Wojna w Ukrainie. Czy przyroda to wytrzyma?

Do listy zbrodni, których Rosja dopuszcza się w Ukrainie, trzeba dodać te przeciwko środowisku. Rzecz wcale nie jest błaha. Wojny, zwłaszcza tak intensywne, zmieniają warunki życia na długo, zostawiając nieprzyjemne ślady, z którymi borykają się pokolenia.

I tak jak trwają wysiłki przy ustalaniu sprawców cierpienia mieszkańców Ukrainy, tak eksperci próbują dokumentować straty środowiskowe. Chodzi o to, by rozpoznać skalę zniszczeń i skażeń, pociągnąć Rosję do odpowiedzialności, domagać się od niej odszkodowań oraz by wiedzieć, do czego i w której kolejności brać się podczas powojennej odbudowy kraju.

Delfiny giną rekordowo

Przed wojną w całej Ukrainie skatalogowano ponad 20 tys. zakładów wybitnie niebezpiecznych dla środowiska, to zwłaszcza elektrownie jądrowe, huty, kopalnie i fabryki oraz magazyny wyprodukowanych przez nie odpadów. To pamiątki m.in. po radzieckiej industrializacji, rozwoju przemysłu ciężkiego i chemicznego. Sporo z nich znajduje się w Donbasie, gdzie teraz trwają najbardziej intensywne walki. Uszkodzenie miejsc z uciążliwymi materiałami grozi przedostaniem się zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby. A niektóre składowiska mają moc wręcz niszczycielską. W czasie ostrzałów huty w Mariupolu przypominano o ryzyku uwolnienia przetrzymywanych tam środków toksycznych, co mogłoby zagrozić życiu w Morzu Azowskim.

Środków wojskowych nie projektuje się z myślą o ich neutralności dla środowiska, więc problemem jest też wszystko to, czego używają armie, od paliw i smarów po amunicję. Zagrożeniem są więc wszelkie wraki, wycieki, pozostałości materiałów wybuchowych i rzecz jasna pożary towarzyszące eksplozjom albo wzniecane umyślnie. Ukraińskie lato jest gorące, należy się więc liczyć z coraz częstszymi dymami nad wysuszonymi polami, lasami i terenami trawiastymi. Z kolei rekordowa tej wiosny śmiertelność ssaków z Morza Czarnego, w tym delfinów i morświnów, to prawdopodobnie skutek urazów akustycznych powodowanych przez sonary okrętów podwodnych. Naukowcy znajdują ssaki morskie na plażach Bułgarii i Turcji, możliwe, że zwierzęta odpływają na południe akwenu. Próbują unikać dźwięków, które je dezorientują, w ten sposób wpadają na skały albo osiadają na mieliznach.

Czytaj też: Czy w tej wojnie naprawdę chodzi o Donbas?

Żołnierze dla „rozrywki” strzelają do ptaków

Ukraińscy przyrodnicy zwracają uwagę na straty dzikiej przyrody. Widzieliśmy, z jaką dezynwolturą Rosjanie postępowali w okolicach Czarnobyla, w strefie, która po wyłączeniu z użytkowania stała się jedną z największych ostoi dzikości w naszej części Europy. Z przebiegu wielu poprzednich konfliktów wiadomo, że żołnierze nie stronią od „rozrywkowego” lub treningowego strzelania do zwierząt, w tym ptaków, jeśli te nawiną im się na muszkę lub dostrzegą je nocą w noktowizorach czy kamerach termowizyjnych. A w zasięgu działań zbrojnych są parki narodowe, rzeki i ich starorzecza, bagna oraz np. stawy hodowlane, co prawda zbudowane przez człowieka, ale chętnie zasiedlane m.in. przez ptaki właśnie. Populacje tych migrujących (przez Ukrainę wędruje co trzeci polski bocian biały) miały tej wiosny – i mogą mieć jesienią – kłopoty m.in. na cennych przyrodniczo ukraińskich odcinkach wybrzeża Morza Czarnego.

Czytaj także: Jak metan nakręca spiralę ocieplenia

Jak wojna wpłynie na środowisko?

Doniesienia o stratach w środowisku Ukraina wykorzystuje w prowadzonej bardzo sprawnie kampanii informacyjnej. W dobie kryzysu klimatycznego i w obliczu masowego wymierania zwłaszcza obywatele państw rozwiniętych z uwagą łowią takie komunikaty i z pewnością nie zwiększają one sympatii do Rosji. Kto wie, czy to nie będzie wojna, podczas której najlepiej jak dotąd uda się zbadać wpływ konfliktu na środowisko. I najprawdopodobniej jej skutkiem będzie zerwanie Ukrainy z tradycją ciężkiego przemysłu.

Trudno się spodziewać, by – po ewentualnym odbiciu okupowanych obszarów – odbudowano wszystkie działające huty czy kopalnie węgla, skoro świat się z nim żegna. Wypadałoby jednak, aby Ukraina dostała wszelkie niezbędne wsparcie nie tylko na polu bitwy, ale także przy uruchamianiu powojennej gospodarki, która bardziej przystawałaby do XXI w. niż – jak do niedawna bywało w Donbasie – do stuleci poprzednich.

Czytaj także: Skąd wiadomo, że świat tonie? Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości