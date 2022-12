Katar próbował kupić unijnych urzędników? Bruksela ma problem, pytanie jak duży

Mijają kolejne dni od ujawnienia największej w ostatnich latach unijnej afery korupcyjnej, a szczegółów wciąż brak. Jeśli doniesienia o katarskiej próbie wpłynięcia na europosłów się jednak potwierdzą, Bruksela znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji wizerunkowej.

Główną podejrzaną jest była już wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, grecka europosłanka Eva Kaili, w Brukseli zasiadająca w ławach centrolewicowej frakcji socjalistów i demokratów. Oficjalnie jej rola w procederze korupcyjnym nie została jeszcze upubliczniona, chociaż w niedzielę została aresztowana. Dzień później została jednogłośnie usunięta z grona wiceprzewodniczących parlamentu – w głosowaniu wniosek pozbawienia jej stanowiska poparło 625 deputowanych przy tylko jednym głosie sprzeciwu. Śledczy nadal też nie podali pełnej listy zarzutów, więc informacje są szczątkowe. Właściwie wszystko w tej kwestii odbija się od kilku liczb. Czworo zatrzymanych osób (w tym Kaili), 19 prywatnych domów i apartamentów przeszukanych w piątek przez belgijską policję i 1,5 mln euro w gotówce, które w nich znaleziono.

Według jednej z krążących wśród europejskich dziennikarzy, choć niepotwierdzonych jeszcze przez służby, wersji pieniądze miały być zapłatą za bliżej nieokreślone działania lobbingowe i wizerunkowe na rzecz państwa pozaeuropejskiego. W pierwszych dniach po przeszukaniach policja zdefiniowała je jako „jedną z monarchii z Zatoki Perskiej”, później w prasowych przeciekach jako strona korumpująca pojawił się Katar. Przy braku pełnej jawności dokładne odtworzenie próby wpływania na eurodeputowanych jest póki co niemożliwe. Mimo to warto się sprawie przyjrzeć bliżej, bo wiele o jej przebiegu mówią reakcje osób w nią zaangażowanych.

Walizka z pieniędzmi warta ryzyka?

Warto zacząć od osób, na które rzucono pierwsze podejrzenia. Kaili, choć wywoływana do tablicy od razu, przez pierwsze dwa dni milczała. Dopiero we wtorek wypowiedział się jej prawnik Michalis Dimitrakopulos. W jednym z wywiadów dla greckiej telewizji powiedział, że jego klientka „jest niewinna i nie ma nic wspólnego z katarskimi łapówkami”. Nie wiemy, czy Dimitrakopulos ma dostęp do akt śledztwa i materiału zebranego przez śledczych, ale wskazanie przez niego Kataru jako źródła pochodzenia tajemniczych pieniędzy trudno uznać za przypadkowe. Ciekawa jest też reakcja przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Maltańska polityczka wygłosiła bowiem płomienne, według niektórych wręcz nieproporcjonalnie wyraziste, przemówienie dotyczące całej sprawy. Mówiła w nim, że sytuacji nie należy bagatelizować, bo z jej powodu „Parlament Europejski znalazł się pod ostrzałem w Unii Europejskiej”. Zauważyła, że „zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo walizka z pieniędzmi będzie warta ryzyka”, a sprawcami procederu są według niej „niecni przedstawiciele autokratycznych krajów, którzy rzekomo wykorzystali instytucje i pracowników Parlamentu oraz organizacji pozarządowych” do forsowania własnych interesów.

Znowu – niewiele w tych słowach konkretów, więc skupić trzeba się na formie. Oczywiście 1,5 mln euro to nie są grosze, nawet jak na nieźle zarabiających europarlamentarzystów żyjących w jednym z najdroższych miast na kontynencie. Czy rzeczywiście jednak skandal korupcyjny związany z zaledwie czwórką osób (innym podejrzanym jest asystent jednego z włoskich europosłów) uzasadnia tezę, że ktoś przypuszcza atak na ważną unijną czy wręcz europejską instytucję demokratyczną? Jeśli Metsola nie przesadzała, jej słowa mogłyby wskazywać, że wie o śledztwie więcej, niż podają media, oraz że jego skala jest znacznie szersza. Czego nie powinno się wykluczać, bo już ma ono zasięg międzynarodowy. W Grecji zamrożone zostały wszystkie aktywa należące do Evy Kaili, w kraju znanej przede wszystkim z wcześniejszej kariery prezenterki telewizyjnej. Przeszukane zostały też należące do niej nieruchomości, choć jej prawnik odmawia poinformowania, gdzie znaleziono pieniądze i jakie były to sumy.

Byle nie drażnić Kataru?

Zarzuty odpierają też katarscy dyplomaci, twierdząc, że nigdy nikogo korumpować nie próbowali. Jeśli jednak wspomniane 1,5 mln rzeczywiście pochodzi z bliskowschodnich łapówek, dla całej Unii Europejskiej byłby to ogromny problem – i to aż z dwóch powodów. Po pierwsze, Katar jest Staremu Kontynentowi w tej chwili bardzo potrzebny jako dostawca energii. Te dwie rzeczy rzadko bywają łączone, ale m.in. z powodu potrzeby zacieśnienia relacji z tym państwem wielu europejskich polityków, zwłaszcza we Francji, powstrzymywało się od krytykowania naruszeń praw człowieka przy okazji organizacji trwającego wciąż mundialu. Warto też przypomnieć, że Katar jest jednym z największych importerów francuskiej technologii zbrojeniowej, z kontraktami opiewającymi na kilkanaście miliardów euro. Kraje europejskie zwracają się ku reżimowi w Dausze jako dostawcy energii, zwłaszcza w obliczu braku możliwości importowania jej z Rosji. Jak podaje European Council for Foreign Relations, tylko od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę aż pięć krajów Unii: Austria, Francja, Włochy, Grecja i Niemcy, zawarły bilateralne umowy na zakup katarskiego gazu. Drażnienie więc Katarczyków ewentualnym śledztwem w tej chwili byłoby zachowaniem ryzykownym, według niektórych wręcz nierozsądnym.

Takie wypowiedzi już się zresztą pojawiają. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský powiedział, że jego zdaniem skandal wokół Kaili wiąże się z „indywidualnym, jednostkowym przestępstwem”, którego w żaden sposób nie należy klasyfikować jako wydarzenia z dziedziny stosunków międzynarodowych, bo nie ma ono nic wspólnego z żadnymi działaniami dyplomatycznymi. W podobnym tonie wypowiedział się szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu. Takie słowa mocno kontrastują z ostrymi deklaracjami polityków, zwłaszcza niemieckich. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opisała oskarżenia pod adresem podejrzanych w śledztwie jako „bardzo poważne i niepokojące”, a szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock zaapelowała, by do wyjaśnienia skandalu użyto „całej mocy prawnej”.

Zarzuty korupcyjne problemem dla Brukseli

Drugi powód, dla którego Unia już teraz znajduje się w sporych kłopotach, to kwestia jej wewnętrznej spójności. Brukselskie instytucje muszą jak najszybciej oczyścić się z ewentualnych skorumpowanych pracowników i polityków, żeby nie stracić legitymizacji dla własnych działań. Jeszcze niedawno brak przejrzystości w finansach wewnętrznych był powodem, dla którego Komisja Europejska chciała wstrzymać wypłaty środków z Funduszu Odbudowy dla Węgier. Viktorowi Orbánowi zarzucano, że pieniądze na pewno sprzeniewierzy, rozdając je skoligaconym z nim biznesmenom w ramach struktury „państwa mafijnego”, jak dzisiejsze Węgry określają niektórzy politolodzy. Nawet jeśli to prawda, Unia nie może mieć podobnych problemów we własnych szeregach. Zwłaszcza w kontekście związków z monarchiami z Zatoki Perskiej, które, choć Europie w tej chwili niezbędne, stanowią normatywne antypody dla tego, co Unia reprezentuje w kwestii wartości. Nie wiadomo oczywiście, jak zakończy się śledztwo w sprawie Kaili, ale bez wątpienia już teraz jest ono w Brukseli bardzo dużym problemem. Z potencjałem na to, by jeszcze urosnąć.