255. dzień wojny. Rosjanie biją się o arterię życia. Chwilowo walą głową w mur

Skierowanie znacznych sił rosyjskich do ataków w kierunku Wuhłedaru, nieco na zachód od Doniecka, było zaskakujące i wydawało się nie mieć sensu. Ale po analizie różnych czynników wszystko stało się jasne. Ma to związek z uszkodzeniem mostu Krymskiego.

Na szczęście natarcie to nie przynosi większych rezultatów, bo – tak jak pozostałe rosyjskie ataki – polega na rzucaniu ludzkich falang wspartych czołgami i bojowymi wozami piechoty, które nie zawsze z piechotą współdziałają. W dodatku artyleria nie wspiera nacierających. Nie, żeby nie strzelała, tłucze jak głupia. Ale żeby kierować misje ogniowe na wykryte cele, tak by torować atakującym drogę poprzez celną eliminację ukraińskich pozycji, na które mogą nadziać się nacierający, to już nie za bardzo.