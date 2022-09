212. dzień wojny. Uwaga! Rekruci na froncie. To groteska, nie mobilizacja

Coraz więcej wiadomo o rozpoczętej w Rosji mobilizacji i trzeba przyznać, że jest z tym wielki cyrk. Putin i minister Szojgu, mówiąc o 300 tys. rezerwistach, zapomnieli dodać, że to tylko pierwsza fala. Docelowo do armii może trafić nawet milion cywilów.

Okazało się, że ta częściowa mobilizacja to wielka ściema. Nie jest częściowa, de facto jest pełna. Jeśli lista, która wyciekła, zawiera 305 925 nazwisk, a w sumie mają być trzy, to do wojska trafi najwyraźniej prawie milion ludzi. Plany są ambitne, ale kompletnie nierealne.

Trzy tygodnie szkolenia i na front

Popatrzmy tylko.