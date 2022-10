Koniec Bolsonaro? Lula wygrywa o włos, Brazylia wstrzymuje oddech

Legendarny lewicowy przywódca pokonał w drugiej turze Jaira Bolsonaro, choć jego przewaga okazała się absolutnie minimalna. Ustępujący prezydent najpewniej nie uzna wyników wyborów, jeszcze bardziej destabilizując kraj.

Niedzielne głosowanie uznawane jest przez ekspertów w kraju i zagranicznych obserwatorów za najważniejsze w najnowszej historii Brazylii. Stawką drugiej tury tegorocznych wyborów prezydenckich było nie tylko stanowisko głowy państwa i mandat do realizowania własnej wizji jego rozwoju, ale też przyszłość jego ustroju. Ubiegający się o reelekcję Jair Bolsonaro, prawicowy autokrata, często nazywany „Trumpem tropików”, już od kilkunastu miesięcy otwarcie zapowiadał, że w przypadku ewentualnej porażki odmówi uznania wyników wyborów. Konsekwentnie osłabiał zaufanie społeczne wobec instytucji wyborczych, podnosił temperaturę sporu politycznego, podważał sens istnienia demokracji deliberatywnej. Luiza Inacia Lulę da Silva, swojego kontrkandydata, dyskredytował na różne sposoby, również poprzez fake newsy, szantaż i zastraszanie przy pomocy podległych mu służb publicznych. Swoich zwolenników namawiał wręcz do agresji, zbrojnej walki w obronie demokracji – ale tylko tej, która kończy się jego drugą kadencją. W przeciwnym razie nie byłaby to przecież demokracja, tylko wyborcze złodziejstwo.

Lula da Silva wygrywa o włos

Przed drugą turą sondaże dawały Luli niewielką przewagę. Agregator badań opinii publicznej przygotowany przez amerykańską firmę doradczą Hxagon wskazywał 47 proc. poparcia dla kandydata lewicy i 45 proc. dla Bolsonaro. Szanse na zwycięstwo tego pierwszego model statystyczny oceniał z kolei na 76 proc. Ostateczne wyniki nie różniły się znacząco od tej prognozy. Lula wygrał, zdobywając 50,9 proc. głosów, Bolsonaro zgromadził ich tylko minimalnie mniej – 49,1 proc. Oznacza to, że w najbliższych dniach niemal na pewno ogłosi – osobiście lub za pośrednictwem swoich lojalistów – sprzeciw wobec uznania końcowego rezultatu. Tak mała różnica głosów w kraju, w którym czynne prawo wyborcze ma 156 mln osób, może zostać łatwo zredukowana do kilku nieprawidłowości, rozdmuchanych incydentów przy urnach lub domniemanych oszustw, zdaniem Bolsonaro wystarczających do unieważnienia całej elekcji.

W Brazylii będzie nerwowo

W kraju będzie jeszcze bardziej nerwowo niż przez całą wyborczą niedzielę. Media od rana informowały o problemach, jakie z dotarciem do lokali wyborczych, zwłaszcza w interiorze kraju, mieli zwolennicy Luli. Jak podała reporterka stacji al-Jazeera Lucia Newman, w różnych częściach Brazylii aż 500 funkcjonariuszy policji federalnej rozlokowało blokady drogowe. Mundurowi zatrzymywali i rewidowali autobusy dowożące wyborców do komisji, jak się okazało – na osobiste polecenie ministra sprawiedliwości Sergio Moro. To on jako sędzia federalny odpowiadał za skazanie Luli w skandalu korupcyjnym Lava Jato („Myjnia Samochodowa”) w 2017 r. Były prezydent został później uniewinniony, ale wyrok i 580 dni odsiadki uniemożliwiły mu start w wyborach cztery lata temu. Ostatecznie blokady zostały usunięte po kilku godzinach, jednak zagraniczni korespondenci wielokrotnie informowali o zwolennikach Luli, którzy mieli czekać godzinami na transport do lokali wyborczych, a autobusy ostatecznie po nich nie przyjeżdżały.

Mimo zaangażowania aparatu państwowego po stronie jednego z kandydatów Luli udało się wygrać. Nie oznacza to jednak końca walki o prezydenturę. Podobnie jak po pierwszej turze Bolsonaro z pewnością przeprowadzi alternatywne liczenie głosów – albo przynajmniej będzie tak twierdził. Poprzednio wyników nie upublicznił, bo nie odbiegały od oficjalnych. Tym razem jednak może być inaczej, bo i stawka jest znacznie wyższa. Scenariusz najbardziej drastyczny, w którym Bolsonaro odmawia uznania zwycięstwa Luli i przeprowadza coś na kształt wojskowego zamachu stanu, jest mimo wszystko mało prawdopodobny. Analogie z 1964 r. i powstaniem w kraju dyktatury generałów nie są trafione: Bolsonaro nie jest jednoznacznie popierany przez elity biznesowe, klasę średnią, kościół i wojsko; ma w tych grupach niewielkie poparcie. Znacznie bardziej realna jest wersja, w której do walki o własną drugą kadencję wysyła swoich zwolenników. Niewykluczone, że w najbliższych dniach ujrzymy jakąś formę brazylijskiej powtórki ze szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r. Ustępujący (miejmy nadzieję) prezydent, przez swoich zwolenników otaczany autentycznym kultem jednostki, będzie ich wzywał w mediach społecznościowych do aktywnego oporu wobec neomarksistowskich sił, które ukradły jemu i jego wyborcom prawo do rządzenia krajem. W całej Brazylii może dochodzić do incydentów przemocy motywowanej politycznie, co zresztą za rządów Bolsonaro miało już miejsce. Chwilę po jego inauguracji w styczniu 2019 r. przez kraj przetoczyła się fala ataków na przedstawicieli mniejszości seksualnych, których lider prawicy uważa za dewiantów. Cokolwiek się wydarzy, Jair Bolsonaro nie weźmie odpowiedzialności za działania swojego elektoratu, mimo że będzie do nich podburzał. Dokładnie tak, jak od półtora roku robi to Donald Trump.

Triumf demokracji i społecznego postępu?

Choć zwycięstwo Luli jest bez wątpienia triumfem demokracji i społecznego progresu, wnioski z tegorocznych wyborów są raczej przygnębiające – zarówno dla samej Brazylii, jak i dla regionu, a nawet całego świata. Po pierwsze, liderowi lewicy nie będzie łatwo rządzić, bo będzie miał przeciwko sobie mocno rozdrobiony, złożony z aż 17 partii, i w większości konserwatywny Kongres. Drugą przeszkodą będzie recesja gospodarcza, przez którą realizacja sztandarowych postulatów wyborczych, na czele z szerokimi transferami socjalnymi, będzie trudna. Lula zapowiada tzw. zerową deforestację netto, czyli posadzenie jednego nowego drzewa za każde ścięte w Amazonii. Będzie też chciał odwrócić wiele z decyzji Bolsonaro w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego, w tym łatwy dostęp do broni, szerokie uprawnienia oddziałów szturmowych policji i ograniczenia budżetowe ministerstwa środowiska. Wszystko to, choć szlachetne, spowoduje najpewniej jeszcze większą eskalację przemocy wokół amazońskiej dżungli. Zarówno legalne biznesy, jak i ranczerzy wypalający tropikalny las bezprawnie, dotychczas chronieni płaszczem Bolsonaro, będą się sprzeciwiać polityce rządu federalnego. Nadanych im przez prawicę przywilejów nie oddadzą, dlatego należy spodziewać się kolejnych ofiar walki o Amazonię.

Kolejną kluczową okolicznością, ważną również z punktu widzenia Polski, jest ugruntowanie pozycji Bolsonaro w głównym nurcie polityki. Jego przykład pokazuje prawdziwość tezy coraz bardziej popularnej wśród badaczy populizmu, według której spora części elektoratu takich właśnie przywódców pozostaje impregnowana na kryzysy gospodarcze i nieefektywność rządzenia. Logika nakazywałaby bowiem sądzić, że Bolsonaro, pandemiczny negacjonista, którego zaniechania kosztowały życie setek tysięcy Brazylijczyków, zostanie z hukiem wysadzony z prezydenckiego fotela. W dodatku jego reformy podatkowe okazały się nietrafione, a ulgi w daninach przyniosły korzyść najbogatszym i wielkomiejskiej klasie średniej – czyli elektoratowi akurat wobec niego nastawionemu negatywnie. Mimo to prezydentowi niemal udało się wygrać wybory drugi raz. Źródłem jego niewątpliwego sukcesu jest zwiększenie polaryzacji społecznej, sukcesywna antagonizacja drugiej strony sporu oraz redystrybucja przywilejów i godności. Bolsonaro, podobnie jak Donald Trump, Viktor Orbán czy Jarosław Kaczyński, odwrócił hierarchię społeczną, uderzając w tych, którym przez ostatnie dekady wiodło się najlepiej. Podważył źródła ich sukcesu, przypisując go oszustwom i służbie obcym agentom wpływu. W czasie brazylijskiej kampanii wyborczej taka retoryka u Bolsonaro była wszechobecna. „Trump tropików” mówił o globalnym spisku kosmopolitycznej lewicy, neomarksistach chcących odebrać Brazylii suwerenność. Mechanizm ten dobrze jest znany także w Europie i jak widać – działa doskonale, nawet przy recesji i ewidentnych dowodach na niekompetencję rządzących.

Trzecia kadencja Luli nie będzie różowa

Brazylijczycy z tej elekcji wyjdą poharatani, bez wiary we własne państwo. Już przed pierwszą turą aż 75 proc. z nich deklarowało brak zaufania dla krajowych instytucji wyborczych, w przypadku wyborców prawicowych odsetek ten wynosił 91 proc. (dane za firmą Hxagon i pracownią Datafolha). Przed wyborczą dogrywką Bolsonaro próbował nawet przepchnąć kolanem przez Kongres ustawę wprowadzającą kary pieniężne i więzienne dla sondażowni, które publikują badania różniące się ostatecznie od wyników wyborów o więcej niż wynosi błąd statystyczny. Trzecia kadencja Luli nie będzie różowa ani w polityce krajowej, ani zagranicznej. Jak donosi Americas Quarterly, 33 mln Brazylijczyków żyje dziś na lub poniżej granicy ubóstwa. Bolsonaro na odchodne zdestabilizował finanse publiczne, tworząc w ostatnich miesiącach programy socjalne i transfery pieniężne na łączną kwotę 68 mld reali, czyli ok. 13 mld dol. W dodatku Lula, znany antyimperialista, który już kilka miesięcy temu ujawnił się jako wojenny symetrysta, o wybuch wojny w Ukrainie oskarżając USA i Zachód, będzie próbował też odbudować dobre relacje z Iranem, tradycyjnym sojusznikiem Brazylii w czasach jego poprzedniej prezydentury. Bolsonaro z kolei nie usunie się w cień. Będzie dalej destabilizował scenę polityczną, szukając poparcia również na płaszczyźnie religijnej, wśród bliskich mu kościołów neoprotestanckich. Efektem tego może być powstanie państwa w państwie, osobnego społeczeństwa, które nie będzie uznawało władzy Luli. Podobieństwa ze Stanami Zjednoczonymi nasuwają się same. Do inauguracji pozostały dwa miesiące. Do tego czasu wiele się może w Brazylii wydarzyć. W pewnym sensie walka o przyszłość tego kraju dopiero się zaczyna.

