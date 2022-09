Rosyjscy żołnierze pójdą prosto do nieba. Ale wcześniej zmienią losy wojny

Rosyjskie władze działają według zasady, że wszelki opór społeczny trzeba natychmiast „zdjąć z ulicy” i zesłać na wojnę. Machina propagandowa działa przy tym na pełnych obrotach.

Po tzw. referendach na ukraińskich terytoriach okupowanych przez Rosjan Kreml zapewne bezprawnie je anektuje. A potem spróbuje przeczekać do wiosny kontrofensywę Ukraińców. Na kartkach były dwie opcje: przyłączenie do Rosji albo pozostanie w Ukrainie. Urzędnik i dwóch żołnierzy pukali do drzwi i podtykali pod nos przestraszonym mieszkańcom listę. Do głosowania zmuszani byli nawet mieszkańcy na wpół zniszczonych domów. Tak wyglądały tzw. referenda, przeprowadzone przez Rosjan na okupowanych przez nich terytoriach Ukrainy 23–27 września.