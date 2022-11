279. dzień wojny. Trzy powszechne na Zachodzie mity o rosyjskiej napaści

Rosjanie przełamali ukraińską obronę na południe od Bachmutu, ale to niewielkie i raczej niegroźne włamanie, którego pewnie nie przekują w większy sukces. Warto natomiast przyjrzeć się krążącym na Zachodzie mitom o tej wojnie, by obnażyć ich niedorzeczność.

15 km na południe od Bachmutu, ok. 6 km na zachód od Zajcewego, Rosjanie z Grupy Wagnera przekroczyli drogę Gorłówka–Bachmut i zajęli wieś Persze Trawnia, znaną też pod nazwą Ozarjaniwka, leżącą jakieś 2 km dalej. Oczywiście do okrążenia samego Bachmutu bardzo im daleko, po prostu 15 km na południe stąd przesunęli się ok. 4 km na zachód. Nie stwarza to szczególnie trudnej sytuacji dla obrońców miasta, które najeźdźcy szturmują z uporem maniaka od ponad trzech miesięcy.