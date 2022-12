290. dzień wojny. Ukraińcy pokochali polskie kraby. Co jeszcze się u nich sprawdza?

Ukraina zostanie obroniona i Rosja dostanie odpowiednią nauczkę wyłącznie, jeśli Zachód utrzyma swoje wsparcie militarne i inne. Bez zachodniej pomocy, zarówno militarnej, jak i gospodarczo-finansowej oraz humanitarnej, Ukraina niestety upadnie.

Władimir Putin znów narzeka, że Ukraina nie jest gotowa na negocjacje. Nie bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć, co można negocjować. To tak, jakby złodziej ukradł nam samochód, a następnie chciał negocjować. Ale co? Ma oddać i koniec, to warunek negocjacjom niepodlegający. Zgodnie z wszelkimi zasadami cywilizowanego świata powinien zresztą jeszcze ponieść za taką kradzież karę. Nie ma pola do negocjacji, dopóki Rosja nie opuści całego terytorium Ukrainy, zarówno tego zagarniętego w 2022 r., jak i zajętego w 2014 r. Od Rosji nikt nie chce ani skrawka jej terytorium, ale to, co nielegalnie zabrała, niech łaskawie odda. Rosjanie powinni też zapłacić reparacje wojenne, by pokryć szkody, które wyrządzili, nawet gdyby te szkody nie były bezpośrednim żądaniem Ukrainy, lecz zostały wycenione w drodze międzynarodowego arbitrażu.