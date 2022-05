95. dzień wojny. Rosyjska metoda: niszczyć. Na co im ruiny miast?

Przez ostatnie dni, od upadku miasteczka Rubiżne, Rosjanie koncentrowali się na zdobyciu Siewierodoniecka we wschodniej części Donbasu. Co im da ten sukces? I czy w ogóle będzie to sukces?

Poza nimi walczą oczywiście jednostki rosyjskie, stanowiące znacznie większą wartość bojową (choć też bez przesady). Największa jest 127. Dywizja Zmechanizowana z Ussuryjska z 5. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, mająca trzy pułki zmechanizowane, pułk pancerny i pułk artylerii samobieżnej. Ponadto wprowadzono do miasta 36. Łozowską Brygadę Zmechanizowaną Gwardii z 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego. Z kolei po stronie ukraińskiej najsilniejsze jednostki to 53. Brygada Zmechanizowana im. Kniazia Władimira Monomacha i 128. Zakarpacka Brygada Górsko-Szturmowa. Walczą tu też 111. Ługańska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 4. Brygada Operacyjna im. Bohatera Ukrainy sierż. Siergieja Michalczuka Gwardii Narodowej Ukrainy.

Rosjanie mają jeden sposób na walki w mieście – morderczy ostrzał artyleryjski. Zniszczeniu ulegają bezcenne instalacje przemysłowe, maszyny i urządzenia, których nie ma teraz jak zastąpić. Ukraina w toku odbudowy na pewno to kiedyś zrobi, ale rosyjscy okupanci tych zakładów do pracy nie przywrócą.

Gdyby udało im się zdobyć Siewierodonieck, będą to znów bezużyteczne ruiny, miejsca nienadające się pod uprawy, bo zawalone resztkami miejskiej zabudowy i złomem po instalacjach przemysłowych. Co z tym zrobić? Ano nic, rosyjscy żołnierze przeleją krew za kawałek ziemi, na której nawet ziemniaków posadzić nie można ani krów wypasać się nie da. O pierwotnym przeznaczeniu miasta jako jednostki osadniczej charakteryzującej się dużą intensywnością zabudowy i obecnością przynoszących zyski miejsc pracy – całkiem można zapomnieć.

Logika rosyjskich działań jest nieodgadniona. Jeśli zamierzają przejąć potencjał Ukrainy, a jest całkiem pokaźny, to należy miasta zdobywać tak, by infrastruktura, przemysł i ludność za bardzo nie ucierpiały. Tymczasem działają tak, jakby zależało im wyłącznie na pustych propagandowych hasłach w rodzaju: zajęliśmy Mariupol. Żadnego Mariupola Rosjanie nie zajęli, bo go już nie ma. Zajęli miejsce, gdzie niegdyś stało miasto. 90 proc. zabudowy i praktycznie wszystkie zakłady przemysłowe to gruzy. Gdyby ktoś chciał odbudować Azowstal, musiałby włożyć gigantyczne pieniądze, kupić nowoczesne wyposażenie, musiałyby powstać nowe piece hutnicze, walcownie, odlewnie itd. Skąd Rosjanie chcą wziąć pieniądze czy nowoczesne oprzyrządowanie dla przemysłu metalurgicznego? Przy obecnym embargu nie będą w stanie wyprodukować obrabiarek, dziś sterowanych komputerowo – nie mają dostępu do procesorów i innych półprzewodnikowych elementów elektronicznych. Głównie je importowali, a teraz kicha. Dopiero wojna pokazała, jak bardzo zapyziała, nienowoczesna i skorumpowana jest Rosja.

To oczywiście niejedyny zakład chemiczny w Siewierodoniecku. Na przykład NPO Siewierodonieckij Stiekłopłastik oddano do użytku w 1959 r., produkował folię, włókna i maty szklane, epoksydowe żywice syntetyczne i inne materiały do produkcji tworzyw sztucznych i kompozytów. Jest instytut naukowo-badawczy przemysłu chemicznego OOO Chimtechnologia, gdzie projektuje się zakłady chemiczne i produkuje urządzenia dla nich, czy Siewierodonieckij ORGCHIM wytwarzający kotły i aparaturę dla energetyki cieplnej. Działa ZAO Ukrchimenergo, producent nawozów sztucznych, i wiele innych fabryk (w tym zakłady przemysłu maszynowego i mechaniki precyzyjnej). Ogółem pracuje w nich 31 tys. osób, pozostali robią w usługach, transporcie, administracji i edukacji (20 tys. to dzieci i emeryci). Do niedawna Siewierodonieck był całkiem prężnym miastem wielkości Wałbrzycha, Włocławka, Tarnowa czy Chorzowa.

Siewierodonieck to jedno z najmłodszych miast na świecie. Zbudowano je dopiero w latach 50. XX w. Od 1934 r. powstawał tu duży kombinat chemiczny, a wokół niego przez kilkanaście lat rozrastało się osiedle. Ponieważ liczba ludności powoli przekraczała 50 tys., zaczęto się zastanawiać nad nadaniem regionowi praw miejskich (co nastąpiło w 1958). Pomysły na nazwę miasta były różne, najbardziej podoba mi się „Komsomolsk nad Dońcem” (na wzór Komsomolska nad Amurem, znanego z wielkich zakładów lotniczych Suchoja). Równie fajny był „Mendelejewsk”, chyba aluzja do tego, że tam, gdzie budowano w ZSRR zakłady chemiczne, w glebie i wodzie znajdowała się cała tablica Mendelejewa. Ostatecznie przyjął się Siewierodonieck.

Próby okrążenia Siewierodoniecka

Są w sumie dwie metody na okrążenie Siewierodoniecka i Lisiczańska i obie mają wady. Ponieważ próby forsowania Dońca w rejonie Siewierska w pierwszej połowie maja skończyły się dosłownie pogromem rosyjskiej 41. Armii z Centralnego OW, zdecydowano, że dwa główne natarcia zmierzające do odcięcia miast zostaną podjęte od południa, gdzie nie trzeba przekraczać rzek. Jedna próba jest ambitniejsza – spod Popasnej zmierzałaby do szerszego okrążenia, druga nieco mniej – wzdłuż samego brzegu Dońca. Tutaj rosyjsko-ługańskie wojska zaatakowały z rejonu wsi Krymskie, zdołały zająć dużą wieś Toszkiwka i obecnie walczą o Ustiniwkę, wioskę leżącą ok. 5 km od południowego skraju Lisiczańska. Naciera tu ługańska 4. Brygada Zmechanizowana Gwardii, wspierana przez 80. Pułk Czołgów z 90. Witebsko-Nowogrodzkiej Dywizji Pancernej Gwardii. Co ciekawe, pułk wyposażony w bardzo wówczas nowoczesne T-80 stacjonował do 1992 r. w Bornym Sulinowie koło Wałcza. Rosjanie mimo uporczywych prób nie bardzo mogą się tu posunąć dalej, bo twardy opór stawia im 17. Kiworyska Brygada Pancerna im. Konstantina Piestuszka. A gdyby się posunęły, to co? Trafią na Lisiczańsk, niewiele mniejszy od Siewierodoniecka, też ważne miasto przemysłowe, znane przede wszystkim z jednej z największych w kraju rafinerii.

Lisiczańsk bardzo ucierpiał w dobie kryzysu 2009–13, tj. w czasie niesławnych rządów Janukowycza. To wtedy zbankrutowała wielka huta szkła i przestał działać zakład remontu torów kolejowych. Rafineria miała zaś pecha, bo jesienią 2013 r. zaczął się tu kapitalny remont, wznowienie produkcji planowano na wiosnę 2014 r. Potem zakład znalazł się w strefie działań wojennych, a dwa lata później wznowił produkcję, przetwarzając dostarczaną z Rosji ropę. Powoli stawał na nogi, gdy w 2022 r. dostawy surowca zostały odcięte, a rafinerię wielokrotnie ostrzelano. Nie pracuje też część spożywczego przemysłu Lisiczańska, w tym wielkie zakłady mleczarskie, równie duże zakłady mięsne, a także zakład mielenia zbóż. Nie ma jak dowozić zaopatrzenia. W jedną stronę linia kolejowa wiedzie przez Rubiżne i Kupiańsk do Charkowa, a w drugą przez Popasną do Ługańska. O ile pierwsza linia była do 2022 r. wykorzystywana, o tyle druga z oczywistych względów stała od 2014. Teraz i tę pierwszą odcięto, dlatego nie pracuje też ważny zakład maszynowy Lismasz oraz spora koksownia Lisiczanskugoł. Cały ten przemysł nie tylko stoi, zakłady są ciągle przez Rosjan ostrzeliwane i niszczone.

Gdyby rosyjskie wojska zdecydowały się na szturm Lisiczańska, by odciąć Siewierodonieck, to czeka je tu równie ciężka przeprawa. Czy Rosjanie jeszcze się nie nauczyli, że zdobycie każdego miasta to dla nich teraz co najmniej miesiąc walk?

Groźna sytuacja rozwijała się pod Popasną. Dwie brygady piechoty morskiej wyrąbały tu dziury w ukraińskiej obronie, choć same przy tym uległy poważnemu osłabieniu. Ich miejsce zajęła teraz cała 150. Irdycko-Berlińska Dywizja Zmechanizowana (8. Armia Gwardii), sprowadzono też 76. Czernihowską Dywizję Powietrzno-Desantową Gwardii i 57. Krasnogradzką Brygadę Zmechanizowaną Gwardii z 5. armii ze Wschodniego Okręgu Wojskowego. Jeszcze na początku mijającego tygodnia Rosjanie odnosili tu sukcesy, dotarli do szosy Bachmut–Lisiczańsk, przecinając tę ważną drogę zaopatrzeniową. Jednak do Siewierska, by odciąć drugą drogę dostępną dla Ukraińców, pozostało im jakieś 30 km, a to już absolutnie poza ich zasięgiem.

Łabędzi śpiew donbaskiej ofensywy?

Niewykluczone, że Rosjanie jednak zdobędą Siewierodonieck i Lisiczańsk. Dokonają tego nadludzkim wysiłkiem, po czym, jak sądzę, przyjmą postawę obronną. Kreml ogłosi wyzwolenie całego obwodu ługańskiego, do którego dołączą ruiny Siewierodoniecka i Lisiczańska.

Zakładam, że Rosjanie uznają wówczas, że nie ma co kruszyć kopii dalej. Niech teraz wykrwawiają się w atakach wojska ukraińskie. Sami się okopią, natworzą przeszkód inżynieryjnych, wykopią rowy przeciwpancerne, wszystko wokół zaminują, a wojska pochowają w ziemiankach i schronach polowych. Będą tak walczyli z pół roku, zanim Ukraińcy wysiudają ich za granicę swego państwa.

A potem zacznie się druga faza wojny na wyczerpanie – nieustanne ataki z Rosji to tu, to tam, wieczne ostrzały. I tak to może potrwać latami. Jak wlokący się od 2014 r. konflikt w Donbasie.