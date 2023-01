Ukraina. Katastrofa helikoptera, zginęło kierownictwo MSW

329. dzień wojny w Ukrainie przyniósł informacje o wypadku ukraińskiego śmigłowca. Według pierwszych danych w katastrofie w mieście Browary niedaleko Kijowa zginęło w sumie 18 osób, w tym troje dzieci. Śmigłowcem leciało kierownictwo ukraińskiego MSW z ministrem Denysem Monastyrskim. Wszyscy zginęli.

Helikopter rozbił się bardzo blisko przedszkola, wybuchł pożar, natychmiast rozpoczęto akcję ratowniczą. Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, podał na Telegramie, że „maszyna uderzyła w obiekt infrastruktury; badane są okoliczności wypadku (…) na miejscu obecne są wszystkie służby”.

W czasie katastrofy w przedszkolu przebywały dzieci i ich wychowawcy. „Wszyscy zostali ewakuowani” – podał szef administracji obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba. Z kolei szef Narodowej Policji Ukrainy Ihor Kłymenko dodał, że 29 osób jest są w szpitalu, w tym 15 dzieci.

The head of the National Police Igor Klimenko reports that as a result of the helicopter crash in #Brovary, Interior Minister Monastyrski, First Deputy Minister Enin and State Secretary Lubkovych have been killed



