164. dzień wojny. Bombowce ładne, ale bezużyteczne. Rosyjski latający cyrk Monty Pythona

Rosjanie wykazują oznaki zniecierpliwienia i upokorzenia. Atak przy pomocy wyrzutni rakietowych BM-21 Grad na okupowaną przez siebie Zaporoską Elektrownię Atomową to wyraz skrajnej głupoty. Świat się śmieje z rosyjskiej armii. Czy jej bombowce strategiczne mogą zagrozić Europie w odwecie za pomoc Ukrainie?

Wiadomością dnia jest ostrzelanie z zestawów BM-21 Grad, najprawdopodobniej przez samych Rosjan (obie strony oskarżają się wzajemnie o ostrzał), transformatorów elektrycznych wysokiego napięcia (330 000 V) przy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, co oznacza brak zasilania pomp układu chłodzenia reaktorów atomowych. Uszkodzenie stacji azotowo-tlenowej uniemożliwia też usuwanie tleniu z przestrzeni reaktorowej i zastępowanie go azotem, co może grozić pożarem we wnętrzu reaktora. Na szczęście reaktory wodno-ciśnieniowe WWER-1000 wspomnianej elektrowni, odmienne od czarnobylskich lekkowodnych, i wrzący reaktor atomowy z moderatorem grafitowym RBMK są znacznie bardziej stabilne, a ponadto umieszczono je w specjalnych obudowach ochronnych, jak te w Fukuszimie.