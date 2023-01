321. dzień wojny. Nastała prawdziwa zima. Dwie kluczowe zasady przetrwania, ale nie dla Rosjan

W rejonie walk temperatury spadły do –15, a nawet –18 st. C w ciągu dnia, w nocy jest jeszcze zimniej, a to nie przelewki. Pod Sołedarem sytuacja jest bardzo ciężka.

Z Sołedaru dobrych wieści nie ma. W północno-zachodniej części miasta nadal trwają ciężkie walki dosłownie o każdy dom, a właściwie jego ruiny, gorzej nieco jest po jego południowo-zachodniej stronie, między Sołedarem a Bachmutem. Od północnej i północno-wschodniej strony Bachmutu z miasta wychodzą dwie drogi. Jedna prowadzi do Łysyczańska i jest nieco bardziej odchylona na wschód. Druga prowadzi do Siewierska i wiedzie ciut bardziej na północ, lekko na wschód. Te drogi coraz bardziej się od siebie oddalają, ale mniej więcej 8 km dalej na północny wschód znajduje się Sołedar. Miasto to rozciąga się z południowego wschodu na północny zachód, od jednej drogi do drugiej, na ok. 5 km. Ma postać takiej stosunkowo wąskiej (ok. 2 km) kiszki od drogi do Łysyczańska do drogi do Siewierska. Na tej bardziej „północnej” drodze zaraz za Bachmutem jest wieś Paraskowijiwka, a nieco na wschód od niej – Pidhorodne. Patrząc dalej w stronę zachodniego skraju Sołedaru, po lewej stronie drogi leży Błahodatne, zaś po prawej (wschodniej) stronie drogi – wieś Krasna Hora. I właśnie tu, pod Pidhorodne i pod Krasną Horą, trwają ciężkie walki.