Mariupol, agonia bohaterskiego miasta. Co kryją podziemia Azowstalu?

Mariupol powstał w 1778 r., ale przez miasto przetoczyło się wiele wojen. Walczyło w 1905 r., w latach 1917–20, 1941–43, 2014, a teraz, w 2022 r., ginie na oczach świata, który patrzy w bezsilnej złości na jego zagładę i na nieopisany ogrom ludzkich tragedii.

Co prawda samo miasto Pawłowsk założono w 1778 r., ale już od stu lat istniała tu osada obronna i strażnica Kozaków Zaporoskich walczących z Tatarami i z Kozakami Dońskimi. Potem pojawili się do Kozacy Azowscy, którzy zdradzili Imperium Osmańskie (Turcję) i przeszli na stronę Rosji. Mniej więcej wtedy na miejscu strażnicy powstało miasto i zaczęło się rozwijać w związku z napływem nowej ludności, zakładającej tu manufaktury i żyjącej z rybołówstwa. Aby ich nawrócić na chrześcijaństwo, nazwę miasta już w 1779 r. zmieniono na Mariupol, czyli miasto Maryi. Człon „pol” pochodził od greckiego słowa „polis”. Co ciekawe, Sowieci tej nazwy długo nie zmieniali, i tak „miasto Maryi” funkcjonowało sobie najlepsze aż do 1948 r., kiedy to nazwano je Żdanow. Do nazwy Mariupol powrócono dopiero w 1989 r.

W 1905 r. przez Mariupol przetoczyła się fala robotniczych strajków, które zostały krwawo stłumione, a wydarzenia te przeszły do historii jako rewolucja 1905 r. Jesienią 1917 r. dotknęła je rewolucja październikowa, zaś w czasie wojny domowej trwającej do 1920 r. miasto 17 razy przechodziło z rąk do rąk – na przemian bolszewików i białogwardzistów. Od 1928 r. zaczęła się tu forsowna industrializacja, a bliskość złóż rudy żelaza w całym zagłębiu Krzywy Róg na północnym zachodzie i dobrego węgla koksowniczego w rejonie Doniecka na północnym wschodzie, a także portu i Morza Azowskiego sprawiły, że Mariupol stał się idealnym miejscem do budowy jednej z największych na świecie stalowni, huty i walcowni metali żelaznych, znanych dziś jako Azowstal. Budowa zakładu trwała w latach 1928–33, a w tym czasie przez wschodnią Ukrainę przetoczyła się związana z przymusową kolektywizacją rolnictwa fala głodu z lat 1932–33. Głód dotknął też i maryjne miasto. W latach 1937–38 w czasie słynnych stalinowskich czystek aresztowano i uwięziono tysiące obywateli Mariupola. W tym czasie miasto stało się stalową stolicą ZSRR, to właśnie tu produkowano pancerze słynnych czołgów T-34, tu był Instytut Metalurgii, a sam zakład dostarczał olbrzymie ilości różnych wyrobów stalowych. Niemiecka okupacja Mariupola trwała od października 1941 r. do września 1943 r., w tym czasie i Niemcy miasta nie oszczędzali.

Skąd się wzięły podziemia Azowstalu?

Lata 1945–91 to okres względnego spokoju, choć czasy ZSRR, jak wiadomo, do szczęśliwych nie należały. A Mariupol stał się miastem o znaczeniu strategicznym. To właśnie wtedy wymyślono sobie, że na wypadek wojny jądrowej z NATO produkcja Azowstalu będzie prowadzona pod ziemią, niczym w niemieckich fabrykach z końca II wojny światowej, takich jak słynny kompleks Riese pod Walimiem. I zbudowano tu niesamowite katakumby, potężny, siedmiopiętrowy kompleks. Nie chodziło jednak o faktyczne przeniesienie produkcji pod ziemię, ale o sterowanie pracą nadziemnej części stalowni w warunkach skażeń radioaktywnych po uderzeniach jądrowych.

Idąc od góry w dół, pierwsze podziemne piętro jest fałszywe, ma udawać porzucony bunkier, nie ma tam nic oprócz zakamuflowanego włazu na niższe piętra. Na drugim piętrze znajduje się hol, z którego można monitorować sytuację na powierzchni, sterować pracą zakładu, do którego w warunkach skażeń mieli wychodzić tylko na określony czas niezbędni do tego pracownicy. Jest tu też ambulatorium, które miało pełnić funkcje odkażające. Na trzecim piętrze znajduje się specjalna farma warzywna, sztucznie oświetlana i nawadniana, oraz składy żywności. Na czwartym piętrze są warsztaty naprawcze, narzędziownia, a także stołówki. Piętra piąte i szóste przeznaczone były na pomieszczenia mieszkalne. Siódme, najniższe piętro jest częścią techniczną, tu są generatory, które dostarczają energię elektryczną do całego wielkiego systemu, układ uzdatniania powietrza i system zaopatrzenia w wodę. Opisane katakumby na każdym poziomie to wielki labirynt korytarzy i pomieszczeń. Dlatego właśnie można tu się ukryć na długie tygodnie.

Mariupol w 2014 r. Początek projektu Noworosji



W okresie od lutego do czerwca 2014 r. trwały na Ukrainie przemiany będące efektem starć i protestów z 2013 r. 22 lutego pozbawiono władzy prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, który później zbiegł do Rosji. Ukraina zmierzała w stronę Zachodu, choć był to długi proces przemian zapoczątkowany przez prezydenta Petro Poroszenkę rządzącego od czerwca 2014 r. Rosja wykorzystała ten moment, by oderwać od Ukrainy Krym, a także zorganizować sterowane z Moskwy, antyukraińskie powstanie w rejonie Charkowa, Ługańska, Doniecka i w miastach rejonu Morza Azowskiego. Był to początek projektu Noworosji, zmierzającego do podzielenia Ukrainy na część wschodnią - do przyłączenia do Rosji, oraz część zachodnią, przeznaczoną do wchłonięcia później.

Sytuację w Charkowie udało się Ukrainie uratować, ale na początku kwietnia 2014 r. w części wschodnich obwodów proklamowano Ługańską i Doniecką Republikę Ludową. Niespokojnie było też w Mariupolu, protesty ludności prorosyjskiej mieszały się protestami proukraińskimi, w marcu i kwietniu w mieście wrzało, dochodziło do walk ulicznych. Do intensywnych starć doszło tu 9 maja 2014 r., w walkach brało udział zarówno ukraińskie wojsko wierne Kijowowi, jak i uzbrojeni zdrajcy, którzy przeszli na stronę „doniecką”. W maju Mariupol czasowo wpadł w strefę wpływów separatystów prorosyjskich, ale 13 czerwca został wyzwolony, głównie z udziałem nowo utworzonych batalionów „Azow” i „Dnipro-1”. Ta druga jednostka okryła się później niesławą i została rozwiązana w 2016 r. A i wokół pierwszej było sporo kontrowersji.

Skąd się wziął pułk Azow

Batalion „Azow” został formalnie zorganizowany w Berdiańsku nad Morzem Azowskim 5 maja 2014 r. jako formacja ochotnicza, w celu podjęcia walki z separatystami na wschodzie Ukrainy. Latem batalion walczył na przedpolach Doniecka, gdzie zdobył część Marinki. We wrześniu 2014 r. wziął zaś udział w tzw. drugiej bitwie o Mariupol. Kiedy 5 września separatyści donieccy, ale przy wsparciu 30 rosyjskich czołgów T-80, przypuścili szturm na Mariupol, do miasta ponownie skierowano ochotniczy batalion Azow. Natarcie zostało odparte, a siły „donieckie” odrzucone 15 km na wschód po zaledwie trzech dniach ciężkich walk.

Po tym zwycięstwie zaczęły się wzbudzające kontrowersje nacjonalistyczne ekscesy batalionu. 14 października 2014 r. w Kijowie odbyła się defilada Azowa dla upamiętnienia Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), która w Polsce, jak wiadomo, kojarzy się bardzo źle. To właśnie symbole banderowskiego podziemia walczącego z ZSRR po stronie Niemiec wywołały spore oburzenie, także w samej Ukrainie. I chociaż dla większości patriotycznie nastawionych Ukraińców były to symbole antyrosyjskie, ze swastyką włącznie, to jednak nacjonalistyczne zabarwienie retoryki części batalionu wywołało wielkie i jak najbardziej uzasadnione zaniepokojenie. Dlatego sytuację postanowiono uporządkować. W listopadzie 2014 r. batalion włączono w skład Gwardii Narodowej Ukrainy, ochotniczej formacji wewnętrznej podległej MSW, stanowiącej taki daleki odpowiednik naszego WOT. Batalion rozbudowano do pułku, który w 2022 r. liczył trzy bataliony sił specjalnych, batalion szkolny, kompanię pancerną (według innych źródeł batalion) i dywizjon artylerii. Z tych sił w Mariupolu walczą dwa bataliony specjalne i dywizjon artylerii; trzeci z batalionów pułku Azow oraz kompania czołgów walczą pod Charkowem.

W ramach oczyszczania sytuacji w Azowie jeszcze w 2014 r. pozbawiono dowództwa Andrija Biłeckiego, który wszedł następnie do polityki jako skrajny nacjonalista. Obecnym dowódcą Pułku Specjalnego „Azow” jest ppłk Denis Prokopienko, walczący dziś w Mariupolu, awansowany na ten stopień 13 kwietnia 2022 r., od 19 marca kawaler orderu „Bohater Ukrainy”.

Mariupol w wojnie 2022 r.

Już 24 lutego 2022 r. Mariupol został ostrzelany przez artylerię sił donieckich i rosyjskiej 8. Armii Gwardii, które od razu podjęły natarcie wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego w kierunku Mariupola. Ruszyły tu 3. Brygada Zmechanizowana Gwardii „Bierkut” i 11. Jenakijewsko-Dunajski Pułk Zmechanizowany Gwardii, oba z tzw. milicji donieckiej, czyli wojska DRL. Zatrzymała je pod Pawłopolem 56. Mariupolska Brygada Zmechanizowana Ukrainy, ale z odsieczą donieckim separatystom przyszła 150. Irdycko-Berlińska Dywizja Zmechanizowana z rosyjskiej 8. Armii Gwardii. Penetracji ukraińskich linii obronnych dokonała też rosyjska 3. Warszawsko-Berlińska Brygada Specnazu GRU, która usiłowała się dostać do miasta. Początkowo pod Mariupolem walczyła też 53. Brygada Zmechanizowana im. Kniazia Wołodimira Monomacha, ale musiała odejść pod Wołnowachę, gdzie też trzeba było powstrzymać rosyjskie natarcie.

28 lutego Rosjanie zaczęli obchodzić Mariupol od północy i do 5 marca miasto zostało całkowicie okrążone. Z okrążenia udało się wyprowadzić nie tylko 56. Brygadę, ale też 17. Krzyworoską Brygadę Pancerną im. Kostiantina Piestuszka, w Mariupolu pozostała 109. Brygada Obrony Terytorialnej, 12. Brygada Operacyjna Gwardii Narodowej Ukrainy (złożona z 1. Batalionu Operacyjnego i pułku Azow), 503. Samodzielny Batalion Piechoty Morskiej, 36. Brygada Piechoty Morskiej im. kontradm. Michaiła Bielińskiego i inne mniejsze jednostki.

Rosyjskie zbrodnie w Mariupolu

6 marca rozpoczął się szturm miasta i wkrótce Rosjanom udało się zdobyć dzielnicę Stary Krym. Już w czasie walk najeźdźcy zaczęli dopuszczać się zbrodni. 9 marca kierowaną laserowo bombą lotniczą KAB-500L z premedytacją zniszczono 3. Szpital Położniczo-Dziecięcy w Mariupolu, zabijając 17 osób. Wtedy Rosjanie ogłosili, że był to sztab pułku Azow, co było nieprawdą. Zaraz potem nacierające wojska rosyjskie rozbiły całkowicie 37. Samodzielny Batalion Obrony Terytorialnej Ukrainy. W czasie walk już do 13 marca w mieście zginęło 2187 Ukraińców, w większości cywili. Rosjanie, mimo obietnic, systematycznie nie wywiązywali się z przestrzegania zawieszenia broni w tzw. korytarzach humanitarnych, przez które udało się ewakuować z miasta bardzo niewielu cywili. Rosjanie ostrzeliwali nawet autobusy z ewakuowanymi z miasta kobietami, dziećmi i starcami.

14 marca do miasta dotarł pierwszy transport pomocy humanitarnej, choć Rosjanie dopuścili do tego bardzo niechętnie, czyniąc wiele trudności. W tym czasie przepuścili ok. 2 tys. prywatnych samochodów, którymi udało się wywieźć blisko 8 tys. mieszkańców Mariupola. Łaskawość Rosjan nie trwała jednak długo. Do 15 marca w Mariupolu zginęło blisko 20 tys. Ukraińców, w lwiej części cywili.

Na szczęście ginęli też i napastnicy. Zginął na przykład jeden z bardziej znienawidzonych dowódców wojsk DRL Taras Gordijenko, przezywany „Clooney”, który pośmiertnie otrzymał oryginalny tytuł „Bohatera Donieckiej Republiki Ludowej”. Ale i zwykłe walczące tu rosyjskie i donieckie bataliony ponosiły potworne straty w walkach toczonych jak w Stalingradzie – dom po domu. 16 marca światem wstrząsnął drugi atak kierowaną bombą KAB-500L zrzuconą z Su-34 – celem ataku był zabytkowy teatr dramatyczny, w którym ukryli się cywilni mieszkańcy miasta, w tym matki z dziećmi. W tym drugim ataku zginęło co najmniej 300 osób, w tym duża liczba dzieci.

W drugiej połowie marca zniecierpliwieni potwornymi stratami Rosjanie pchnęli do Mariupola wiele kolejnych sił, w tym 810. Brygadę Piechoty Morskiej, która miała być użyta do desantu na Odessę. I zaraz potem desantowcy ponieśli ciężkie straty, w Mariupolu zginął też ich dowódca płk Aleksij Szarow. 15 marca poległ tu też zniecierpliwiony dowódca rosyjskiej 150. Dywizji Zmechanizowanej gen. mjr Oleg Mitajew.

Zakłady Azowstal – ostatni bastion

Do końca marca najeźdźcy zdołali zająć całe miasto, z wyjątkiem portu po zachodniej stronie i zakładów Azowstal po wschodniej. Zniszczyli przy tym 90 proc. zabudowy miasta i zabili trudną do określenia liczbę ludzi. W Mariupolu pozostało blisko 150 z 400 tys. mieszkańców, którzy byli tu na początku lutego 2022 r. Blisko 150 tys. zdołało się w różny sposób ewakuować bądź po prostu uciec. Rosjanie mogli zabić ok. 50 tys. cywili, ale to się okaże dopiero po wojnie...

Jeszcze w tym czasie Ukraińcy dawali radę zaopatrywać obrońców śmigłowcami Mi-17, które nocami przedzierały się do miasta, przelatując nad zajętym przez Rosjan pasem terenu wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, podchodząc do Mariupola od strony Morza Azowskiego. Kilka takich śmigłowców Rosjanie zestrzelili, ale inne dostarczyły symboliczne zaopatrzenie, ewakuując przy tym ciężko rannych.

Walka do przedostatniego naboju

Przez trzy kolejne tygodnie kwietnia Rosjanie bezskutecznie szturmowali zakłady Azowstal, do których w połowie kwietnia przedarły się też resztki 36. Brygady Piechoty Morskiej. Jej dowódca płk Wołodymyr Baraniuk poległ w nocy z 10 na 11 kwietnia, pośmiertnie wyróżniono go tytułem bohatera Ukrainy. Teraz w zakładach Azowstal i jego niezwykłych katakumbach broni się już tylko pułk Azow i resztki 36. Brygady Piechoty Morskiej, a właściwie ci, którzy pozostali przy życiu z obu tych jednostek. Wraz z blisko 300 obrońcami jest mniej więcej tysiąc cywili, którzy schronili się tu w strachu przed Rosjanami.

W mieście Rosjanie zaczęli brać odwet na bezbronnych mieszkańcach. To, co dziś dzieje się w Mariupolu, możemy sobie tylko wyobrazić. 21 kwietnia satelity odkryły pod Mariupolem świeży masowy grób szeroki na 300 m. Porównując go z tymi z Buczy, może tam być pochowanych ok. 9 tys. zamordowanych przez Rosjan cywili. Po Mariupolu krążą mobilne krematoria i starają się zatrzeć skalę zbrodni, jakich dopuścili się rosyjscy żołnierze, jeśli tak w ogóle można ich nazwać....

21 kwietnia Rosjanie odstąpili od szturmu zakładów Azowstal, ponieśli w Mariupolu zbyt potężne straty, a walczące tu bataliony są pilnie potrzebne w Donbasie, gdzie wcale nie idzie im najlepiej. Tym samym umieranie obrońców miasta zostało odroczone. Ci nie zamierzają złożyć broni, będą zadawać napastnikom straty i zgodnie z oświadczeniem będą walczyć do przedostatniego naboju. Chyba nie muszę wyjaśniać, dlaczego do przedostatniego…