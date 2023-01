329. dzień wojny. Tragiczna katastrofa śmigłowca. Dlaczego leciał tak nisko? I nad miastem?

Dziś poraziła nas wiadomość o katastrofie śmigłowca H225 Super Puma Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych w Ukrainie. Zginął minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski oraz dwóch jego zastępców, łącznie dziewięć osób na pokładzie i dziewięć na ziemi.

Wydaje się, że sama katastrofa nie była następstwem działań wojennych, ale nieszczęśliwego wypadku . Przesłanką dla takiej hipotezy jest fakt, że śmigłowiec rozbił się ok. 200 km od najbliższych rosyjskich pozycji. O tym dalej, na razie trzeba przypomnieć, co dzieje się na frontach walk w Ukrainie.

A na frontach nie ustają walki. Pod Kreminną, ok. 20 km na północ, Rosjanie nieznacznie posunęli się na zachód, podczas gdy ukraińskie wojska powolutku posuwają się na wschód w lasach na przedpolach, gdzie trwają ciężkie walki. Rosjanie kierują w stronę miasta wciąż nowe transporty sił, co wskazuje na to, że ich sytuacja jest tutaj dość trudna. W samej Kreminnej walczą 30. Brygada Zmechanizowana z 2. Armii Gwardii Centralnego Okręgu Wojskowego, brygada Milicji Ługańskiej RL, 3. Wiślańska Dywizja Zmechanizowana z 20. Armii Gwardii Zachodniego OW oraz 76. Czernichowska Dywizja Powietrzno-Desantowa Gwardii, wzmocnione dwoma batalionami rezerwowymi BARS-13 i BARS-16. Na północ od Kreminnej operują 35. Wołgogradzko-Kijowska Brygada Zmechanizowana Gwardii i 74. Zwienigorodzko-Berlińska Brygada Zmechanizowana Gwardii, obie z 41. Armii Centralnego OW. Jak na jedno małe miasteczko siły rosyjskie są tu naprawdę bardzo duże.