wskaże, co należy zniszczyć najpierw, a co może poczekać. Coś takiego właśnie budowali Ukraińcy, którzy od ładnych paru lat szkolili się pod okiem NATO. Teraz ta artyleria, póki co własna, a miejmy nadzieję już niedługo także ta wysyłana przez Zachód, pomoże im wykrwawić przeciwnika. Będzie kąsała boleśnie, dotkliwie, będzie niszczyła kolumny wojsk, które się zatrzymały w ciasno upchanej formacji, gdzie od wybuchu jednego pojazdu będzie zapalał się drugi. Będą wylatywać w powietrze ciężarówki z amunicją.

Postawcie się na chwilę w roli kierowcy trójosiowego, ciężkiego urala, załadowanego pięcioma tonami pocisków do czołgów. Zbliżacie się do przeprawy w Iziumie. A tu nagle obok pontonowego mostu, przez który macie przejechać, tryskają w górę wielkie fontanny wody i słyszycie potworny huk. I kolejna salwa… Widzicie z daleka błyski na moście, rozszarpują jakąś inną ciężarówkę jadącą dwa kilometry przed wami. Po 6 s słyszycie ten przejmujący huk… Bo tylko na filmach błysk i huk są jednocześnie. Każdy, kto widział wojnę z bliska, wie – jest jak w czasie burzy. Najpierw błyski, a kilka sekund później dociera huk. A teraz Saszka, twoja kolej. Teraz ty masz przejechać ten cholerny most. Co czujesz, kiedy prowadzisz swojego urala, mając za plecami pięć ton amunicji? A przecież i dalsza droga też nie jest usłana różami…

Czekam, kiedy te działa dostanie Ukraina. Żeby tylko wytrzymali ten potworny napór żelaznej hordy idącej na ich pozycje. Najgorzej jest pod Iziumem, pod Krasnopilją i pod Brażkiwką. Ale od południa ruszył też atak w rejonie Huljapołe, na północ od Mariupola. Tam też nie jest lekko. Trwają walki miejskie na ulicach Popasnej i Rubiżnej. Tutaj się ukraińskie wojska trzymają, nie dają się wypchnąć. Ale siły rosyjskie znów podchodzą pod Zariczną, która nie tak dawno została odzyskana przez ukraińskich obrońców. Tym razem od północy, od strony Terni, podchodzi tu 74. Zwienogrodzko-Berlińska Brygada Zmechanizowana Gwardii, zaś od wschodu, od Kreminnej – pułki 90. Witebsko-Nowogrodzkiej Dywizji Pancernej Gwardii, obie to jednostki syberyjskie z Centralnego Okręgu Wojskowego. Sama Zariczna jest twardo trzymana, ale walki są niezwykle zacięte. I wszędzie śmierć zbiera swoje żniwo, po obu stronach.

Thomas Piketty: To jest wojna imperialna z poprzedniej epoki