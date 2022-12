286. dzień wojny. Uwaga: lecą pociski z Ukrainy! Gdzie się podziała obrona powietrzna Rosji?

Bezprecedensowy atak na dwie rosyjskie bazy strategiczne ujawnił kolejną słabość Rosji – kompletnie nieszczelny system obrony powietrznej państwa. Co by było, gdyby to NATO wykonało zmasowany atak pociskami manewrującymi?

Na frontach nie ma większych zmian. Strony wykrwawiają się w atakach – jutro wyjaśnimy, że szturmy nie zawsze zmierzają do przełamania obrony i zajęcia terenu, czasem to ataki nękające, rozpoznanie walką, rajdy, zasadzki, kontrataki lub ataki dywersyjne, zgodnie z klasyfikacją NATO i amerykańskich regulaminów polowych (spoiling attacks, reconnaissance in force, raids, ambushes, counterattacks i feint attacks). Mamy wrażenie, że to, co obecnie dzieje się w Ukrainie, trafia dokładnie w tę klasyfikację.