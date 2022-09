Xi i Putin nie ściskali się w Samarkandzie. Skróciła się oś Pekin–Moskwa

Xi i Putin siedzieli niby przy jednym stole, ale daleko i rozdzielał ich kwietnik. Nie chodzi tylko o pandemiczne wymagania dystansu. Na szczycie w Samarkandzie powiało chłodem, mimo że tuż przed rosyjską napaścią na Ukrainę obiecywali sobie „przyjaźń bez granic”.

Dwie rzeczy zostaną zapamiętane ze szczytu w Samarkandzie. Po pierwsze, zdjęcia grupowe uczestników spotkania Szanghajskiej Organizacji Współpracy i państw z nią związanych. Mają pewien, już zresztą wykorzystany, potencjał do internetowych przeróbek i brakuje na nich Xi Jinpinga oraz Narendry Modiego. Absencja wzięła się stąd, że przywódcy należących do SOW Chin i Indii zrezygnowali z udziału w kolacji przed szczytem.

I rzecz druga: rozmowy Xi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, które miały dać odczyt temperatury stosunków chińsko-rosyjskich. Najcieplej nie jest, choć eksperci zdani są tu na domysły i czytanie między wierszami, na takiej samej zasadzie jak kiedyś sowietolodzy próbowali zgadywać, co się dzieje na Kremlu.

Krew skapuje na Chiny

Xi i Putin się nie ściskali, podczas rozmów siedzieli niby przy jednym stole, ale daleko i rozdzielał ich kwietnik. Nie chodzi jedynie o pandemiczne wymagania dystansu, w Samarkandzie nie przejmowali się nimi w towarzystwie innych liderów. Ciekawe były oświadczenia wygłaszane przed kamerami, zazwyczaj rytualne i nudne do bólu zębów. Wybrzmiało zdanie Putina o tym, że Chiny mają „pytania i obawy” dotyczące wojny w Ukrainie. Łatwo zauważyć pewną różnicę z tym, co obaj przywódcy ogłaszali zimą w Pekinie, tuż przed inwazją, gdy obiecywali sobie „przyjaźń bez granic”. Także Xi o związkach z Rosją mówił raczej chłodno, w czym eksperci badający naturę stosunków chińsko-rosyjskich słyszą dorozumianą reprymendę.

Spotkanie w Samarkandzie potraktowano jak test rosyjsko-chińskiego przymierza z weryfikacją entuzjazmu Xi dla popierania Putina. Wychodzi na to, że chiński gensek ma do władcy Kremla kilka pretensji. Inwazja na Ukrainę okazała się lekkomyślna, z punktu widzenia Pekinu jej ceną jest pogorszenie koniunktury i kondycji gospodarki światowej, dodatkowo pokiereszowane zostały, już wcześniej ponadrywane pandemią, łańcuchy dostaw. Doszło do niekorzystnych zmian w warunkach produkcji i handlu, wszystko to wprost przekłada się na zyski chińskich firm. A chińska gospodarka złapała zadyszkę i nie stać jej na jakieś dodatkowe perturbacje.

Poza tym Rosja swoimi zbrodniami wystawia fatalne świadectwo innym autokracjom, pośrednio część krwi skapuje na chińskie konto. Rosja odcięła się też od Zachodu, a ten odzyskał wigor i jest bardziej zjednoczony niż przed 24 lutego.

Rosja burzy światowy porządek

Rosyjska propaganda stara się udowodnić swoim obywatelom, że ich kraj nie jest izolowany, skoro Putin wziął udział w spotkaniu przywódców reprezentujących połowę ludzkości. Gdzie indziej dostrzeżono jednak, że spotykając się z Xi, występował nie jak rozluźniony wizjoner, a bardziej petent. Przed wojną obaj budowali autorytarne przymierze przeciw Zachodowi, uzupełniając się wzajemnie, choć z różnymi założeniami i rozbieżnymi interesami. Wspólne jest oczekiwanie, że Zachód przestanie nadawać ton stosunkom międzynarodowym, że osłabną reguły narzucane przez USA.

I o ile Chiny są cierpliwe, nie interesuje ich podważenie fundamentów wciąż pasującego im systemu międzynarodowego, bo chcą handlować z Zachodem, o tyle Putin się od niego odciął. Mówi Rosjanom, że go nie potrzebują, i wali w globalny porządek, chodząc na wojny. Putinowska Rosja chce wejść do nowego, wielobiegunowego świata razem z drzwiami. Ta gotowość użycia siły militarnej w otwartym konflikcie była jedną z przewag Putina, poza Stanami Zjednoczonymi żaden inny duży kraj przecież nie używa wojny w polityce, Putin zrobił to ostatnio nie tylko w Ukrainie, ale także w Gruzji, Syrii i kilku miejscach w Afryce. Ta wojowniczość robi dobre wrażenie w kraju i sprawia, że prezydent wydaje się silniejszy. Porażki w Ukrainie jednak ten wizerunek poszarpały, zwłaszcza za granicą.

Oś Pekin–Moskwa nieco się skróciła

Ta słabość Rosji jest Xi na rękę, Putin – świadom swoich błędów – nie będzie domagał się wsparcia. Owszem, Chiny kupują teraz więcej rosyjskich surowców energetycznych, sprzedają też więcej do Rosji, ale nie widać, by handlowały bronią i technologiami, od których Rosjan próbuje odciąć Zachód. Tu dla Chińczyków ważniejszy jest dostęp do amerykańskich czy europejskich klientów, nie są skłonni zaryzykować.

Dodatkowo ewentualne poparcie Xi dla Rosji jest ograniczane chińskimi interesami w poradzieckiej Azji Środkowej. Tamtejsze republiki – zwłaszcza Kazachstan – boją się Rosji najeżdżającej sąsiadów, swoje obawy otwarcie zgłaszają, ratunku szukają w budowaniu silniejszych więzi z Chinami. Wygląda więc na to, że oś Pekin–Moskwa nieco się skróciła.

