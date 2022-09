Rosjanie wychodzą na ulice po orędziu Putina. Zatrzymano ponad 1300 osób

Rosja Władimira Putina militarnie przegrywa barbarzyńską wojnę, którą wywołała, najeżdżając Ukrainę. W ponad 30 miastach w całym kraju odbywały się w środę wieczorem demonstracje przeciwko rosyjskiej agresji oraz ogłoszonej w orędziu przez Putina częściowej mobilizacji. Jej skutkiem ma być powołanie do armii ok. 300 tys. żołnierzy.

#Russia - 20220921 - Saint Petersburg - Reported around 18.44 pm CET, video possible showing crackdown on protest against Putin's partial mobilization pic.twitter.com/jhmQGgVS4A