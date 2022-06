120. dzień wojny. Satelita nie pokaże, co boli Rosjanina. Jak poznać zamiary wroga?

Sytuacja w Donbasie niestety się pogarsza. Trzeba przygotować się na to, że upadnie Siewierodonieck, może też Lisiczańsk. Wciąż czekamy na wejście ukraińskich jednostek z nowym sprzętem. Tymczasem powiedzmy, jakie informacje są potrzebne do prowadzenia działań wojennych.

Z frontu nie ma dobrych wieści. Na głównym kierunku nieustanny, uporczywy i nieznośny nacisk Rosjan zaczyna w końcu przynosić efekty. Co prawda fragmenty Siewierodoniecka nadal są trzymane przez Ukraińców, ale na zachodnim brzegu ofensywa wroga przedarła się przez Toszkiwkę, pokonała też obronę we wsiach Pidlisne i Myrna Dolina leżących na południe od Lisiczańska. Obecnie walki toczą się w Biłej Gorze, która bezpośrednio przylega do miasta.

Na szczęście jest tu dzielnica przemysłowa, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, zakłady są doskonałym oparciem dla obrońców.