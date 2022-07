147. dzień wojny. Latające ryby i młot na rosyjski sprzęt. Ukraina potrzebuje samolotów

Rosja – zgodnie z doniesieniami zachodnich wywiadów – planuje na jesień referendum na zajętych terytoriach, by formalnie włączyć je w swoje granice. Dobrze by było, by Ukraina podjęła silną kontrofensywę przed tym terminem. Być może czeka na dostawy nowych samolotów.

Panowanie w powietrzu to według zachodniej koncepcji prowadzenia działań wojennych warunek sine qua non dla jakichkolwiek skutecznych działań ofensywnych. Jestem absolutnie przekonany, że po przekazaniu tak znacznej ilości broni o ogromnej wartości państwa zachodnie, w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone, ściśle obserwują sposób użycia przekazanego sprzętu.