210. dzień wojny. Hełm i karabin nie wystarczą. Dwa możliwe scenariusze branki Putina

Prezydent Władimir Putin i minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosili częściową mobilizację – powołanych ma być 300 tys. rezerwistów. Co to zmieni na trwającej wojnie? Są dwa możliwe scenariusze, oba dla Rosji złe. Jeśli oczywiście Zachód się nie ugnie.

Dotychczas polegano na ochotnikach, którzy jednak nie zawsze są ochotnikami. Czasem zaciągają się do ochotniczych batalionów, bo nie mają innego wyjścia, ciężko jest im znaleźć środki do życia. Inni idą do rosyjskiego wojska na ochotnika, bo są awanturnikami z urodzenia, tudzież wychowania, i taka ukraińska zadyma to coś dla nich – będą mogli bezkarnie wyładowywać swoje frustracje, złe emocje i inne niezbyt pozytywne uczucia.