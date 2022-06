106. dzień wojny. Kluczowa siła ognia. Co zmienią zachodnie wyrzutnie rakietowe?

Nie ustają ataki w Donbasie, Rosjanie stopniowo wypychają obrońców z Siewierodoniecka, a raczej z ruin tego miasta. Prowadzą też ostrą wojnę psychologiczną. Tymczasem duże nadzieje pokłada się w artyleryjskich wyrzutniach rakietowych M142 HIMARS, które trafią do Ukrainy. Czy słusznie?

Siewierodonieck był wściekle atakowany, Rosjanom udało się wypchnąć ukraińskie wojska na same obrzeża. Niewykluczone, że niedługo trzeba będzie opuścić to miasto i ewakuować się do Lisiczańska, przynajmniej dopóki Rosjanie nie przebiją się spod Popasnej do Dońca pod Siewierskiem i nie dostaną za plecy obrońców właśnie tu. Udało się za to odeprzeć ich natarcie na południe od Lisiczańska, pod Toszkiwką.

Podobnie było w przypadku Popasnej w kierunku drogi Bachmut–Lisiczańsk. Rosjanie zostali tu odepchnięci na odległość ok.