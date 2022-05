90. dzień wojny. Mobilizacja na łapu-capu. Jacy Rosjanie pójdą w kamasze?

Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że w pierwszych trzech miesiącach wojny, które właśnie mijają, Rosja odnotowała więcej zabitych niż w całym trwającym dziewięć lat konflikcie w Afganistanie. Czy w obliczu dramatycznych strat ogłosi powszechną mobilizację?

23 maja Rosjanie uzyskali minimalne zdobycze wokół Siewierodoniecka , doszli do przedmieść. Teraz czeka ich to, czego nie lubią i nie potrafią – walki miejskie. O działaniach w terenach zurbanizowanych warto napisać oddzielny tekst i z pewnością to w najbliższym czasie uczynię. W każdym razie Siewierodonieck to kolejny obszar, w którym dojdzie do krwawych starć, choć być może nie na miarę Mariupola , od którego jest cztery razy mniejszy. Mariupol jest ciut większy od Szczecina, ciut mniejszy od Gdańska, Siewierodonieck jest wielkości Koszalina. Zaraz po drugiej, zachodniej stronie rzeki znajduje się Lisiczańsk (jak nasz Kalisz). Z wojskowego punktu widzenia kierunek ten nie da Rosjanom dogodnej podstawy do natarcia, za to mogą ponieść nowe ciężkie straty.

Walki są ciężkie, trwa wręcz nieustanna wymiana ognia artyleryjskiego przyczyniająca się do dotkliwych strat po obu stronach. Rosjanie nie odpuszczają, nadal próbują podjąć ofensywę w Donbasie, walczą o każdą piędź ziemi. Według ukraińskich źródeł znów szykują się do ataku z rejonu Iziumu, bo ostrzał artyleryjski jest tam szczególnie intensywny. Taka próba ataku 23 maja na Słowiańsk skończyła się bitwą pod Dowhenke, wsią położoną w połowie drogi między Brażkiwką a Krasnopilią. Atak został odparty, a nazwy geograficzne wskazują, że Rosjanie wciąż drepczą tu w miejscu. Najciekawsze, że ściągają w rejon Iziumu ostatnie rezerwy w postaci elementów 11. Korpusu Armijnego z Obwodu Kaliningradzkiego. To już naprawdę desperacki ruch. Czyżby nie wierzyli własnej propagandzie, że NATO zamierza napaść Rosję? Ogołacanie Obwodu Kaliningradzkiego z wojsk zdolnych do obrony to jednak wyraz najwyższego zaufania do Sojuszu...

Te dane też są dość wiarygodne, dla większości istnieją potwierdzenia w postaci zdjęć, co skwapliwie odnotowują ci, którzy amatorsko zajmują się tzw. OSINT (Open Source Intelligence – wywiad bazujący na otwartych źródłach). Amatorsko, bo profesjonalne wywiady prowadzą OSINT zakrojony na szeroką skalę, ale swoich ustaleń oczywiście nie podają do publicznej wiadomości. Tak czy owak, rosyjskie wojska tracą znaczną część swojej siły bojowej i w desperacji sięgają po ostatnie dostępne rezerwy.

Tymczasem według ukraińskiego resortu obrony, który do tej pory podawał dość rzetelne dane (w pełni się potwierdzały), Rosjanie stracili w Ukrainie 29 350 ludzi, a ok. 500 zostało wziętych do niewoli. Nawet jeśli szacunki są przesadzone, to jest wielce prawdopodobne, że liczba zabitych Rosjan przekroczyła 20 tys. Ponadto według ukraińskiego Sztabu Generalnego najeźdźcy stracili 1302 czołgi (dziewięć ostatniej doby), 3194 bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone i inne pojazdy pancerne (28 ostatniej doby), 606 dział artylerii polowej (dwa ostatniej doby), 201 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (jedną ostatniej doby), 93 środki przeciwlotnicze, 205 samolotów, 170 śmigłowców, 480 bezpilotowych aparatów latających i 2213 ciężarówek.

Straty Rosji są faktycznie znaczące. Według brytyjskiego ministerstwa obrony przekroczyły 15 tys. zabitych, a to już więcej niż w konflikcie w Afganistanie (14 453), który – przypomnijmy – toczył się od 24 grudnia 1979 r. do 15 lutego 1989, czyli dziewięć lat i miesiąc.

Ataki z rosyjskich włamań

W rejonie Popasnej Rosjanie wreszcie zostali zatrzymani, choć 23 maja toczono tu ciężkie walki niemal na wszystkich kierunkach ich włamań: pod Toszkiwką (leży bliżej Lisiczańska) Rosjanie dotarli po zachodnim brzegu Dońca pod Komiszuwachę leżącą 5 km na północ od Popasnej (nie należy jej mylić z Wieliką Komiszuwachą położoną na zachód od Iziumu); pod Nyrkowe (ok. 2 km na północny zachód od Komiszuwachy); pod Wasiliwką (ok. 10 km na północny zachód od Popasnej); pod Myroniwskij (ok. 12 km na południowy zachód od Popasnej). Nigdzie ostatniej doby nie uzyskali jednak nowych zdobyczy terenowych. Ukraińcy trzymają się niesamowicie dzielnie.

Do Mariupola po 20 maja wkroczyły siły milicji tzw. Donieckiej RL, by rozminować zakłady Azowstal, tymczasem jeszcze 22 maja doszło tu do starć. Zadziwiające, ale wygląda na to, że w mieście mogą się jeszcze bronić pojedynczy żołnierze, którzy się nie poddali. Z kolei pod Charkowem utknęła nieco ukraińska kontrofensywa prowadzona ograniczonymi siłami – Rosjanie ściągnęli tu wszelkie dostępne moce. Pojawiły się wojska 11. Korpusu Armijnego z Obwodu Kaliningradzkiego, elementy milicji sąsiedniej Ługańskiej RL, Donieckiej RL, 6. armii i 41. armii, którą przypuszczalnie w linii nad Dońcem zastąpiła 2. Armia Gwardii.

Jak widać, ukraińskie postępy na północ od Charkowa bardzo Rosjan zaniepokoiły. Bo to nie tylko kolejny blamaż (i kolejne upokorzenie Putina), ale też zagrożenie dla linii komunikacyjnych prowadzących w rejon Iziumu, bez których nie da się zaopatrywać dużego zgrupowania wojsk.

Mobilizacja na łapu-capu

Wobec słabnącej siły bojowej w Rosji słychać coraz więcej wezwań do wypowiedzenia Ukrainie wojny i ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Taki apel wygłosił kilka dni temu nie byle kto, bo gen. płk dr Leonid Iwaszow, emerytowany oficer stojący na czele Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Oficerów, organizacji oficerów rezerwy mającej spory wpływ na kremlowskie władze. Z całą pewnością wyraża on opinie części kierownictwa państwa. Bo właściwie nie ma już jak uzupełniać strat.

Wyjaśnijmy, na czym polega mobilizacja. Z doświadczenia z moim studentami, których rodzice nie służyli już w wojsku, wiem, że większość ludzi nie zna rzeczywistego znaczenia tego słowa. Mobilizacja w wojskowym języku to przenoszenie zasobów z sektora cywilnego do resortu obrony i wykorzystanie ich do prowadzenia działań wojennych lub obronnych. Dotyczy to zarówno „zasobów ludzkich” (powołania do służby ludzi podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony państwa), jak i zasobów materialnych. Gospodarce cywilnej zabiera się sprzęt i przydatne wyposażenie: ciężarówki i samochody terenowe, quady, przyczepy, paliwo, maszyny budowlane, materiały do remontu dróg, linii kolejowych i mostów, komputery i środki teleinformatyczne, namioty, opatrunki i medykamenty, karetki pogotowia itp.

Wiele rzeczy wojsku się przyda, ale w normalnych armiach obowiązuje ścisły plan mobilizacji, nic nie dzieje się na łapu-capu. Są kalkulacje, jakie jednostki można i należy sformować na wypadek mobilizacji, ilu będzie im potrzebnych oficerów, podoficerów i żołnierzy, oczywiście posiadających określone kwalifikacje. Na przykład oficerowie rezerwy, którzy kończyli studia techniczne, trafią do jednostek specjalistycznych, gdzie łatwo się nauczą obsługi radarów czy systemów kierowania ogniem. Ludzie po kierunkach typu budownictwo czy inżynieria trafią do jednostek inżynieryjno-saperskich, po informatyce czy elektronice – do łączności, po matematyce i fizyce – do artylerii, po filologii polskiej i socjologii – do piechoty, a po filozofii i psychologii – do wojsk pancernych, bo pod pancerzem w zamknięciu i izolacji najlepiej się myśli. Znam przypadek, gdy pewien absolwent metrologii (nauki o pomiarach, jednostkach i metodach pomiarowych) trafił do wojskowej służby meteorologicznej, bo ktoś się leciutko pomylił… Biedaka i tak nauczono odróżniać cumulusy od cirrusów, bo w wojsku wszystkiego się można nauczyć, a zwłaszcza ubogacić słownictwo w pewnym określonym obszarze (w tzw. łacinie kuchennej).

To samo dotyczy sprzętu. Plany mobilizacyjne powinny obejmować konkretne potrzeby formowanych i istniejących, ale uzupełnianych jednostek z uwzględnieniem konkretnego mienia zarejestrowanego w systemie mobilizacyjnym. Dlatego praca oficerów komórek mobilizacyjnych nie jest łatwa. Kiedyś wojewódzkie sztaby wojskowe odpowiadały za ewidencję sprzętu (z niektórymi firmami podpisywano stosowne umowy), a wojskowe komendy uzupełnień – za ewidencję ludzi. Ale i tak nie bardzo to wychodziło, bo kiedy w latach 90. w ówczesnym 7. Pułku Bombowo-Rozpoznawczym w Powidzu ogłoszono ćwiczebną mobilizację, a łącznik z kartą powołania udał się do wioski, zamiast podlegającego mobilizacji wzorowego obywatela zastał jakąś staruszkę: „Panie, syn do Rajchu do roboty pojechał, kiedy wróci, to nie wiem, kontaktu z nim ni ma, przyjedź pan na święta, pewnie zjedzie w dom”…

Podejrzewam, że dziś w Polsce byłoby podobnie. Czy ktokolwiek, kto pojechał do Wielkiej Brytanii, Holandii czy Niemiec do pracy, a takich są przecież miliony (ponad milion na pewno), zgłosił się do wojskowej komendy uzupełnień i zostawił swoje dane kontaktowe za granicą?

Podejrzewam, że w Rosji sprawa ma się podobnie. Tam to dopiero musi być bałagan! Już widzę, jak działają centra rekrutacyjne. Zresztą ostatnio dziwnie często płoną. Według oficjalnych danych od początku wojny odnotowano 12 przypadków podpalenia ich siedzib przy pomocy koktajli Mołotowa, w jednym przypadku wojskowych z centrum rekrutacji ostrzelano z broni pneumatycznej, były też inne ekscesy o charakterze chuligańskim, wyrażające radość narodu z powodu możliwego powołania do służby i spełnienia patriotycznego obowiązku w toku „operacji specjalnej” w Ukrainie.

Putin mobilizuje, naród się nie pali

Gdy padła plotka, że Putin ogłosi mobilizację 9 maja, już 5–8 maja rosyjski internet zawaliło jedno hasło wpisywane w wyszukiwarkę yandex: „Prawa na otsroczku od prizywa”, czyli prawo do odroczenia powołania w przypadku mobilizacji. Przysługuje ono trwale niezdolnym do służby (inwalidom i ciężko, przewlekle chorym), którzy i tak muszą stawiać się co sześć miesięcy przed specjalną wojskową komisją lekarską. Znając Rosję, co pół roku trzeba wyskrobać kasę na odpowiednią łapówę. Jak się łatwo domyślić, nie każdego na to stać.

Prawo do odroczenia mają też opiekunowie rodziców biologicznych bądź przybranych, współmałżonków, rodzeństwa, dzieci biologicznych lub przybranych, dziadka/babci, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować, a których nie jest w stanie przejąć państwowa opieka. Nie powołuje się też jedynych opiekunów osób małoletnich, dzieci czy rodzeństwa, a także kobiet w ciąży (powyżej 22 tygodni). Co ciekawe, zwolnieni z obowiązku są również mężowie żon po 22. tygodniu ciąży, jeśli kobieta ma już co najmniej trójkę dzieci w wieku do 16 lat. A do tego członkowie Rady Federacji Rosyjskiej, deputowani do Dumy i ci, którzy są na specjalnej rządowej liście. Czyli zapewne członkowie rządu, administracji państwowej, urzędnicy w „organach”, strażacy, część służby medycznej, pracownicy zakładów o dużym znaczeniu dla obronności kraju itd.

Mobilizacja może być powszechna (dotyczy wszystkich) lub częściowa (dotyczy wybranych roczników lub obszarów kraju). W Rosji rezerwistów podzielono na cztery grupy: 18–30 lat, 31–45 lat, 46–50 lat i 50–60 lat. Starszych nie obejmuje. Obecnie mówi się o powołaniu do służby tylko pierwszej grupy.

Poborowy żołnierz „jednorazowy”

Załóżmy, że Rosja zgarnie do woja jakieś 100 tys. dwudziestolatków. Pomijając fakt, że tych, którzy jeszcze nie znaleźli pracy, rodzice dość masowo wysyłają do Azji „na studia”, bo to obecnie jedyny możliwy kierunek, a inni załatwią sobie różne lewe papiery inwalidzkie i podobne, to należy się spodziewać, że jak zwykle w kamasze pójdą najbiedniejsi i najmniej operatywni, w większości mieszkańcy prowincji. Już widzę, jak wspaniale opanują nowoczesny sprzęt wojskowy i skomplikowane uzbrojenie. Do tego Rosja zostałaby ogołocona z wielu pracowników fizycznych.

Zapewne nie będzie komu ładować towarów na wagony kolejowe czy ciężarówki, wykładać towaru w sklepach, roznosić paczek kurierskich, zamiatać ulic, pracować na budowach. Gospodarka, zapewne zwłaszcza rolnictwo, dostanie kolejnego po sankcjach kopa. A wojsko zyska mięso armatnie, które wyśle do przemielenia przez wojenną maszynkę w Ukrainie. Już dziś funkcjonuje w żargonie rosyjskich dowódców ciekawe określenie na poborowych: „jednorazowy”.

I najlepsze – Rosjanie rozkonserwowują ponoć starszy sprzęt, jak czołgi T-62, kołowe wozy rozpoznawcze BRDM-2 czy niezmodernizowane bojowe wozy piechoty BMP-1. T-62 pamiętają wojnę Jom Kippur na Synaju z 1973 r., to prawdziwy hit. Dziwi to tym bardziej, że Rosjanie podobno mają ok. 7 tys. zakonserwowanych czołgów T-72. Tych 7 tys. to prawdziwa potęga, Ukraińcy musieliby poświęcić rok i cztery miesiące, by je wszystkie poniszczyć. Szybciej się nie da, javelinów nie wystarczy.

Ale dziwnym trafem te akurat czołgi nie trafiają do Ukrainy jako uzupełnienie. A raczej: te, które się nadawały, już trafiły. A co z resztą? A diabli wiedzą, pewnie są rozkradzione, niesprawne i popsute, wymagają solidnego remontu, by je w ogóle uruchomić. Bloków elektroniki też dla nich nie ma, bo w kraju nie produkuje się odpowiednich elementów i mikroprocesorów, wszystko kupowano za granicą. Toć to w Polsce takie rzeczy są produkowane, a w Rosji nie! Dlatego produkcja nowych czołgów i innego sprzętu praktycznie stoi, z taśm schodzą śladowe ilości, w których zamontowano urządzenia z zapasów lub ocalone z niesprawnych wozów na składowiskach.

Kiedy więc w Ukrainie pojawią się czołgi T-62, nie będzie to pokaz grupy rekonstrukcyjno-historycznej. To będzie niezwyciężona armia Federacji Rosyjskiej.

