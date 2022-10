223. dzień wojny. Rosyjski front pęka w wielu miejscach. Rekrutów zjada stres

Najnowsze ukraińskie sukcesy wywołały szok w rosyjskich mediach, które szalały przez cały weekend, a potem nieco się uspokoiły. Dziennikarze otrzymali najwyraźniej wskazówki „z góry”, jak należy tłumaczyć niewytłumaczalne.

To zaskakujące, ale trwa ukraińska ofensywa na północy. Nad rzeką Donieck dotarła do Kreminnej, zatrzymała się przed miastem, uznając, że nie ma sensu wdzierać się i wdawać w ciężkie uliczne walki. Sprawę załatwia się tak jak w Łymanie, a wcześniej w Iziumiu. Przypuszczalnie to samo Ukraińcy chcą zrobić ze Swiatowem. Wojska ruszyły nie na samo miasto, ale przekroczyły drogę Swiatowe–Kreminna na południe od Swiatowego właśnie.