253. dzień wojny. Rosjanie powoli się uczą. Jaki jest teraz ich pomysł na wojnę?

Wojna w Ukrainie zmieniła się w krwawą okopową jatkę, niczym ta z I wojny światowej. A przecież mamy XXI w., tyle się mówiło o mobilności na polu walki, wojnie manewrowej, działaniach sieciocentrycznych, dominacji z powietrza i w ogóle o nowoczesnych metodach prowadzenia walki. I co z tego?

Chwilowo na frontach nadal panuje impas. Okazuje się, że rosyjska obrona na linii Swiatowe–Kreminna jest na razie nie do przebicia. Ukraińcy wciąż atakują w różnych miejscach, szukając słabych punktów obrony, ale ich nie znajdują. Rosjanie kontratakują, co przyczynia się jedynie do zwiększenia strat po obu stronach, choć pocieszające jest to, że Rosjanie ponoszą ich więcej – z powodu słabego wyszkolenia i mniej precyzyjnego ognia, zarówno artylerii, jak i broni strzeleckiej.