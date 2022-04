60. dzień wojny. Pola śmierci, Rosjanie pełzną w kałużach własnej krwi

Rosjanie znów podsunęli się bliżej Słowiańska, ale nadal nie jest to ofensywa, lecz pełzanie w kałużach własnej krwi. Do tego stopnia, że wielu obserwatorów zastanawia się, kiedy niby zacznie się ta wielka ofensywa, o której tyle wszyscy mówią.

Jestem w stanie to zrozumieć, bo ofensywa to ofensywa. Wojska nacierają z rozmachem, codziennie komunikaty o wyzwoleniu nowych miast, jak w czasie II wojny światowej, kiedy to pewien rosyjski żołnierz wysyłał do domu kolejne telegramy: „Mińsk wolny! Sasza”. „Warszawa wolna! Sasza”. „Berlin wolny! Sasza”. „Sasza wolny! Paryż”. I tak to powinno w sumie wyglądać, a tu co? Wojska ponad trzy tygodnie wędrowały przez Białoruś i Rosję, by znowu wejść do Ukrainy, co niejeden Ukrainiec mógł śledzić w specjalnej aplikacji, która mu pokazywała, gdzie są aktualnie jego wypasione słuchawki bezprzewodowe czy dobry tablet podróżujące w plecaku jakiegoś Saszy XXI w.

Ale w końcu te siły nagromadzili. W Iziumie przez pontonowe przeprawy przeszedł trzon dumnej 1. Armii Pancernej Gwardii odznaczonej orderem Czerwonego Sztandaru, mając w pierwszym rzucie samą crème de la crème rosyjskiej armii, a głównie 4. Kantemirowską Dywizję Pancerną Gwardii im. Jurija Andropowa, odznaczoną orderem Lenina i orderem Czerwonego Sztandaru. Co prawda pod Trościańcem dywizja ta zostawiła trzecią część swoich czołgów, zniszczonych lub potopionych w błocie, ale to w końcu najlepsi z najlepszych, tacy czołgiści powinni nacierać nawet bez czołgów! Tuż obok weszła 2. Tamańska Dywizja Zmechanizowana Gwardii im. Michaiła I. Kalinina (tak, tego Kalinina, który doczekał się nawet miasta własnego imienia, całkiem niedaleko nas), odznaczona nie tylko orderem Czerwonego Sztandaru, ale też orderem Rewolucji Październikowej i orderem Suworowa. Służą w niej najlepsi piechurzy Rosji. Takich piechurów nigdzie nie znajdziecie. Nawet czołgiści, których mają oni wspierać, też ich często nie mogą znaleźć.

Mimo poniesionych strat to wciąż jednak potężna siła. Olbrzymia liczba czołgów, piechoty i wspierającej je artylerii, która przecież nie wszystkie pociski wystrzeliła w ukraińskie miasta, domy, szpitale i przedszkola. Coś tam im jeszcze zostało i na ukraińskie wojska.

Czytaj też: Prymitywna wiara w masę żelaza. Armia Rosji jak Titanic?

Nie milknie huk dział

Natarcie pod Iziumem trwa już niemal tydzień, ale postępy nadal są niewielkie, choć pan Mateusz Lachowski, jeden z nielicznych dziennikarzy, którzy mieli odwagę tam dotrzeć, a który znalazł się nawet kilka kilometrów od linii rosyjskich wojsk, relacjonuje, że na północ od Słowiańska Rosjanie znów dotarli na ok. 5 km od miasta. Nawet ukraiński Sztab Generalny przyznał, że na tym kierunku „okupant poczynił pewne postępy”. Na szczęście nie są to postępy wielkie.

Dzisiaj, a dokładnie od wieczora prawosławnej Wielkiej Soboty do pierwszego dnia Wielkanocy, rosyjska artyleria lufowa i rakietowa nie przerywała ognia. Strzelała 8–10 godzin bez żadnej przerwy. Salwa za salwą, ryła pociskami i rakietami drogi, pola, lasy i wsie. I miasta też nie oszczędzała. Musiała zadać jakieś straty, choćby przez samą intensywność tego ognia. Nad ranem do ataku ruszyła piechota, ale czołgi i jej pojazdy ugrzęzły w rozmiękłym ukraińskim czarnoziemie, pośród padającego deszczu. Dlatego brnąc po kostki w błocie, niosąc karabinki, plecaki, ładownice z nabojami, granaty i skradzione słuchawki bezprzewodowe, rosyjscy piechurzy usiłowali przejść przez ukraińskie pozycje, jak nie z tej, to z tamtej strony, szukając luk między stanowiskami ogniowymi, jakichś krzaków i drzew, które ich osłonią, a dzięki którym uda im się przejść między ukraińskimi pozycjami, wejść pomiędzy nie, a później zajść obrońców od tyłu i wystrzelać.

Czytaj też: Polska zatyka dziurę w niebie. Efekt wojny w Ukrainie

Krzyżowy ogień i pola śmierci

Bo obrona nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażamy, to znaczy nie ma jednej wielkiej, krętej transzei wykopanej od Dniepru aż po Ługańsk. Na kierunkach natarcia wojsk rosyjskich zbudowano bardzo wiele pozycji obronnych z ziemiankami i kilkoma stanowiskami ogniowymi, niektóre łącząc transzejami, ale inne są od siebie oddzielone obszarami trudniej dostępnymi, gdzie żołnierzy nie ma. Tworzą one tzw. pozycje ryglujące, z których mogą się wzajemnie wspierać ogniem prowadzonym pod różnym kątem, zwanym powszechnie „krzyżowym”. Krzyżowym, bo się krzyżuje – jak schowasz się za jakiś kamień przed pociskami nadlatującymi z przodu, to pociski nadlatujące z boku i tak cię znajdą. Pozycje ryglujące tworzą prawdziwe pola śmierci i często między nimi znajdują się miny. Przechodzą tam zespoły snajperów, którzy wraz ze swoimi obserwatorami z ukrycia cierpliwie polują na dowódców, gnających do boju swoich żołnierzy, którym taki poranny spacerek po błotnistym polu w strugach padającego deszczu i w łoskocie broni maszynowej obrońców nie za bardzo się uśmiecha. Za pozycjami obronnymi znajdują się stanowiska moździerzy, które na wezwanie obrzucą podejścia do nich lawiną swoich pocisków.

Obrońcy też wesoło nie mają. Właśnie pan Mateusz Lachowski opowiadał, że widział taką pozycję na 30 żołnierzy. Czyli na pluton piechoty. Zapewne 100 m dalej na podobnej pozycji siedział kolejny pluton, a trzeci pewnie zamykał całość nieco z tyłu – to pozycja kompanii. Kolejna kompania siedzi nieco dalej, tak ze 150–200 m, ale tak, by pokryć jakiś kolejny dogodny kierunek podejścia. Trzecia znów z tyłu za dwoma pierwszymi, bo obronę ustawia się właśnie tak – w trójkąty zwrócone podstawą do przeciwnika. Pozycje obronne zajmują plutony tam, skąd widzą najwięcej i pole ostrzału mają największe. Zgodnie z relacją wspomnianego reportera dowódca swoim żołnierzom powiedział tak: jest was 30, ale dopiero jak zostanie was pięciu, będziemy myśleć, czy się cofnąć. Bo wycofanie się w takiej sytuacji wygląda tak: obie podstawy trójkąta odskakują do tyłu jednocześnie, a trzeci pluton, teoretycznie najmniej pokiereszowany, bo cofnięty do tyłu, osłania ich swoim ogniem. Kiedy tamte dwa zajmą nową pozycję, wówczas ten środkowy też się cofa pomiędzy nimi, by znów wrócić do poprzedniego ugrupowania.