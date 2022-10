231. dzień wojny. Putin zauważył słonia w swoim sztabie. Ale i tak ma problem

Z rosyjskich zmasowanych ataków zeszło powietrze, a zapasy pocisków kierowanych nie są niewyczerpane. Po ośmiu miesiącach, kiedy wszystko idzie nie tak, Putin nagle zauważył, że ma w sztabie słonia, ociężałego i niezdolnego do energicznego działania.

Rosjanie odpalili we wtorek 28 rakiet skrzydlatych, niemal wyłącznie Ch-555 i Ch-101, z bombowców strategicznych Tu-95MS i Tu-160. Niespecjalnie im to wyszło – ukraińska obrona powietrzna, w tym rakiety przeciwlotnicze i samoloty myśliwskie, zestrzeliła aż 20, tylko osiem weszło w rejon swoich celów. Tak, samoloty myśliwskie również się przydały – pocisk skrzydlaty jest jak mały samolot, choć trudny do przechwycenia i zestrzelenia, bo leci nisko i szybko.