291. dzień wojny. Nieźle łupnęło w rosyjskich kwaterach. A bałałajka nie wystarczy

Rosja szykuje się do zupełnie nowego etapu wojny. Celem konfliktu ma być stopniowe wyniszczenie potencjału Ukrainy, by stworzyć warunki do nowej ofensywy, przypuszczalnie szykowanej na kwiecień lub maj.

Zacznijmy jednak od bieżących wydarzeń, bo wczoraj mieliśmy nieco „bawełny”. Śpieszymy wyjaśnić: „chłopok” po rosyjsku to krótki, gwałtowny impuls akustyczny, a „chłopnut” znaczy huknąć. Ale jednocześnie słowo „chłopok” to także bawełna. Dlatego Ukraińcy w sieciach społecznościowych, szczególnie gdy komunikują się z terenów okupowanych, na określenie wybuchów w Rosji używają ukraińskiego określenia „bawowna” (bawełna). Każdy rozumie, o co chodzi. Do potężnego wybuchu, a raczej serii przypuszczalnie ośmiu wybuchów, doszło w Melitopolu. Trafiono w ośrodek wczasowy i spa, które zajęło wojsko rosyjskie i wykorzystywało na koszary.