226. dzień wojny. Błoto, zimno, broń parzy. Na froncie będzie teraz coraz ciężej

Ukraińska ofensywa zwolniła, ale nie z powodu zaciętego oporu Rosjan, po prostu należy się przegrupować, uzupełnić jednostki i zapasy. Pośpiech jest zawsze wskazany, ale musi być rozsądny. A Ukraina chce przed zimą odzyskać tyle terenów, ile się da.

Rosjanie alarmują, że Ukraińcy pojawili się pod Perszotrawnewem, wsią położoną ok. 20 km od Kupiańska. Piszą, że znów zostali tu odparci, podobnie jak we wsi Kisliwka, 20 km na południowy wschód dalej. Ukraińcy poszerzają więc przyczółek pod Kupiańskiem, ale tak daleko nie zaszli, te „odparte ataki” to przypuszczalnie robota patroli rozpoznawczych, które w różnych miejscach sprawdzają pozycje obronne przeciwnika i nie wdają się w walki, tylko wycofują, bo wykonali zadanie.