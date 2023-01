322. dzień wojny. Nie Sołedar będzie kluczowy, ale Bachmut. Niepokoją ruchy na Białorusi

Sytuacja pod Sołedarem jest niełatwa, ale Rosjanie wciąż go do końca nie zdobyli ani nie okrążyli. Uwagę zwraca też nominacja gen. płk. Aleksandra Lapina na mało ważne stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych Rosji.

Najciężej jest pod Sołedarem, gdzie Grupa Wagnera, wsparta rosyjskimi wojskami powietrzno-desantowymi, walczy o każdy dom. Przypuszczalnie doszło też do walk w podziemiach kopalni soli, z której poza chodnikami niewiele już zostało. Jak wskazują geolokalizowane zdjęcia, zachodnia ćwiartka miasta wciąż jest w ukraińskich rękach. Rosjanie po ciężkich starciach zajęli wieś Pidhorodne, ale leży bliżej Bachmutu niż Sołedaru. O wieś Krasna Hora nadal toczą się ciężkie boje, do przełamania obrony jednak nie doszło. Nie udało się agresorom oskrzydlić Sołedaru od zachodu.

Sytuacja jest więc bardzo trudna, ale nie beznadziejna. Ukraińscy obrońcy wykorzystują teren zurbanizowany i umocnienia tak, by zadać wrogom jak największe straty. Nawet jeśli Sołedar zostanie w końcu zdobyty, to niewiele Rosjanom da. Mogą podjąć stąd natarcie najwyżej na Siewiersk, którego nie są w stanie zdobyć od połowy lipca, atakując od wschodu. Teraz mogliby zaatakować od południa, ale mają jeszcze do przebycia ładny kawałek trudnego terenu, z pagórkami i wioskami dającymi oparcie obrońcom.

Dlatego sam Sołedar nie ma tak wielkiego znaczenia. Kopalnia soli w jej obecnym stanie też nie, jej uruchomienie byłoby niezwykle trudne, a wywóz urobku – jeszcze bardziej. Zresztą kto miałby tu pracować? Gdzie ci robotnicy mieliby mieszkać, robić zakupy? Ewentualne zdobycie miasta miałoby wymiar czysto propagandowy.