272. dzień wojny. Rosyjski walec ruszy dalej. Czy Polsce grozi wojna i jak ma się do niej przygotować?

Tocząca się w sąsiedztwie wojna uświadamia nam, jak bardzo Polska jest zagrożona agresją ze Wschodu – agresją, która jeszcze do niedawna wydawała się niewyobrażalna. Wojna w Ukrainie dostarcza nam wielu wskazówek co do tego, czego możemy oczekiwać w Polsce.

Wciąż mówi się dużo o wybuchach w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZAES), podkreślając zwykle, że pociski artyleryjskie raczej nie zniszczą budynków mieszczących reaktory, które w odróżnieniu od czarnobylskich zbudowano z pełnym poszanowaniem standardów bezpieczeństwa znanych z Zachodu. Są więc dużo bardziej odporne i wytrzymałe. Pociski stwarzają natomiast zagrożenie dla magazynów zużytego paliwa jądrowego, w które mogą trafić, a w konsekwencji rozrzucić materiały rozszczepialne, narażając najbliższą okolicę. Co ciekawe, także wojska rosyjskie, które tam stacjonują, ale tym akurat Rosjanie w ogóle się nie przejmują. Ich żołnierze codziennie giną hurtowo w ponawianych w tych samych miejscach szturmach i zostało to bezrefleksyjnie wpisane w koszty, jakby nic wielkiego się nie działo.

Rosyjscy blogerzy militarni, a ci – jak wiadomo – nie piszą wiele od siebie, lecz są przedłużeniem rosyjskiej machiny propagandowej, złożyli ciekawą propozycję. Pokazuje ona pokrętną rosyjską logikę, która nam może wydać się całkowicie niezrozumiała. Otóż wspomniani blogerzy alarmują, co się może wydarzyć i jakie straszne konsekwencje mogą nieść z sobą zniszczenia w ZAES, i właśnie w związku z tym apelują, by wszystkie ukraińskie elektrownie atomowe oddać pod rosyjski zarząd. Wsparł ich w tym nawet dyrektor generalny Rosatomu Aleksiej Lichaczow, który takie żądania jak najbardziej popiera. Cały dowcip polega na tym, że ZAES jest jedną z czterech czynnych ukraińskich elektrowni atomowych, a jedyną pozostającą pod rosyjską okupacją, i właśnie w niej – w przeciwieństwie do pozostających pod zarządem ukraińskim – są duże problemy.

Co na frontach?

Co ciekawe, ukraińskie Dowództwo Operacyjne „Południe” potwierdza, że wojska ukraińskie operują na półwyspie Kinburn, czyli południowym „języku” przy ujściu Dniepra, na wprost Oczakowa i niedaleko od Mikołajowa. Półwysep ten zajęto, by uniemożliwić rosyjskim wojskom ostrzeliwanie stamtąd tych miast, ale tak jak wcześniej podejrzewaliśmy, raczej nie jest to przyczółek do rozwinięcia działań ofensywnych na lewym, południowo-wschodnim brzegu Dniepru pod Chersoniem. Po prostu Rosjanie są w stanie kompletnie „zakleić” wąski przesmyk prowadzący w głąb lądu stałego.

Na północnym odcinku frontu panują bardzo paskudne warunki. Temperatura na przemian ujemna i lekko dodatnia sprawia, że na większości terenu utrzymuje się błoto i bryja pośniegowa, a przy tym jest bardzo nieprzyjemna, wilgotna i mroźna atmosfera. Nocami ścina mróz, a na polach utrzymują się niewielkie „placki” śniegu. Pojazdy grzęzną w zimnym błocie, a pozostawienie ich na noc grozi tym, że błoto, w którym tkwią, zamarznie. Podobno Rosjanie zaprzestali tu kontrataków, najwyraźniej nie radząc sobie z aurą i panującymi warunkami. Ukraińskie wojska są nieco lepiej przygotowane, zdołały nawet zająć wieś Syńkiwka, kilkanaście kilometrów na północny-wschód od Kupiańska, a ponadto kontynuowały ataki na północ i na południe od Swiatowego, niestety tutaj bez widocznego skutku. Jakieś efekty przyniosły natomiast ataki rakietowe na składy amunicji pod Kreminną i w Alczewsku, na terenie tzw. Ługańskiej RL. W podobnych atakach zniszczono też skład paliw w mieście Makiejewka, które przylega od wschodniej strony do Doniecka. Spłonęły tu dwie cysterny kolejowe i trzy stałe zbiorniki na paliwo.

Nieco lepsze warunki pogodowo-terenowe panowały dalej na południe, pod Bachmutem i Sołedarem, gdzie rosyjskie wojska oraz siły separatystów kontynuowały natarcie, co przysparza znacznych strat obu stronom, choć głównie atakującym. W Berestowem, dużej wsi na głównej drodze z Bachmutu przez Sołedar do Lisiczańska, Rosjanie użyli amunicji zapalającej przeciwko wojskom ukraińskim. Użycie amunicji zapalającej w terenie zabudowanym zamieszkałym przez ludność cywilną jest oczywiście zabronione III Protokołem do Konwencji Genewskich z 1949 r., ale kto by tam się przejmował konwencjami. Na pewno nie Rosjanie.

Rosjanie uporczywie atakują też pod Donieckiem, ale odnoszą tam umiarkowane sukcesy. Od wielu dni walczą na ulicach miasteczka Marjinka po zachodniej stronie Doniecka, a ponadto atakują Wodiane na północ od ruin wsi Piski, po zachodniej i północno-zachodniej stronie lotniska w Doniecku.

Po południowej stronie frontu Rosjanie budowali umocnienia obronne wzdłuż Dniepru, tworząc też drugą i trzecią linię obronną. Ukraińskie wojska atakowały precyzyjnymi uderzeniami rakietowymi zgrupowania wojsk i składy amunicji w tym rejonie, w tym pod miasteczkiem Połohy, ok. 20 km na południe od Hulajpola, pod Kamionką Dnieprzańską, ok. 15 km na południe od Nikopolu, i pod Michajłówką, na południe od Zaporoża.

Czy Polsce grozi wojna?

Jeszcze rok temu byśmy stanowczo zaprzeczyli, wówczas w dającej się przewidzieć przyszłości takiego zagrożenia nie było. Dziś Rosja pokazała, że nie ma skrupułów i może rozpocząć pełnoskalowy konflikt z sąsiadem, tuż pod nosem NATO. Co ciekawe, reakcje Zachodu – ani sankcje, ani dostawy broni do Ukrainy – w ogóle Rosji nie odstraszyły. Po prostu uznano, że konflikt z Zachodem już się rozpoczął i tak należy traktować bieżącą wojnę w Ukrainie. Jako starcie toczone z całym Zachodem.

Rosjanie są cały czas przygotowywani na dalszą walkę i tworzy się w nich obraz wroga. Nie ma dnia, by w rosyjskiej telewizji nie mówiło się o konieczności denazyfikacji Polski. Ostatnio komentator rosyjskiej telewizji mieszkający na stałe w Izraelu Jakow Kedmi i Jewgenij Satanowski rozważali konieczność użycia broni jądrowej w Ukrainie. Kedmi mówił: „A dlaczego używać taktycznej broni jądrowej? Przecież są strategiczne środki ataku atomowego”. Na co Satanowski odpowiedział: „Tak, jaki sens atakować Kijów, Lwów… Przecież jest Waszyngton, Londyn, Warszawa…”. Nie myślcie państwo, że straszyli oni użyciem strategicznej broni jądrowej. To wskazywanie wroga, nakręcanie nienawiści, chęci „dołożenia” (choć prawdziwy Rosjanin użyłby innego bliskoznacznego słowa) Ameryce, Wielkiej Brytanii i Polsce było przeznaczone dla rosyjskich uszu, dla rosyjskich obywateli. Rosjanie mają nie znosić tych nacji, nie tolerować, nie trawić. Mają im życzyć jak najgorzej, najlepiej kilku atomówek. I kiedy nadejdzie czas rozprawy, wszyscy mają to przyjąć z entuzjazmem. Czy to takie tam gadanie dwóch telewizyjnych dziadów? Nie, to starannie przemyślane działanie, zresztą doskonale wpisujące się w codzienną narrację rosyjskiej telewizji. Swoją drogą, pan Satanicki wymemłał jednym tchem stolice państw dokładnie w tej kolejności, w jakiej dostarczają one Ukrainie pomoc wojskową pod względem wielkości: największą przekazali Amerykanie, na drugim miejscu Brytyjczycy, a na trzecim Polacy. I tak mu się po prostu przypadkowo wypaliło…

Oczywiście rosyjska agresja jest skierowana nie tylko przeciwko Polsce, grillowane są także kraje bałtyckie, ostatnio zaś poleciały groźby w kierunku Kazachstanu. Może taki mały przerywnik w Azji Środkowej? A dopiero potem właściwi wrogowie?

Jeśli, oby nie, ale jeśli Ukraina tę wojnę przegra, zostanie pokonana i wchłonięta przez Rosję, Moskwa będzie potrzebowała nieco czasu. W pierwszej kolejności nastąpi orgia zemsty, okrucieństwa popełniane dziś na terenach okupowanych zostaną rozciągnięte na całą Ukrainę. Jednocześnie Rosja przeanalizuje bardzo starannie przebieg kampanii w Ukrainie, wyciągnie odpowiednie wnioski. Szczególnie cenne będą spostrzeżenia co do walki z zachodnim uzbrojeniem, a najważniejsza analiza tego, co Rosjanie sami zepsuli. Postarają się sił wyciągnąć wnioski, poprawić funkcjonowanie dowództw, sztabów, łączności, logistyki, sił powietrznych. Jednocześnie ruszy produkcja tego uzbrojenia, które Rosjanie będą w stanie produkować. Zacznie się szerokie omijanie sankcji, wiele sposobów, tricków i ścieżek już zostało opanowanych. Jakieś tam nowoczesne czy precyzyjne uzbrojenie nadal jest w Rosji produkowane, na pół gwizdka, ale jest. Rosjanie zużywają zgromadzone wcześniej zasoby z importu, obecnie niedostępne, ale też korzystają z tego, co przecieka przez sankcyjne zapory – elektroniki i wyrobów precyzyjnych, które trafiają do Rosji poprzez pośredników, np. Iran. Pozostając pod sankcjami tyle już lat, Teheran zdołał nauczyć się całkiem zgrabnie sankcje omijać. W irańskich dronach kamikaze można znaleźć elementy pochodzenia zachodniego, które nie miały prawa do Iranu trafić – ale są. Sankcje to poważne utrudnienie, ale nie są w 100 proc. szczelne.

Tak czy owak, nowe uzbrojenie za kilka lat zasili wojska rosyjskie. Straty w jednostkach zostaną uzupełnione, ludzie wyszkoleni, sprzęt przekazany. A wyższe dowództwo będzie miało swoje spostrzeżenia i będzie mądrzejsze o ukraińskie doświadczenia.

Jednocześnie trzeba grać na rozbicie zachodnich struktur, na skłócenie ze sobą poszczególnych państw, np. Polski z Niemcami, najbliższym sąsiadem i ważnym sojusznikiem. Trzeba sprawić, by Polacy nie znosili Niemców, a Niemcom obrzydzić Polaków, którzy ciągle mają jakieś pretensje o to czy o tamto. Szkoda, myślą Rosjanie, że Donald Trump nie został wybrany na kolejną kadencję. Takie miał fajne pomysły, podejmował wojnę handlowo-celną z Europą Zachodnią, rozważał rozwiązanie NATO lub wycofanie Stanów Zjednoczonych z sojuszu. Bo niby w imię czego mają Amerykanie walczyć za czyjąś wolność?

Na razie nie wyszło. Ani Trump nie wygrał w USA, ani LePen we Francji, a też byłby z niej pożytek, w końcu to jedyne mocarstwo atomowe w UE. Dobrze, że chociaż brexit się udał… Próbować trzeba dalej.

Pewną myśl, jak Rosja może zaatakować państwo NATO, podpowiedział nam prof. Andrzej Rychard. Przecież to proste: wystarczy, że państwo należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego ogarnie wojna domowa. Kto wprowadzi wojska do państwa, w którym toczy się krwawa, bratobójcza wojna, choćby w obliczu zewnętrznej agresji? Z kim współpracować, z rządem, który naród pragnie obalić? Z narodem wbrew rządowi? A z narodem, to znaczy z kim? Wystarczy przecież, że jedna ze stron politycznych nie uzna wyników wyborów i można bardzo elegancko rozkręcić piękną domową wojenkę. Wiktor Suworow vel Władimir Riezun pisał, jak to się robi. Siada sobie taki rosyjski szpieg w knajpie, w której zbierają się np. anarchiści. I słucha – np. o tym, że chętnie jeden z nich rozwaliłby coś w elektrowni atomowej. I trzeba trafu, idzie taki anarchista do domu, a tu w jego ogródku leży sobie najprawdziwszy granatnik przeciwpancerny. Proszę bardzo, chcesz, to rozwalaj! A skąd taki prezent? Jak to skąd, od przyjaciela!

To oczywiście skrajny przykład, ale w przypadku poważniejszej ruchawki w którymś z państw bałtyckich, np. wywołanej protestami ludności rosyjskojęzycznej, broń się znajdzie, całkiem przypadkowo, ale na pewno jej nie zabraknie. I można rozkręcić burdę na cztery fajerki. Swoje zrobi dezinformacja, manipulacja, farmy trolli, prowokatorzy, no i oczywiście przyjaciele, którzy zostawią broń komu trzeba.

I jak w takiej sytuacji mają zareagować państwa NATO? Wysłać własne wojska? W sam środek wojny domowej? A może mają przekazać broń, ale komu?

Niestety, takie scenariusze są możliwe, a nawet prawdopodobne. A rosyjski walec nie zatrzyma się na Ukrainie, odbuduje się i ruszy dalej.

Trzeba się zbroić z głową

Przede wszystkim powinniśmy się przygotowywać, bo sytuacji lekceważyć nie wolno. Trzeba budować zdolności bojowe sił zbrojnych, ale głównie w tym obszarze, na który nasz potencjalny przeciwnik jest czuły: efektywne lotnictwo, broń precyzyjna, środki walki radioelektronicznej, aparaty bezpilotowe najróżniejszych typów, skuteczne środki rozpoznania, precyzyjna artyleria rakietowa i lufowa. Czołgi i bojowe wozy piechoty też rzecz jasna, ale jednocześnie należy tworzyć zaplecze: rozproszoną produkcję amunicji, w tym precyzyjnej, bazę remontową, ośrodki szkolenia, system obrony powietrznej. Na wypadek wojny, a wojna z Rosją będzie długotrwała i przewlekła, trzeba uzupełniać straty, dostarczać góry amunicji, szkolić rezerwy lub mobilizować przeszkolone, remontować sprzęt. Swego czasu Winston Churchill, zły na rozbudowę logistyki, zaplecza i służb tyłowych w brytyjskiej armii, miał powiedzieć: „Nasza armia jest jak paw, składa się w większości z ogona!”. Na co szef Sztabu Generalnego marszałek Alan Broke miał powiedzieć: „Sir, paw bez ogona straciłby równowagę…”.

Nie warto więc ulegać magii liczb, taka masa czołgów! No dobrze, ale kto te czołgi zaopatrzy w paliwo, w amunicję (i skąd ją brać), kto je obsłuży, kto im zapewni piechotę do osłony, wsparcie artyleryjskie, obronę przeciwlotniczą, kto im oczyści drogę z min i przeszkód, kto zapewni forsowanie przeszkód wodnych, kto będzie tym wszystkim dowodził i za pomocą jakiej łączności, kto dostarczy dane rozpoznawcze… Na każdy czołg przypada wiele innych środków walki, które są niezbędne dla jego efektywności. No i oczywiście do tego wszystkiego trzeba wyszkolić ludzi, specjalistów, dowódców.

Dlatego rozbudowa systemu obronnego musi być zrównoważona, starannie przemyślana i przeanalizowana. A nade wszystko musimy się pogodzić z tym, że w wojsko należy mocno zainwestować.