184. dzień wojny. HIMARS-y kontra Iskandery. Porównajmy dwa ataki rakietowe

Zasada ISTAR to znany w wojsku skrót od Intelligence, Surveillance, Target Acquisition i Reconnaissance (wywiad, obserwacja, wskazywanie celów, rozpoznanie). To zarazem pewien cykl decyzyjny. Rosjanie go nie stosują, i w tym tkwi ukraińska szansa na zwycięstwo.

Najpierw jak zawsze sytuacja na froncie. Ataki pod Słowiańskiem znów zostały odparte. Rosjanie ruszyli utartym szlakiem spod Pasiki na Dolinę główną drogą z Iziumu. Poza tym ostrzelali linie ukraińskie z artylerii lufowej i wieloprowadnicowej rakietowej. Pojawiają się doniesienia, że walki toczyły się też w rejonie wsi Staryj Karawan. Problem w tym, że to po północnej stronie Dońca, więc najwyraźniej działają tu jakieś grupy ukraińskich sił specjalnych. Albo coś zaatakowały, albo zostały odkryte i doszło do przypadkowego starcia.