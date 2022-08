172. dzień wojny. To pewne: Ukraina nie miała czerwonej koperty. A Polska ma?

Ciekawe, ile wytrzymają rosyjskie siły siedzące w rejonie Chersonia na prawym brzegu wielkiego Dniepru. Wszystko zależy od tego, jakie zapasy zdołali zgromadzić. Odbicie tych terenów będzie niezwykle trudne. Pozostaje pytanie: dlaczego Ukraińcy w ogóle je stracili?

Co prawda w rejonie Chersonia na północnym brzegu Dniepru nie ma już mostów i całe zaopatrzenie przepływa przez rzekę m.in. na pokładach promów, ale do zwycięstwa nadal jest bardzo daleko. Niestety Rosjanie mogli zgromadzić tu wielkie ilości amunicji do działań ofensywnych. Może nawet kilkadziesiąt tysięcy ton amunicji artyleryjskiej, strzeleckiej i czołgowej, którą składuje się zapewne w jakichś 30–50 składach zdolnych pomieścić po 2–5 tys. ton. Ukraińcy je niszczą, nawet te w miastach, starając się z pomocą ruchu oporu ostrzec mieszkańców, którzy nie doniosą o wszystkim Rosjanom.